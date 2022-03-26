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فيديو استهداف قصر اليمامة السعودي بصواريخ الحوثي يثير الجدل! (شاهد)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 مارس، 2022آخر تحديث: 26 مارس، 2022
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حقيقة قصف الحوثي قصر اليمامة watanserb.com
حقيقة قصف الحوثي قصر اليمامة

وطن – أثار فيديو متداول زعم ناشروه أنه يوثق استهداف جماعة الحوثي اليمنية قصر اليمامة السعودي، ضمن العمليات التي شنتها الجماعة على المملكة أمس جدلا واسعا بين النشطاء.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) مقر ضخم محاط بسور عالي، ويتصاعد من داخله سحابة دخان كثيفة.

حيث زعم ناشرو المقطع أنه يوثق قصف مقر الحكم السعودي في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض.

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ولاقى المقطع انتشارا واسعا وتم مشاركته آلاف المرات على مواقع التواصل، بالتزامن مع الخسائر الفادحة التي تكبدتها المملكة أمس بسبب قصف الحوثي للمنشآت النفطية وأهداف أخرى.

حقيقة قصف قصر اليمامة

إلا أنه بالبحث عن أصله وتتبع مصدره من قبل محرر (وطن) اتضح أن هذا المقطع غير صحيح، وأنه فيديو قديم يعود لعام 2016.

واتضح أن الحريق هذا الذي يظهر في الفيديو هو في مبنى إمارة منطقة جازان، وكان قبل سنوات طويلة.

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وتم التأكد بالبحث أن مقطع الفيديو هذا قديم ومنشور على موقع يوتيوب منذ عام 2016، تحت عنوان “احتراق مركبة عيادات متنقلة داخل مبنى الإمارة”.

وكان الحوثيون قد شنوا أمس مجموعة هجمات على مواقع في السعودية، تسببت في خسائر كبيرة.

أبرز هذه الضربات التي شغلت العالم كله بالأمس كانت على خزانات نفط، لشركة أرامكو في مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر.

الناطق باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، كشف في بيان له تفاصيل تلك الهجمات الواسعة لجماعته بواسطة صواريخ بالستية وطائرات مسيرة.

واستهدفت الضربات الحوثية بحسب “سريع” منشآت لأرامكو في جدة، ومنشآت حيوية في الرياض، بدفعة من الصواريخ المجنحة.

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كما أشار المتحدث باسم الحوثيين إلى توجيه ضربات أيضا إلى عملاق النفط أرامكو في جيزان ونجران.

وتم قصف مصفاة رأس تنورة ومصفاة رابغ النفطية بطائرات مسيرة أيضا، فضلا عن ضرب أهداف أخرى في مناطق جيزان وظهران الجنوب، وأبها، وخميس مشيط، بوابل من الصواريخ البالستية.

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المصدر
رصد ومتابعة وطن يوتيوب
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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 مارس، 2022آخر تحديث: 26 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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