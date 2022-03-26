فيديو استهداف قصر اليمامة السعودي بصواريخ الحوثي يثير الجدل! (شاهد)

وطن – أثار فيديو متداول زعم ناشروه أنه يوثق استهداف جماعة الحوثي اليمنية قصر اليمامة السعودي، ضمن العمليات التي شنتها الجماعة على المملكة أمس جدلا واسعا بين النشطاء.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) مقر ضخم محاط بسور عالي، ويتصاعد من داخله سحابة دخان كثيفة.

القصف اليمني الذي طال قصر اليمامة الملكي في السعودية بعدد من الطائرات المسيرة والحوثيين يتبنون العملية ومازل هنالك اهداف اخرى داخل الاراضي السعودية.. pic.twitter.com/2NFxtTz9VK — سحر الكويتي (@saharalkuaytii) March 21, 2022

حيث زعم ناشرو المقطع أنه يوثق قصف مقر الحكم السعودي في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض.

ولاقى المقطع انتشارا واسعا وتم مشاركته آلاف المرات على مواقع التواصل، بالتزامن مع الخسائر الفادحة التي تكبدتها المملكة أمس بسبب قصف الحوثي للمنشآت النفطية وأهداف أخرى.

حقيقة قصف قصر اليمامة

إلا أنه بالبحث عن أصله وتتبع مصدره من قبل محرر (وطن) اتضح أن هذا المقطع غير صحيح، وأنه فيديو قديم يعود لعام 2016.

واتضح أن الحريق هذا الذي يظهر في الفيديو هو في مبنى إمارة منطقة جازان، وكان قبل سنوات طويلة.

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وتم التأكد بالبحث أن مقطع الفيديو هذا قديم ومنشور على موقع يوتيوب منذ عام 2016، تحت عنوان “احتراق مركبة عيادات متنقلة داخل مبنى الإمارة”.

وكان الحوثيون قد شنوا أمس مجموعة هجمات على مواقع في السعودية، تسببت في خسائر كبيرة.

أبرز هذه الضربات التي شغلت العالم كله بالأمس كانت على خزانات نفط، لشركة أرامكو في مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر.

الناطق باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، كشف في بيان له تفاصيل تلك الهجمات الواسعة لجماعته بواسطة صواريخ بالستية وطائرات مسيرة.

بيان القوات المسلحة للعملية النوعية في العمق السعودي #عملية_كسر_الحصار_الثالثة pic.twitter.com/fKW8X25xmq — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 25, 2022

واستهدفت الضربات الحوثية بحسب “سريع” منشآت لأرامكو في جدة، ومنشآت حيوية في الرياض، بدفعة من الصواريخ المجنحة.

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كما أشار المتحدث باسم الحوثيين إلى توجيه ضربات أيضا إلى عملاق النفط أرامكو في جيزان ونجران.

وتم قصف مصفاة رأس تنورة ومصفاة رابغ النفطية بطائرات مسيرة أيضا، فضلا عن ضرب أهداف أخرى في مناطق جيزان وظهران الجنوب، وأبها، وخميس مشيط، بوابل من الصواريخ البالستية.

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