تماثيل الفروسية.. خدعوك بهذه الأسطورة الكاذبة التي كنت تؤمن بها دائماً!

وطن – هناك العديد من الأساطير الكاذبة، التي لطالما صدقناها. على سبيل المثال، أن وضع أرجل الحصان يوضح سبب وفاة الشخص، الذي يمتطيه في تماثيل الفروسية.

كيف توفي الفارس؟

فإذا كان الحصان ملقى على الأرض وجميع أرجله الأربعة بارزة عليها، يفيد أن الفارس مات فجأة.

وبطبيعة الحال، إذا رُفعت ساق واحدة للحصان، فإن الفارس مات متأثرا بجروح أصيب بها في القتال.

أما إذا كان التمثال يبرز أن للحصان ساقان مرفوعتان، فقد مات الفارس في ساحة المعركة.

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مجرد أسطورة

ولكن، هل هذه حقيقة ملموسة؟ يوضح فرانسيسكو خافيير توستادو، على موقعه الإلكتروني حول التاريخ والطب والفنون الأخرى، أنها مجرد أسطورة.

بحسب صحيفة “أوك دياريو” الاسبانية، فان التمثال الوحيد للإمبراطور الروماني من عصور ما قبل المسيحية، الذي بقي حتى اليوم هو تمثال الفروسية للإمبراطور ماركوس أوريليوس. والذي يمكن رؤيته في متحف كابيتولين.

ولقد نُحت التمثال بشكل يبرز أن ساق الحصان اليمنى مرفوعة، ووفقًا للأسطورة، فإن الفارس قد مات متأثرًا بجروح أصيب بها أثناء القتال.

تمثال الفروسية لفيليب الثالث

لكن في الواقع لم يكن الأمر كذلك. توفي الإمبراطور ماركوس أوريليوس، عام 180 م نتيجة الإصابة بالجدري في مدينة فيندوبونا.

في ذات السياق، توضح “وطن” من خلال ترجمتها، أن تمثال الفروسية لفيليب الثالث، يقع في بلازا مايور في مدريد وكان موقعًا ذا أهمية ثقافية منذ عام 2017.

إنه عمل للنحات الإيطالي خوان دي بولونيا، قام به في النصف الأول من القرن الـ 17. وفيه يظهر الحصان يرفع إحدى ساقيه، وهكذا طبقا للأسطورة، توفي فيليب الثالث متأثرًا بجروح أصيب بها أثناء القتال. بيد أنه في واقع الأمر؛ مات عن عمر يناهز 43 عامًا بسبب مرض معد.

جنكيز خان

يُذكر أن أكبر تمثال للفروسية في العالم، يعود لجنكيز خان في منغوليا.

تبرز المنحوتة أن جميع أرجل الحصان الأربعة مستلقية على الأرض، مما يوحي بأنه لم يمت وهو يقاتل.

لكن المؤرخين لديهم رواية أخرى: يعتقد أنه توفي متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها عندما سقط من حصانه أثناء تقدمه بجيشه نحو الصين.

كما أن موقع قبره غير معروف إلى الآن، ناهيك عن أن “البحث عن قبر الخان العظيم المفقود” هو أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها علم الآثار اليوم.

سيمون بوليفار

وأخيراً، يجدر تسليط الضوء على حالة تمثال سيمون بوليفار. يُظهر تمثال الفروسية للرجل العسكري الفنزويلي، الحصان رافعًا كلتا ساقيه، لكنه لم يمت في ساحة المعركة. بل توفي بسبب مرض السل، وفقًا لتشريح الجثة الذي أجراه الدكتور أليخاندرو بروسبيرو ريفارند.

لذلك، ثبت أن ما كنا نعتقده دائمًا حول تماثيل الفروسية ليس أكثر من أسطورة كاذبة، إنها ببساطة مجرد أسطورة.

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