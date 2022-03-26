كيروش والتصريحات المثيرة بعد فوز مصر على السنغال في تصفيات كأس العالم 2022

وطن – صرح المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، خلال مؤتمره الصحفي بعد فوز مصر على السنغال بهدف نظيف في ذهاب نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا.

تصريحات كيروش بعد فوز مصر على السنغال

وقال كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري في مؤتمره بعد مباراة مصر والسنغال في ذهاب نهائيات تصفيات كأس العالم 2022، ” لم نتوقع مباراة سهلة وهو مؤهلة للعبور إلى مونديال كأس العالم 2022، الفريقين تبادلوا السيطرة داخل أرضية الملعب”.

وأضاف المدرب كيروش، ” كنا الأفضل في الانتشار، كما ونجحنا في التسجيل بالشوط الأول من عمر زمن المباراة. وكان لا بد من تحمل الضغط في المباراة”.

السنغال والكفاءات الفردية

وأردف البرتغالي كيروش، ” منتخب السنغال لديه الكفاءات الفردية، ومن الطبيعي أن يكون لهم ردة فعل بعد استقبال هدف. وتعاملنا بشكل جيد في المباراة، وعموماً وخلقنا العديد من الفرص واعتمدنا على سلاح المرتدات السريعة”.

كما واستكمل، ” كنا قادرين على التسجيل أكثر من هدف في المباراة، وأتيحت لنا العديد من الفرص والفريق يستحق الفوز بسبب جهدهم الكبير في المواجهة. وكنا الطرف الأفضل باللقاء”.

مباراة مصر والسنغال في إياب نهائيات تصفيات أفريقيا 2022

وتابع كيروش، ” علينا تجهيز أنفسنا من الآن لمباراة الإياب، لقد قدمنا مباراة متوازنة وجماعية بشكل جيد، كما وأرفض التعليق على اختيارات اللاعبين في التشكيلة الأساسية أو القائمة بشكل عام. لا أتخذ قرارات سحرية، كل قراراتنا بناءً على التقييم الفني والعمل المتواصل”.

وختم كيروش حديثه، ” ما زالت النتيجة في المتناول وقاتلنا هنا وعلينا أن نقاتل هناك في السنغال، ولا يمكن أن نتأهل من شوط واحد. كما لا توجد نتيجة مطمئنة والفوز بهدف وحيد هو نصف المباراة ويتبقى النصف الآخر، وعلينا دفع 15 لاعباً وبذل الجهد المتضاعف من أجل حسم التأهل لمونديال العالم 2022″.

وحقق منتخب مصر “الفراعنة” الفوز النظيف على منافسه السنغال بهدف دون مقابل، في ذهاب التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022، والتي جمعت كلا المنتخبين العملاقين على ملعب ” استاد القاهرة الدولي”.

وسيواجه منتخب مصر والسنغال المواجهة الحاسمة. في ال29 من شهر مارس/ آذار الجاري، لحسم المتأهل منهما في مباراة إياب تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

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