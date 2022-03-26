رياضة

المنتخبات العربية تنعش آمالها بنتائج إيجابية في تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 مارس، 2022آخر تحديث: 26 مارس، 2022
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وطن – نجحت المنتخبات العربية في تحقيق النتائج الإيجابية بدور ذهاب نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا خارج وداخل ديارها، لتبقى خطوة واحدة حاسمة نحو التأهل للمشاركة في مونديال قطر 2022.

الجزائر والفوز النظيف على الكاميرون

وتمكن منتخب الجزائر “محاربو الصحراء” في تحقيق الفوز المعنوي المهم على نظيره الكاميرون في عقر داره بهدف نظيف دون مقابل، في ذهاب نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا.

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وسجل هدف الانتصار النجم الجزائري إسلام سليماني برأسية كروية رائعة في الدقيقة ال40، فشل حارس منتخب أسود الكاميروني أونانا في التصدي لها.

مصر والفوز على السنغال في تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا

وحقق منتخب مصر “الفراعنة” الفوز المعنوي على السنغال “أسود الترانغا”، بهدف وحيد جاء بطريق الخطأ من قبل المدافع السنغالي ساليو سيس الذي سجله في شباك مرماه بالدقيقة الرابعة على بداية المباراة بين المنتخبين.

كما وشهدت المباراة تفوق منتخب السنغال “أسود الترانغا” على صاحب الأرض مصر على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 10 تسديدات والاستحواذ بنسبة 56%.

بينما عدد تسديدات منتخب مصر إلى 9 تسديدات فقط باتجاه مرمى منافسه السنغال، والاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 44%.

تونس والفوز على مالي

كما وتمكن منتخب تونس ” نسور قرطاج” من تحقيق الفوز النظيف على منافسه المستضيف مالي بهدف دون رد، في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا.

وجاء هدف الفوز من خطأ ارتكبه مدافع منتخب مالي موسى سيساكو في الدقيقة ال36، الذي سدد الهدف في شباك مرماه. كما وتعرض ذات اللاعب للطرد من المباراة بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال40.

تعادل المغرب والكونغو في تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا

وخيم التعادل الإيجابي بين المغرب والكونغو الديمقراطية. بهدف لكليهما، في نهائي الملحق الأفريقي المؤهل للمشاركة في مونديال قطر 2022.

وأحرز منتخب الكونغو الديمقراطية أولى أهداف المباراة داخل شباك المغرب في الدقيقة ال12. عن طريق يوان ويسا، كما وأدرك أسود الأطلس المغربي التعادل في الدقيقة ال76 بهدف رائع من توقيع طارق تيسودالي.

وشهد اللقاء طرد نجم منتخب مالي غلودي موزينجا في الدقيقة ال85، بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء. في وجهه ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

يشار إلى أن المباريات الحاسمة من دور إياب نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا، لحسم المنتخبات العربية تأهلها للمشاركة في مونديال قطر2022.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 مارس، 2022آخر تحديث: 26 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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