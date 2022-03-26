ما مصير الذهب الروسي بعد منع بيعه في جميع أنحاء العالم؟

وطن – قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إنه يمكن الآن بيع إمدادات روسيا من الذهب البالغة 140 مليار دولار بأسعار منافسة، بعد أن أوقفت العقوبات التي فرضها الغرب تجارتها في السوق المفتوحة.

وتمتلك روسيا بحسب التقرير الذي ترجمته (وطن) خامس أكبر معروض من الذهب في العالم. حيث يوجد أكثر من 2300 طن من الذهب مخزنة في خزائن بنك روسيا في موسكو وسان بطرسبرغ.

وعزز فلاديمير بوتين إمدادات الذهب من روسيا بعد غزو القرم عام 2014، من أجل حماية موسكو من وطأة العقوبات العالمية.

لكن القيود الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما، تمنع البنك المركزي الروسي من التعامل مع الغرب.

وبات التجار والبنوك العالمية، الذين قد يشترون السبائك الروسية مقابل العملة. يخشون الآن من العلاقات العامة السيئة أو العقوبات المالية المباشرة لممارسة الأعمال التجارية مع روسيا.

وهذا يعني قطع أحد أكثر الطرق قيمة بالنسبة لروسيا تجاه أمن الاقتصاد.

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وفي هذا السياق قال المحاضر في جامعة كورك “فيرجال أوكونور” لبلومبيرغ: “هذا هو السبب في أنهم اشتروا الذهب. لقد كان ذلك لموقف مثل هذا تمامًا. ولكن إذا لم يتاجر بها أحد معك فلا يهم”.

وبدلاً من ذلك، قد تضطر روسيا إلى بيع إمداداتها المربحة سابقاً – التي تزيد قيمتها عن 100 مليار جنيه إسترليني – إلى البنوك المركزية في الهند والصين.

وستأتي هذه الصفقات بسعر أقل، كما يتوقع محللو السلع في “CPM Group”.

ويمكن أن تكون الضربة الموجهة لروسيا أكبر إذا وسع السياسيون الغربيون ما يسمى بـ “العقوبات الثانوية”. لمعاقبة أولئك الذين يشترون أو يبيعون الذهب الروسي في أي مكان – بما في ذلك السوق الرئيسية في الصين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حظرت جمعية سوق السبائك بلندن – أهم سوق في العالم – جميع سبائك الذهب المصنوعة في روسيا.

ويشتري الروس الذهب كبديل موثوق للروبل المنهار، مما يسمح للقيم المحلية بالبقاء ثابتة.

ومع ذلك في الخارج، تظل احتياطيات روسيا من الذهب التي كان يُعتمد عليها ذات يوم في مهب الريح وسط تلك العقوبات.

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