تجنيد سعوديين في الجيش الأوكراني لقتال بوتين.. ما القصة (شاهد)

وطن – اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بقصة شاب سعودي في أوكرانيا، نقلتها قناة “إم بي سي” والذي كشف عن تجنيده لقتال الروس بجانب الجيش الأوكراني مقابل إطلاق سراحه من السجن.

وبحسب برنامج “في أسبوع” الذي يذاع على شاشة “إم بي سي”، فإن شاب سعودي يدعى ناصر الشمري، مسجون في أوكرانيا بدأ في نشر مقاطع له من السجن بعد الغزو الروسي ولاقت تفاعلا على مواقع التواصل.

موفد MBC من "كييف" عوض الفياض يكشف تفاصيل قضية السجين السعودي في #أوكرانيا ناصر الشمري كما يميط اللثام عن قصة تجنيد السجناء مقابل إطلاق سراحهم المزيد مع عوض الفياض@Awad_alfayadh#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/2mSpHP7TXz — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) March 25, 2022

وكشف موفد MBC من “كييف” عوض الفياض، تفاصيل قضية السجين السعودي في أوكرانيا ناصر الشمري.

كما أماط “الفياض” اللثام عن قصة تجنيد السجناء مقابل إطلاق سراحهم.

والتقى موفد “إم بي سي” بلاجئ سوداني كان مسجونا أيضا في سجون أوكرانيا، كشف أن بعض المساجين العرب وبينهم ناصر الشمري وقعوا طواعية على طلب للانضمام للجيش الأوكراني مقابل إطلاق سراحهم.

وأوضح هذا اللاجئ الذي قال إن اسمه “عبدالله” أنه دخل السجن قبل الحرب بفترة قصيرة.

مضيفا أنه وجد داخل السجن عرب آخرين من جنسيات مختلفة منهم توانسة، واصفا الحياة داخل السجن بأنها “سيئة جدًا”.

وعن قصة تجنيد السعودي ناصر الشمري، قال “عبدالله” إن ناصر وقع بمحض إرادته على ورقة للالتحاق بالجيش الأوكراني والتجنيد في صفوفه مقابل إطلاق سراحه.

وأوضح:”أصحاب القضايا الكبيرة مثل القتل، تقدر تكتب اسمك وتتجند، ويعطوك ورقة موقعة من الرئيس الأوكراني، وتوقع عليها وتكتب اسمك لو ترغب في الخروج.”

واستطرد: “لآايت أشخاص وقعوا على الورقة، وناصر الشمري أنا شفته بالتوقيف وقضيته صعبة، ومن أجل ذلك اضطر للتوقيع ولم يجبره أحد.”

وقال:”يريد أن يخرج من السجن والكتمة، وقبل الحرب طلبوه للتسليم لكنه رفض يتسلم عشان قضيته صعبة”.

وأضاف اللاجئ السوداني في حديثه لموفد “إم بي سي” أن ناصر الشمري، أراد الخروج من السجن والذهاب لبولندا ومنها إلى ألمانيا.

جنود سوريون يستعدون للسفر إلى روسيا

ويشار إلى أنه أوائل مارس الجاري تداول ناشطون، مقطعا مصورا نشرته وسائل إعلام سورية تابعة للنظام، تظهر مقاتلين في سوريا قيل إنهم تطوعوا للانضمام إلى الجيش الروسي والقتال بجانبه ضد أوكرانيا.

وأظهر المقطع المتداول والذي ورصدته (وطن) وقتها، لقطات مصورة لجنود سوريين، في عرض عسكري يحملون العلمين الروسي والسوري.

ولفت ناشطون محسوبون على النظام السوري إلى أن بشار الأسد، خصص هؤلاء الجنود للقتال بجانب الجيش الروسي تلبية لنداء بوتين، وأنهم يستعدون للسفر إلى روسيا.

جدير بالذكر أن صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، كانت قد كشفت أن موسكو تقوم حاليا بتجنيد سوريين ماهرين في حرب العصابات للقتال في أوكرانيا. حيث يستعد الغزو الروسي للتوسع بشكل أعمق في المدن، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

تقييم أمريكي أشار إلى أن روسيا، التي تعمل داخل سوريا منذ عام 2015، قامت في الأيام الأخيرة بتجنيد مقاتلين من هناك. وذك على أمل أن تساعد خبراتهم في القتال في المناطق الحضرية بالسيطرة على كييف وتوجيه ضربة مدمرة للحكومة الأوكرانية. وذلك وفقا لأربعة من المسؤولين الأمريكيين.

كما صرح مسؤول أميركي للصحيفة أن “بعض المقاتلين السوريين موجودون بالفعل في روسيا، وأنهم يستعدون للانضمام إلى المعارك في أوكرانيا”.

فيما لم يقدم هذا المصدر مزيداً من التفاصيل.

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