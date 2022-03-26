تسريب مرعب.. جزار ماريوبول يوبخ ضابطا روسيا ويطالبه بقطع أذن وتشويه وجه أحد الجنود

وطن – في واقعة تعكس حجم إجرامه وقسوته، نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية تسجيلا صوتيا للعقيد الروسي ميخائيل ميزينتسيف والملقب بـ”جزار ماريوبول” تكشف لحظة مرعبة لأحد الجنود الروس بسبب ارتدائه زيا خاطئا.

تفاصيل المكالمة المرعبة لجزار ماريوبول

وفي المحادثة التي أجراها مع ضابط صغير، يمكن سماعه وهو يقول عن أحد الجنود الذي ارتدوا زيا خاطئا: “انظر إلى ذلك الحثالة الواقف هناك، عابسًا بعينيه البقريتين، وأظهر لي وجهه البائس، وقدحه النتن”.

وتابع قائلا: “لماذا لا يزال يخدم؟ ولماذا يجب أن أضيع وقتي مع حثالة؟ إذا كنت رئيس وحدة، فقم بالتقدم إلى اللوحة”.

وتساءل: “لماذا لم يتم تشويه وجهه بعد؟ لماذا لم يقطع أحد أذنيه؟ لماذا لم يعرج هذا الغبي بعد؟”.

وأردف: “في الليل ، عندما يخرج ، اقفزوا عليه مرارًا وتكرارًا ، واضربوه على وجهه بزجاجة ثم صبوا لترًا آخر عليها.”

المسؤول عن قصف مستشفى الولادة في ماريوبول

واتهمه المسؤولون الأوكرانيون بأنه المسؤول عن قصف مستشفى الولادة في المدينة المحاصرة وقصف مسرح حيث كان مئات النساء والأطفال يحتمون به من القصف العنيف.

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واتهم المتحدث باسم الإدارة العسكرية في أوديسا ، سيرجي براتشوك ، العقيد المتعطش للدماء بإصدار أوامر بعدة ضربات مدمرة في ماريوبول، مما أدى إلى مقتل مئات المدنيين.

وكتب: “أمر بقصف مستشفى ولادة، ومستشفى أطفال، ومسرح مسرح، ومنازل مدنية.

وأضاف: “هو الذي يدمر ماريوبول كما كان يدمر المدن السورية”.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن ميخائيل ميزينتسيف، العقيد الذي يرأس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، هو الذي أمر بقصف مستشفى للأطفال ومسرح الدراما في وقت سابق من هذا الأسبوع وهو المسؤول كذلك عن تدمير مدن سورية.

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حصار حلب السورية

من خلال دوره كوزير للدفاع، من المحتمل أيضًا أن يكون ميزينتسيف قد ساعد في وضع الاستراتيجية العسكرية في سوريا. بما في ذلك الحصار الدموي لحلب، الذي يشبه السيناريو المرعب الذي تتعرض له مدينة ماريوبول في الوقت الحالي.

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