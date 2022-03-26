دراكولا.. اكتشاف خفافيش يقتصر نظامها الغذائي على الدم فقط!

وطن – اكتشفت مجموعة من العلماء سبب اعتماد الخفافيش على امتصاص الدماء. ذلك أنها الثدييات الوحيدة التي يمكنها أن تعيش على نظام غذائي يتكون من الدم فقط. حيث قارن هؤلاء العلماء جينوم هذه الخفافيش بـ26 نوعًا آخر، وفقًا لموقع “chron”.

نظام غذائي يعتمد على الدم فقط!

أفاد الباحثون في بحث جديد أنهم حددوا 13 جينًا مفقودًا، ولم يعد يعمل في الخفافيش مصاصة الدماء. وهذه التحولات الجينية التي حصلت على مر السنين ساعدتها على التكيف مع نظام غذائي للدم غني بالحديد والبروتين. ولكن بأقل قدر من الدهون أو الكربوهيدرات.

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من جهته، قال المؤلف المشارك مايكل هيلر، من معهد ماكس بلانك في ألمانيا، إن الخفافيش التي تعيش في أمريكا الجنوبية والوسطى تسمى بدراكولا. ويبلغ طول جناحيها 7 بوصات أي ما يقرب لـ 18 سم، وتعض وتمتص الدم من الماشية أو الحيوانات الأخرى في الليل.

ويوضح العلماء أن معظم الثدييات لا تستطيع البقاء على قيد الحياة على نظام غذائي سائل منخفض السعرات الحرارية من الدم. ولكن ثلاثة أنواع فقط من مصاصي الدماء من 1400 نوع من الخفافيش يمكنها فعل ذلك.

الأنواع الأخرى من الخفافيش

كما أضاف الباحثون أن الأنواع الأخرى من الخفافيش تأكل في الغالب الحشرات والفواكه والرحيق وحبوب اللقاح أو اللحوم، مثل الضفادع الصغيرة والأسماك.

تتذوق بعض الكائنات الأخرى أيضًا طعم الدم، بما في ذلك البعوض والبق والعلقات والبراغيث.

من جهتها، قالت هانا كيم فرانك، باحثة متخصصة في الخفافيش في جامعة تولين “إنه أمر غريب ومدهش تمامًا أن الخفافيش مصاصة الدماء يمكنها أن تعيش على الدم فقط – إنه أمرا غريبا، حتى بين الخفافيش.”

وأشارت كيت لانجويج، وهي أيضاً باحثة متخصصة في الخفافيش، إلى أن هذا البحث يظهر مدى اختلاف الخفافيش مصاصة الدماء عن الخفافيش الأخرى. والتي تأكل الرحيق والفاكهة.

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