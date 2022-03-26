دراسة تكشف ما يفعله شرب 3 أكواب من القهوة يومياً!

وطن – نشر موقع “studyfinds” دراسة حديثة أفادت بأن شرب 3 أكواب من القهوة يوميا، يمكن أن يضيف سنوات إلى حياتك ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

قام الباحثون بتحليل بيانات ما يقرب من 400 ألف شخص في الخمسينيات من العمر لم يكونوا مصابين بأمراض القلب، وتابعوهم لمدة 10 سنوات.

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3 أكواب من القهوة

وجد الباحثون بشكل عام أن شرب كوبين أو ثلاثة فناجين من القهوة كل يوم يقلل من مخاطر إصابتك بأمراض القلب ويطيل حياتك.

في هذا السياق، قال البروفيسور بيتر كيستلر، الخبير في معهد بيكر للقلب في أستراليا، والذي قاد الدراسة “نظرا لأن القهوة يمكن أن تسرع من معدل ضربات القلب، يشعر بعض الناس بالقلق من شربها الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل معينة في القلب.”

وأضاف “تشير بياناتنا إلى أنه يجب تضمينها كجزء من نظام غذائي صحي للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والذين لا يعانون منها.”

صحة القلب

كما وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون فنجانين أو ثلاثة أكواب كل يوم كان لديهم خطر أقل بنسبة 10 إلى 15 % للإصابة بأمراض القلب التاجية أو قصور القلب أو مشكلة في ضربات القلب.

كما لاحظ الباحثون أن حبوب البن تحتوي على أكثر من 100 مادة كيميائية نباتية مغذية. ويقول البروفيسور كيستلر أنها تخفف الإجهاد التأكسدي والالتهابات وتحسن حساسية الأنسولين والتمثيل الغذائي.

تعمل المركبات النشطة بيولوجيًا على منع امتصاص الدهون في الأمعاء والجزيئات المرتبطة بإيقاعات القلب غير الطبيعية.

خطر وفاة أقل

بشكل عام، فإن المشاركين الذين تناولوا أقل من كوبين، أو أكثر من ثلاثة أكواب لم يحظوا بأداء جيد، مقارنة بالمشاركين الذين تناولوا من كوبين إلى ثلاثة أكواب.

كما كان خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو الوفاة المرتبطة بالقلب أقل بين أولئك الذين شربوا فنجانًا واحدًا من القهوة يوميًا.

كما كان لشرب القهوة أيضًا علاقة بانخفاض خطر الوفاة للأشخاص من بين الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب.

يحذر مؤلفو الدراسة من أنه يجب على الأشخاص عدم زيادة تناولهم للقهوة إذا كان تناولها يجعلهم يشعرون بالقلق أو عدم الراحة. ومع ذلك، فإن النتائج الجديدة التي تحصلوا عليها تؤكد على أن القهوة ليست مرتبطة بأمراض القلب الجديدة وقد تشكل في الواقع مصدر وقاية للقلب.

تعمل القهوة على تعزيز الأداء المعرفي فهي توقظك وتنشط عقلك.

قهوة منزوعة الكافيين لم تعط نفس الفوائد

شملت هذه الدراسة 382535 رجلا وامرأة تراوحت أعمارهم في الخمسينيات من العمر ولم يكونوا مصابين بأمراض القلب.

من بين هؤلاء الأفراد، كان لشرب كوبين إلى ثلاثة أكواب في اليوم صلة بانخفاض احتمالات الوفاة مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون القهوة مطلقًا.

وقد وجدت التحاليل أن المشاركون الذين استهلكوا القهوة الفورية أو المطحونة، تحصلوا على نتائج أفضل من الذين شربوا القهوة منزوعة الكافيين.

في الواقع، تعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الأول للوفاة في العالم، حيث تودي بحياة ما يقدر بنحو 17.9 مليون شخص كل عام.

وقد وجدت الدراسات السابقة أيضًا شرب القهوة يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان والخرف والسكري والاكتئاب.

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