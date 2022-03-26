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شاهد الأماكن السرية التي تحاول خرائط جوجل إخفاءها عنك!

صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 مارس، 2022آخر تحديث: 26 مارس، 2022
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شاهد الأماكن السرية التي تحاول خرائط جوجل إخفاءها عنك!
خرائط جوجل مثالية للسفر حول العالم دون مغادرة المنزل

وطن – نشرت صحيفة “أوطك دياريو” الإسبانية، تقريرا تحدثت فيه عن شركة “جوجل”، التي تعتبر مصدرا قويًا يمكننا الاستفادة منه كثيرًا. نظرًا لأنه يقدم مجموعة متنوعة من الميزات والتطبيقات التي بلا شك  تعدّ مثيرة للاهتمام للغاية. فضلا عن أن كل ذلك نستخدمه مجانًا.

ولكن على الرغم من ذلك، تحجب عنك خرائط جوجل اليوم، أماكن سرية يحاول التطبيق نفسه إخفاءها عنك.

وفق ما ترجمته “وطن”، لا شك في أن خرائط جوجل، تعتبر تطبيقا مفيد للغاية يمكن استخدامه كثيرًا. وليس فقط لإرشادك عند الحاجة للوصول إلى وجهة ما، بل إنه مثالي أيضًا للسفر حول العالم دون مغادرة المنزل. وبالتالي يمكّنك هذا من اكتشاف الأماكن بفضل فوائدها الممتازة.

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7 أماكن سرية تريد خرائط جوجل إخفاءها عنك

أرخبيل سان بلاس

يحتوي هذا الأرخبيل على 365 جزيرة تنتمي إلى بنما ولكن لا يمكنك زيارتها من خلال خرائط جوجل. لأن سكان المنطقة لا يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي. كما أن  مستوى الاتصال الاجتماعي لديهم متدني مقارنة بالعالم.

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كما أن السكان لا يحبون المتطفلين، ولذلك لم يسمحوا لـخرَائط جوجل بتسجيل المنطقة على تطبيقهم.

المنطقة 51

إنها بلا شك واحدة من أكثر القواعد العسكرية سرية في العالم، وهي غامضة للغاية لدرجة أن الكثير من الناس يتساءلون، عما إذا كانت موجودة بالفعل أو ما الذي يحدث هناك.

تغطي مساحتها المحظورة أكثر من 1.2 مليون هكتار، ويقال أن أكثر من 3000 شخص يعملون في منشآتها. لا تنشر خرائط جوجل صور الأقمار الصناعية لهذا المكان.

Punggye-ri /بونجي-ري

ربما يكون أكثر الأماكن المجهولة في العالم، وأكبر قاعدة نووية في كوريا الشمالية، ومن الأماكن السرية الأخرى التي تريد خرائط جوجل إخفاءها عنك من خلال عدم عرضها.

يتم إجراء اختبارات الصواريخ هناك، بالإضافة إلى عمليات أخرى.

جزر سبراتلي

أماكن سرية يخفيها جوجل

إنه أرخبيل في بحر الصين الجنوبي، يضم حوالي 100 جزيرة صغيرة وشعاب مرجانية.

وهناك نزاع إقليمي كبير بين الصين وفيتنام وتايوان والفلبين وماليزيا وبروناي على ملكيته.

ربما لهذا السبب قررت خرائط جوجل، منذ فترة طويلة إزالة جميع الصور لأي من هذه الجزر.

ثكنات كاستل

أماكن سرية يخفيها جوجل

تتمثل أعظم أسرار إسبانيا، في هذه المنطقة العسكرية التي تقع في ميناء ماهون، في جزيرة مينوركا، بجوار حصن إيزابيل الثاني.

ولقد تم تنقيطها على خرائط جوجل لإخفائها ولكي تبدو غير واضحة وبالتالي؛ تجنب المشاكل المحتملة بسبب العمليات التي تتم سرا هناك.

جزيرة جانيت

أماكن سرية يخفيها جوجل

تنتمي هذه الجزيرة إلى أرخبيل سيبيريا الجديد في بحر سيبيريا الشرقي. ولكن الشيء الوحيد الذي تعرضه خرائط جوجل لهذا المكان هو بقعة سوداء. يثير إخفاء هذا المكان لغزا محيرا.

إسبيريتو سانتو، 21

يقع هذا المبنى في مدريد، وبالتحديد في حي Malasaña، إنه مكان يخيّم عليه الحزن والغرابة. في هذا الموقع تم العثور على جثة المغني إنريكي أوركيخو في نوفمبر 1999، الذي توفي في ظروف غامضة.

تهدف الرقابة الإسبانية إلى منع الأشخاص من الاقتراب منه، حيث يمكنك رؤية الشارع بأكمله باستثناء الباب الذي شهد على وفاة المغني. وهذه في الحقيقة ممارسة شائعة جدًا لخرائط جوجل، حيث تعتمدها لعدم إظهار الأماكن التي ارتُكبت فيها جرائم بشعة أو حدثت فيها وفاة بارزة.

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المصدر
أوطك دياريو
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صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 مارس، 2022آخر تحديث: 26 مارس، 2022
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صورة معالي بن عمر

معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة. من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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