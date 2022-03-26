لحظة وفاة نقيب المحامين المصريين داخل قاعة المحكمة (شاهد)

وطن – أعلن في مصر اليوم السبت عن وفاة نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب، رجائي عطية، متأثرا بأزمة قلبية ألمت به أثناء مرافعته في إحدى القضايا بمحكمة جنوب الجيزة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنقيب المحامين الراحل ترصد لحظة سقوطه في قاعة المحكمة.

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد سقط “عطية” على الأرض في حين حاول زملائه في القاعة الإمساك به قبل سقوطه.

مات نقيب المحامين أثناء أداء دوره المهني والنقابي، مات فى المحكمة حين ذهب مدافعاً عن المحاماة والمحامين، رحل النقيب والمفكر والأديب #رجائي_عطية

نقيب محامين مصر ورئيس إتحاد المحامين العرب، اللهم أغفر له وأرحمه وعافه وأعف عنه🤲🏻 ما أعظم أنت تلقى ربك وأنت تعمل 🤲🏻 #حسن_الختام pic.twitter.com/Owf67ScxXX — Ⓜ️ohamed Ⓜ️amdoh ⚖ (@Arablawyer2030) March 26, 2022

وكان تواجد نقيب المحامين في المحكمة لترؤسه فريق الدفاع عن تسعة محامين أحالتهم النيابة العامة في فبراير الماضي لـ”الجنايات” بتهم: “التجمهر، وتعطيل دائرة جنح مستأنف أوسيم عن العمل”، وذلك بعد مشادة مع قاض عام 2015.

من هو نقيب المحامين المصريين؟

وشغل عطية المولود في السادس من أغسطس/آب 1938 في ”شبين الكوم“ في محافظة المنوفية، العديد من المناصب، منها عضو مجلس الشورى السابق بالتعيين، كما شغل عضوية عدد من المجالس منها مجمع البحوث الإسلامية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وكان عضوا في اتحاد الكتاب والمجلس المصري للشؤون الخارجية، كما تم اختياره خبيرا بالمجالس القومية المتخصصة.

وتولى رجائي عطية منصب نقيب المحامين المصريين، منذ 15 مارس/ آذار 2020، بعد خوضه معركة ضارية في مواجهة النقيب السابق سامح عاشور.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الراحل رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، بعد صلاة العصر من مسجد عمر مكرم، ويتوجه بعدها جثمان الفقيد إلى مقر النقابة العامة برمسيس. في حين سيدفن بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.