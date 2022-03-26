جرأة محمد الدعيع مع نوال الكويتية تضعهما في ورطة وهذا الفيديو الذي تم حذفه!

وطن – تصدرت الفنانة نوال الكويتية، ومحمد الدعيع، حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي السابق، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورهما معاً.

أحبها وأموت فيها

جاء ذلك بعدما نشر الدعيع فيديو يجمعه بالفنانة نوال، عقب حفلها بالعاصمة السعودية الرياض.

وعبر الدعيع عن حبه وسعادته بتواجده مع فنانته المفضلة، وعلق: “هذه اللي أحبها وأموت فيها”.

كما وجه الدعيع شكراً خاصاً لرئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ مردفاً: “شكرًا أبو ناصر شكرًا نوال الليلة حلوة”.

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منظر مقزز

وأثار المقطع جدلاً واسعاً بين الناشطين بسبب وضع الدعيع يده على كتف نوال، أثناء تغزله بها. وتعرض كلاهما للهجوم.

وجاء في التعليقات: “اعوذ بالله منظر مقزز ومقشعر للجسد كيف ترضى تحضن وحده بالشكل هذا وهي مو محرم لك !!! يارب ثبت علينا العقل والدين”.

وهو التعليق الذي استفز الدعيع، ورد على صاحبه: ” احسن من وجهك يا مقرف”.

“أختي يا حمار”!

وكتب آخر: “ان الله سترك لا تفضح عمرك ، ان بغيتها دين فحرام وان بغيتها عوايد فعيب وان بغيتها سلوم فمنقود. وين ماوجهت وجهك بتلقى فعلك نقص في نقص ، الله يصلحك ويهديك استر عمرك”.

ورد الدعيع أيضاً عليه بالقول: “هذه أختي يا حمار”.

وطالبه آخر بحذف الفيديو، معقباً: ” احذف احذف تمسك وحده مب محرم لك وتعاملها كانها زوجتك صدق الناس معد عندها غيره ولا حياء”.

وعلى إثر الهجوم المستمر، اضطر الدعيع إلى حذف الفيديو لاحقاً.

وكتب في تغريدة: ” من أراد أن يراك مخطئًا سيراك ولوكان كفيفًا فلا تنشغل بإرضاء الناس وانشغل بإرضاء الله تعالى فميزان الله : الحسنات يذهبن السيئات وميزان الناس : سيئة واحدة تمحو جميع الحسنات”.

من أراد أن يراك مخطئًا سيراك ولوكان كفيفًا فلا تنشغل بإرضاء الناس وانشغل بإرضاء الله تعالى

فميزان الله :

الحسنات يذهبن السيئات

وميزان الناس :

سيئةواحدة تمحو جميع الحسنات صباح الخير — محمد الدعيع (@MohammedAlDeaye) March 26, 2022

وكانت نوال الكويتية قد أحيت حفلا غنائيا أمس الجمعة، على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي.

وقدمت نوال باقة من أجمل أغنياتها، وسط تفاعل الحضور.

كتف عاري

وسبق أن هاجمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، نوال، بسبب إطلالتها في ثاني حفلات مهرجان فبراير الكويت – 2022 العودة.

وارتدت نوال فستاناً أسود، بفتحة صدر صغيرة على شكل حرف v، وفتحات صغيرة تكشف جزءاً من كتفها.

وهو الأمر الذي جعل فجر تهاجمها بتغريدة عبر حسابها على “تويتر”، فكتبت: ” نوال ظاهر تغيير نمط ملابسك ليس المطلوب”.

وتابعت: “فكتفك العاري لن يطربنا نحتاج صوت يا ام حنين وهذا للأسف غير موجود”.

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