شاهد الأماكن السرية التي تحاول خرائط جوجل إخفاءها عنك!

وطن – نشرت صحيفة “أوطك دياريو” الإسبانية، تقريرا تحدثت فيه عن شركة “جوجل”، التي تعتبر مصدرا قويًا يمكننا الاستفادة منه كثيرًا. نظرًا لأنه يقدم مجموعة متنوعة من الميزات والتطبيقات التي بلا شك تعدّ مثيرة للاهتمام للغاية. فضلا عن أن كل ذلك نستخدمه مجانًا.

ولكن على الرغم من ذلك، تحجب عنك خرائط جوجل اليوم، أماكن سرية يحاول التطبيق نفسه إخفاءها عنك.

وفق ما ترجمته “وطن”، لا شك في أن خرائط جوجل، تعتبر تطبيقا مفيد للغاية يمكن استخدامه كثيرًا. وليس فقط لإرشادك عند الحاجة للوصول إلى وجهة ما، بل إنه مثالي أيضًا للسفر حول العالم دون مغادرة المنزل. وبالتالي يمكّنك هذا من اكتشاف الأماكن بفضل فوائدها الممتازة.

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أرخبيل سان بلاس

يحتوي هذا الأرخبيل على 365 جزيرة تنتمي إلى بنما ولكن لا يمكنك زيارتها من خلال خرائط جوجل. لأن سكان المنطقة لا يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي. كما أن مستوى الاتصال الاجتماعي لديهم متدني مقارنة بالعالم.

كما أن السكان لا يحبون المتطفلين، ولذلك لم يسمحوا لـخرَائط جوجل بتسجيل المنطقة على تطبيقهم.

المنطقة 51

إنها بلا شك واحدة من أكثر القواعد العسكرية سرية في العالم، وهي غامضة للغاية لدرجة أن الكثير من الناس يتساءلون، عما إذا كانت موجودة بالفعل أو ما الذي يحدث هناك.

تغطي مساحتها المحظورة أكثر من 1.2 مليون هكتار، ويقال أن أكثر من 3000 شخص يعملون في منشآتها. لا تنشر خرائط جوجل صور الأقمار الصناعية لهذا المكان.

Punggye-ri /بونجي-ري

ربما يكون أكثر الأماكن المجهولة في العالم، وأكبر قاعدة نووية في كوريا الشمالية، ومن الأماكن السرية الأخرى التي تريد خرائط جوجل إخفاءها عنك من خلال عدم عرضها.

يتم إجراء اختبارات الصواريخ هناك، بالإضافة إلى عمليات أخرى.

جزر سبراتلي

إنه أرخبيل في بحر الصين الجنوبي، يضم حوالي 100 جزيرة صغيرة وشعاب مرجانية.

وهناك نزاع إقليمي كبير بين الصين وفيتنام وتايوان والفلبين وماليزيا وبروناي على ملكيته.

ربما لهذا السبب قررت خرائط جوجل، منذ فترة طويلة إزالة جميع الصور لأي من هذه الجزر.

ثكنات كاستل

تتمثل أعظم أسرار إسبانيا، في هذه المنطقة العسكرية التي تقع في ميناء ماهون، في جزيرة مينوركا، بجوار حصن إيزابيل الثاني.

ولقد تم تنقيطها على خرائط جوجل لإخفائها ولكي تبدو غير واضحة وبالتالي؛ تجنب المشاكل المحتملة بسبب العمليات التي تتم سرا هناك.

جزيرة جانيت

تنتمي هذه الجزيرة إلى أرخبيل سيبيريا الجديد في بحر سيبيريا الشرقي. ولكن الشيء الوحيد الذي تعرضه خرائط جوجل لهذا المكان هو بقعة سوداء. يثير إخفاء هذا المكان لغزا محيرا.

إسبيريتو سانتو، 21

يقع هذا المبنى في مدريد، وبالتحديد في حي Malasaña، إنه مكان يخيّم عليه الحزن والغرابة. في هذا الموقع تم العثور على جثة المغني إنريكي أوركيخو في نوفمبر 1999، الذي توفي في ظروف غامضة.

تهدف الرقابة الإسبانية إلى منع الأشخاص من الاقتراب منه، حيث يمكنك رؤية الشارع بأكمله باستثناء الباب الذي شهد على وفاة المغني. وهذه في الحقيقة ممارسة شائعة جدًا لخرائط جوجل، حيث تعتمدها لعدم إظهار الأماكن التي ارتُكبت فيها جرائم بشعة أو حدثت فيها وفاة بارزة.

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