المنتخبات العربية تنعش آمالها بنتائج إيجابية في تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا

وطن – نجحت المنتخبات العربية في تحقيق النتائج الإيجابية بدور ذهاب نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا خارج وداخل ديارها، لتبقى خطوة واحدة حاسمة نحو التأهل للمشاركة في مونديال قطر 2022.

الجزائر والفوز النظيف على الكاميرون

وتمكن منتخب الجزائر “محاربو الصحراء” في تحقيق الفوز المعنوي المهم على نظيره الكاميرون في عقر داره بهدف نظيف دون مقابل، في ذهاب نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا.

📹 ملخص المباراة: 🇨🇲 0-1 🇩🇿 هدف إسلام سليماني يقود الجزائر لتحقيق الانتصار على حساب الكاميرون في ذهاب الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية لكأس العالم#WCQ | #WorldCup — CAF – عربي (@caf_online_AR) March 25, 2022

وسجل هدف الانتصار النجم الجزائري إسلام سليماني برأسية كروية رائعة في الدقيقة ال40، فشل حارس منتخب أسود الكاميروني أونانا في التصدي لها.

مصر والفوز على السنغال في تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا

وحقق منتخب مصر “الفراعنة” الفوز المعنوي على السنغال “أسود الترانغا”، بهدف وحيد جاء بطريق الخطأ من قبل المدافع السنغالي ساليو سيس الذي سجله في شباك مرماه بالدقيقة الرابعة على بداية المباراة بين المنتخبين.

كما وشهدت المباراة تفوق منتخب السنغال “أسود الترانغا” على صاحب الأرض مصر على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 10 تسديدات والاستحواذ بنسبة 56%.

بينما عدد تسديدات منتخب مصر إلى 9 تسديدات فقط باتجاه مرمى منافسه السنغال، والاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 44%.

تونس والفوز على مالي

كما وتمكن منتخب تونس ” نسور قرطاج” من تحقيق الفوز النظيف على منافسه المستضيف مالي بهدف دون رد، في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا.

هدف تونس ضد المنتخب المالي 😂😂 pic.twitter.com/Go5ZG0A2q0 — شكـوُبـيستـانْ ْ ツ stâtût dzツ (@chkoubistan_sta) March 25, 2022

وجاء هدف الفوز من خطأ ارتكبه مدافع منتخب مالي موسى سيساكو في الدقيقة ال36، الذي سدد الهدف في شباك مرماه. كما وتعرض ذات اللاعب للطرد من المباراة بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال40.

تعادل المغرب والكونغو في تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا

وخيم التعادل الإيجابي بين المغرب والكونغو الديمقراطية. بهدف لكليهما، في نهائي الملحق الأفريقي المؤهل للمشاركة في مونديال قطر 2022.

📹 ملخص المباراة: 🇨🇩 1-1 🇲🇦 هدفا يوان ويسا وطارق تيسودالي يؤجلا حسم بطاقة التأهل لكأس العالم لمباراة العودة في المغرب ⚡#WCQ | #WorldCup — CAF – عربي (@caf_online_AR) March 25, 2022

وأحرز منتخب الكونغو الديمقراطية أولى أهداف المباراة داخل شباك المغرب في الدقيقة ال12. عن طريق يوان ويسا، كما وأدرك أسود الأطلس المغربي التعادل في الدقيقة ال76 بهدف رائع من توقيع طارق تيسودالي.

وشهد اللقاء طرد نجم منتخب مالي غلودي موزينجا في الدقيقة ال85، بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء. في وجهه ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

الإثارة 💯 نتائج مباريات ذهاب الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية لكأس العالم 👇#WCQ | #WorldCup pic.twitter.com/7Pf12mZ4Ts — CAF – عربي (@caf_online_AR) March 25, 2022

يشار إلى أن المباريات الحاسمة من دور إياب نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا، لحسم المنتخبات العربية تأهلها للمشاركة في مونديال قطر2022.

(المصدر: وطن + تويتر)