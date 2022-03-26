لماذا أثارت ملابس هيفاء وهبي داخل طائرتها الخاصة الجدل! (شاهد)

وطن – شاركت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، جمهورها، صوراً جديدة لها من داخل طائرتها الخاصة.

جاكيت دبدوب

وظهرت هيفاء في الصور التي نشرتها عبر “انستجرام”، ببنطال أسود وتيشرت بنفس اللون، فوقه جاكيت جينز عليه “دبدوب”.

وتبين أن الجاكيت من توقيع «13DE marzo»، ويصل سعره إلى 500 دولار.

كما كان حذاء هيفاء الأبيض والأسود، لافتاً للأنظار، حيث يتميز بطول النعل المطاطي الخفيف. وهو من توقيع ماركة «Prada»، والذي يبلغ سعره 70 دولار فقط.

وعقبت هيفاء على الصور: “للمرة القادمة دبي”.

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“إيه الاحترام ده؟”

وأثارت ملابس هيفاء الجدل، كونها محتشمة، فجاء في التعليقات: ” ايه الاحترام ده مش متعودين منك”.

وعلق آخر على الجوارب، قائلا: ” انت في حد مذاكر على الشراب يا استاذ لمبي؟”.

بينما أشادت متابعة بإطلالة الفنانة اللبنانية وكتبت :”أيقونة الموضة بلا منازع”.

وعلى الصعيد الفني، تستكمل هيفاء تصوير فيلمها الجديد” رمسيس باريس” للمخرج المصري أحمد خالد موسى.

رمسيس باريس

وتؤدي هيفاء شخصية فتاة شعبية تسمى “حنين” تجد نفسها فجأة في أوروبا، ولا تستطيع استيعاب تلك الصدمة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صندوق يضم أداة سحرية تستطيع نقل الشخص الذي يستخدمها من مصر إلى فرنسا.

وعندما يتم العثور على الصندوق من قبل مجموعة من الأشخاص، تنقلب الأمور رأسًا على عقب ليجدوا أنفسهم في باريس دون أن يفهموا ما حدث معهم، ويحاولون العودة مرة أخرى.

وقالت هيفاء في تصريح لبرنامج “ET بالعربي” إن تصوير الفيلم سوف يتوقف خلال الفترة الحالية، بسبب انشغال بعض أبطاله بتصوير أعمالهم المشاركة في سباق الدراما الرمضانية.

وأشارت الفنانة إلى أنه سيتم استئناف التصوير بعد ذلك في القاهرة.

ويشارك هيفاء في بطولة فيلم “رمسيس باريس” مصطفى خاطر، حمدي المرغني، محمد ثروت، محمود حافظ، أوس أوس ومحمد سلام. والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

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