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تماثيل الفروسية.. خدعوك بهذه الأسطورة الكاذبة التي كنت تؤمن بها دائماً!

صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 مارس، 2022آخر تحديث: 26 مارس، 2022
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تماثيل الفروسية.. خدعوك بهذه الأسطورة الكاذبة التي كنت تؤمن بها دائماً!
، ثبت أن ما كنا نعتقده دائمًا حول تماثيل الفروسية ليس أكثر من أسطورة كاذبة

وطن – هناك العديد من الأساطير الكاذبة، التي لطالما صدقناها. على سبيل المثال، أن وضع أرجل الحصان يوضح سبب وفاة الشخص، الذي يمتطيه في تماثيل الفروسية.

كيف توفي الفارس؟

فإذا كان الحصان ملقى على الأرض وجميع أرجله الأربعة بارزة عليها، يفيد أن الفارس مات فجأة.

وبطبيعة الحال، إذا رُفعت ساق واحدة للحصان، فإن الفارس مات متأثرا بجروح أصيب بها في القتال.

أما إذا كان التمثال يبرز أن للحصان ساقان مرفوعتان، فقد مات الفارس في ساحة المعركة.

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مجرد أسطورة

ولكن، هل هذه حقيقة ملموسة؟ يوضح فرانسيسكو خافيير توستادو، على موقعه الإلكتروني حول التاريخ والطب والفنون الأخرى، أنها مجرد أسطورة.

بحسب صحيفة “أوك دياريو” الاسبانية، فان التمثال الوحيد للإمبراطور الروماني من عصور ما قبل المسيحية، الذي بقي حتى اليوم هو تمثال الفروسية للإمبراطور ماركوس أوريليوس. والذي يمكن رؤيته في متحف كابيتولين.

ولقد نُحت التمثال بشكل يبرز أن ساق الحصان اليمنى مرفوعة، ووفقًا للأسطورة، فإن الفارس قد مات متأثرًا بجروح أصيب بها أثناء القتال.

تمثال الفروسية لفيليب الثالث

لكن في الواقع لم يكن الأمر كذلك. توفي الإمبراطور ماركوس أوريليوس، عام 180 م نتيجة الإصابة بالجدري في مدينة فيندوبونا.

في ذات السياق، توضح “وطن” من خلال ترجمتها، أن تمثال الفروسية لفيليب الثالث، يقع في بلازا مايور في مدريد وكان موقعًا ذا أهمية ثقافية منذ عام 2017.

تماثيل الفروسية

إنه عمل للنحات الإيطالي خوان دي بولونيا، قام به في النصف الأول من القرن الـ 17. وفيه يظهر الحصان يرفع إحدى ساقيه، وهكذا طبقا للأسطورة، توفي فيليب الثالث متأثرًا بجروح أصيب بها أثناء القتال. بيد أنه في واقع الأمر؛ مات عن عمر يناهز 43 عامًا بسبب مرض معد.

جنكيز خان

يُذكر أن أكبر تمثال للفروسية في العالم، يعود لجنكيز خان في منغوليا.

تبرز المنحوتة أن جميع أرجل الحصان الأربعة مستلقية على الأرض، مما يوحي بأنه لم يمت وهو يقاتل.

تماثيل الفروسية

لكن المؤرخين لديهم رواية أخرى: يعتقد أنه توفي متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها عندما سقط من حصانه أثناء تقدمه بجيشه نحو الصين.

تماثيل الفروسية

كما أن موقع قبره غير معروف إلى الآن، ناهيك عن أن “البحث عن قبر الخان العظيم المفقود” هو أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها علم الآثار اليوم.

سيمون بوليفار

وأخيراً، يجدر تسليط الضوء على حالة تمثال سيمون بوليفار. يُظهر تمثال الفروسية للرجل العسكري الفنزويلي، الحصان رافعًا كلتا ساقيه، لكنه لم يمت في ساحة المعركة. بل توفي بسبب مرض السل، وفقًا لتشريح الجثة الذي أجراه الدكتور أليخاندرو بروسبيرو ريفارند.

تماثيل الفروسية

لذلك، ثبت أن ما كنا نعتقده دائمًا حول تماثيل الفروسية ليس أكثر من أسطورة كاذبة، إنها ببساطة مجرد أسطورة.

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المصدر
أوك دياريو
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صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 مارس، 2022آخر تحديث: 26 مارس، 2022
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صورة معالي بن عمر

معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة. من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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