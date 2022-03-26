الهدهد

لحظة وفاة نقيب المحامين المصريين داخل قاعة المحكمة (شاهد)

صورة وطن وطن تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 مارس، 2022آخر تحديث: 26 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
نقيب المحامين المصريين watanserb.com
نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية

وطن – أعلن في مصر اليوم السبت عن وفاة نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب، رجائي عطية، متأثرا بأزمة قلبية ألمت به أثناء مرافعته في إحدى القضايا بمحكمة جنوب الجيزة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنقيب المحامين الراحل ترصد لحظة سقوطه في قاعة المحكمة.

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد سقط “عطية” على الأرض في حين حاول زملائه في القاعة الإمساك به قبل سقوطه.

مقالات ذات صلة

وكان تواجد نقيب المحامين في المحكمة لترؤسه فريق الدفاع عن تسعة محامين أحالتهم النيابة العامة في فبراير الماضي لـ”الجنايات” بتهم: “التجمهر، وتعطيل دائرة جنح مستأنف أوسيم عن العمل”، وذلك بعد مشادة مع قاض عام 2015.

من هو نقيب المحامين المصريين؟

وشغل عطية المولود في السادس من أغسطس/آب 1938 في ”شبين الكوم“ في محافظة المنوفية، العديد من المناصب، منها عضو مجلس الشورى السابق بالتعيين، كما شغل عضوية عدد من المجالس منها مجمع البحوث الإسلامية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وكان عضوا في اتحاد الكتاب والمجلس المصري للشؤون الخارجية، كما تم اختياره خبيرا بالمجالس القومية المتخصصة.

وتولى رجائي عطية منصب نقيب المحامين المصريين، منذ 15 مارس/ آذار 2020، بعد خوضه معركة ضارية في مواجهة النقيب السابق سامح عاشور.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الراحل رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، بعد صلاة العصر من مسجد عمر مكرم، ويتوجه بعدها جثمان الفقيد إلى مقر النقابة العامة برمسيس. في حين سيدفن بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

المصدر
تويتروطن
الوسوم
صورة وطن وطن تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 مارس، 2022آخر تحديث: 26 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة وطن

وطن

الحساب الخاص في محرري موقع وطن يغرد خارج السرب. يشرف على تحرير كوقع وطن نخبة من الصحفيين والإعلاميين والمترجمين. تابع كل جديد لدى محرري وطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى