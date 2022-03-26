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دراكولا.. اكتشاف خفافيش يقتصر نظامها الغذائي على الدم فقط!

صورة ايمان الباجي ايمان الباجي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 مارس، 2022آخر تحديث: 26 مارس، 2022
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اكتشاف خفافيش يقتصر نظامها الغذائي على الدم فقط! watanserb.com
الخفافيش تأكل في الغالب الحشرات والفواكه والرحيق وحبوب اللقاح أو اللحوم

وطن – اكتشفت مجموعة من العلماء سبب اعتماد الخفافيش على امتصاص الدماء. ذلك أنها الثدييات الوحيدة التي يمكنها أن تعيش على نظام غذائي يتكون من الدم فقط. حيث قارن هؤلاء العلماء جينوم هذه الخفافيش بـ26 نوعًا آخر، وفقًا لموقع “chron”.

نظام غذائي يعتمد على الدم فقط!

أفاد الباحثون في بحث جديد أنهم حددوا 13 جينًا مفقودًا، ولم يعد يعمل في الخفافيش مصاصة الدماء. وهذه التحولات الجينية التي حصلت على مر السنين ساعدتها على التكيف مع نظام غذائي للدم غني بالحديد والبروتين. ولكن بأقل قدر من الدهون أو الكربوهيدرات.

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من جهته، قال المؤلف المشارك مايكل هيلر، من معهد ماكس بلانك في ألمانيا، إن الخفافيش التي تعيش في أمريكا الجنوبية والوسطى تسمى بدراكولا. ويبلغ طول جناحيها 7 بوصات أي ما يقرب لـ 18 سم، وتعض وتمتص الدم من الماشية أو الحيوانات الأخرى في الليل.

ويوضح العلماء أن معظم الثدييات لا تستطيع البقاء على قيد الحياة على نظام غذائي سائل منخفض السعرات الحرارية من الدم. ولكن ثلاثة أنواع فقط من  مصاصي الدماء من 1400 نوع من الخفافيش يمكنها فعل ذلك.

الأنواع الأخرى من الخفافيش

كما أضاف الباحثون أن الأنواع الأخرى من الخفافيش تأكل في الغالب الحشرات والفواكه والرحيق وحبوب اللقاح أو اللحوم، مثل الضفادع الصغيرة والأسماك.

تتذوق بعض الكائنات الأخرى أيضًا طعم الدم، بما في ذلك البعوض والبق والعلقات والبراغيث.

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من جهتها، قالت هانا كيم فرانك، باحثة متخصصة في الخفافيش في جامعة تولين “إنه أمر غريب ومدهش تمامًا أن الخفافيش مصاصة الدماء يمكنها أن تعيش على الدم فقط – إنه أمرا غريبا، حتى بين الخفافيش.”

وأشارت كيت لانجويج، وهي أيضاً باحثة متخصصة في الخفافيش، إلى أن هذا البحث يظهر مدى اختلاف الخفافيش مصاصة الدماء عن الخفافيش الأخرى. والتي تأكل الرحيق والفاكهة.

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المصدر
chron
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صورة ايمان الباجي ايمان الباجي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 مارس، 2022آخر تحديث: 26 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة ايمان الباجي

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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