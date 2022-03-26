ردا على سؤال صحفي .. بايدن يصف بوتين بكلمة واحدة (فيديو)

وطن – وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “جزار” بعد إجراء لقاء مع اللاجئين الأوكرانيين، في بولندا بما في ذلك زوجين هربا من رعب الحصار في ماريوبول.

وقال بايدن عندما سئل عن رأيه في “بوتين” بعد ما فعله بالأشخاص الذين التقى بهم: “إنه جزار”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” فقد جاء تعليق بايدن في الوقت الذي قصفت فيه روسيا “لفيف” وهي مدينة في غرب أوكرانيا. على بعد حوالي 245 ميلاً من وارسو التي تواجد بها بايدن.

وذكرت شبكة “سي إن إن” أن الروس ضربوا مستودعا للوقود بينما كان بايدن يستعد للإدلاء بتصريحات حول الحرب في أوكرانيا.

هذا وأمضى بايدن ما يقرب من ساعة في الاجتماع مع سلسلة من اللاجئين خلال زيارة إلى “World Central Kitchen” التي أقامت موقعًا استيطانيًا في “وارسو”. كجزء من جهودها للمساعدة في إطعام ملايين اللاجئين الأوكرانيين في أوكرانيا نفسها وفي البلدان التي تستقبلهم.

“إنهم رائعون للغاية”

وعانق بايدن بعض اللاجئين أثناء لقائه بهم وواساهم بكلمات طيبة، وهم الذين فروا من القتال والمتطوعين الذين يساعدون في إطعام وإيواء اللاجئين.

وقال بايدن ما نصه مخاطبا اللاجئين الأوكرانيين:”أن أرى كل هؤلاء الأطفال الصغار يريدون فقط العناق. يريدون فقط أن يقولوا ، شكرًا. إنه فقط يجعلك فخوراً للغاية.”

واضاف بايدن لصحيفة “DailyMail” عندما سئل عن نوع الانطباع الذي تركته الزيارة عليه:”إنهم رائعون للغاية”.

فيما لم يكن لدى بايدن إجابة عندما سئل عن كيفية الحصول على مساعدات داخل “ماريوبول” التي تعرضت لقصف لا هوادة فيه.

وعلق بايدن أيضًا على ادعاء روسيا بموقف عسكري جديد. بعد أن أعلن مسؤول دفاعي في الكرملين أن الجزء الرئيسي من “المرحلة الأولى” من غزوها قد انتهى وأنه سيركز الجهود على منطقة دونباس.

وعندما سئل عن رأيه في التغيير في استراتيجية الكرملين – وهو سؤال تجنبه في وقت سابق من اليوم عند اجتماعه مع الرئيس البولندي أندريه دودا – أجاب بايدن: “لست متأكدًا من ذلك”.

كان يرتدي قبعة بيسبول

وخاض بايدن سلسلة من اللقاءات مع لاجئين خارج ملعب لكرة القدم في وارسو. حيث أقامت المنظمة غير الحكومية للمساعدة في حالات الكوارث سلسلة من الأكشاك لتقديم القهوة، و kielbasas، وحتى شاحنة طعام دونات.

وأجرى الرئيس محادثات مع عدد من اللاجئين من خلال مترجم بينما كان يرتدي قبعة بيسبول من طراز بو بايدن.

فيما لم تسنح الفرصة لإحدى اللاجئات والتي تدعى “آنا ستريهارتشوك” للتفاعل مع بايدن أو الحصول على التوقيع الذي كانت تبحث عنه.

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حيث كانت في الخلف مع والدتها في محاولة لإلقاء نظرة على الرئيس، حيث حاول حراسه احتجاز المصورين وحاول مساعدوهم إقناع العملاء البولنديين بمنع التصوير بالكاميرا.

وقالت إنها فرت من كييف بالسيارة بعد يومين من بدء الغزو.

وقالت عن بايدن: “إنه أمر مثير حقًا لكنني لا أراه على الإطلاق”.

وأضافت “أشكركم على كل المساعدة التي نتلقاها من الولايات المتحدة” لقد تحملت بولندا وطأة أزمة اللاجئين.

وفر حوالي 3.5 مليون شخص من أوكرانيا ويوجد ما يقرب من 2 مليون في بولندا، التي تشترك في حدود 300 ميل مع جارتها.

وأرسلت المنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية والحكومات في جميع أنحاء العالم الغذاء والمال والمعدات الطبية. لمساعدة ما تسميه الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.

وشكر بايدن الرئيس البولندي أندريه دودا على استجابة بلاده للأزمة الإنسانية وتعهد بتقديم مساعدات مالية أمريكية.

وقال بايدن في لقاء مع دودا قبل زيارته لمركز اللاجئين: “نقر بأن بولندا قد تحملت الكثير من المسؤولية”.

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