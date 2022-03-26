الدوخة عند الاستيقاظ.. ما سببها وكيف تتجنبها؟

وطن– هل تصاب بالدوار عند النهوض من السرير أو الكرسي أو في البيئات شديدة الحرارة؟ يمكن أن يكون لديك انخفاض ضغط الدم الانتصابي أو الوضعي. وهو عبارة عن انخفاض مفاجئ في ضغط الدم. تعرف على أسبابه المحتملة وما يمكنك فعله لتجنبه.

بحسب ما نشره موقع “واب كونسولتاس” الإسباني، عندما نقف بعد الجلوس على الأريكة أو الاستلقاء في السرير لفترة، خاصة إذا فعلنا ذلك بشكل مفاجئ، فقد نشعر بدوار طفيف أو دوار قد يكون بسبب انخفاض ضغط الدم الانتصابي أو الوضعي. وهو كما قلنا ليس إلا انخفاض مفاجئ في ضغط الدم.

ولقد عانى معظم الناس من هذا الإحساس في وقت ما من حياتهم، بيد أنه إذا تكرر بشكل مستمر فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة صحية.

ضغط الدم الانتصابي

ووفق ما ترجمته “وطن”، يُعرَّف انخفاض ضغط الدم الانتصابي بأنه هبوط الضغط العالي الانقباضي أو المنخفض الانبساطي. وهو حالة طبية تتكون من الارتفاع المُفاجئ في ضغط الدم عند المصاب في وضع الوقوف.

ارتفاع ضغط الدم الانتصابي يُشخّص بارتفاع ضغط الدم الانقباضي من 20 ملم زئبقي أو أكثر في حالة الوقوف. كما أنه أحد أشكال ضغط الدم المنخفض، والذي يَحدُث عند الوقوف من الجلوس أو الاستلقاء. يمكِن أن يشعِرَك انخفاض ضغط الدم الانتصابي بالدوار، وربما يسبب لك الإغماء.

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هبوط ضغط الدم الانتصابي

عندما يحدث من حين لآخر، ويمكن أن يعزى ذلك إلى أسباب مثل الجفاف أو الجلوس أو الاستلقاء لفترة طويلة، فعادةً ما يكون غير مهم. لكن انخفاض ضغط الدم الانتصابي المزمن يمكن أن يكون علامة تحذير.

فيما يلي أسبابه وأعراضه الرئيسية وكيف يمكنك منع ظهور هذه الدوخة وفي أي الحالات يجب استشارة الطبيب؟

أسباب وأعراض انخفاض ضغط الدم الانتصابي

عندما نقف يتراكم الدم في الساقين والبطن نتيجة للجاذبية، ناهيك أن انخفاض تدفق الدم إلى القلب يقلل من ضغط الدم. تجعل بعض الحالات من الصعب على الجسم مواجهة انخفاض ضغط الدم، وهذا ما يحدث عند انخفاض ضغط الدم الانتصابي. ومن أسبابه:

الجفاف الخفيف بسبب عدم كفاية تناول السوائل أو الإسهال أو القيء أو الحمى أو التعرق الشديد من الحرارة أو النشاط البدني الشاق، الذي له تأثير على انخفاض حجم الدم. ويمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض انخفاض ضغط الدم الانتصابي مثل الدوخة أو الضعف أو الإرهاق.

يمكن أن تؤثر أمراض الجهاز العصبي اللاإرادي مثل، الضمور الجهازي المتعدد أو مرض باركنسون أو الداء النشواني أو خرف أجسام ليوي، على تنظيم ضغط الدم.

مشاكل القلب مثل بطء القلب (معدل ضربات القلب البطيء جدًا) أو قصور القلب تجعل من الصعب ضخ الدم بسرعة كافية عندما يكون المريض واقفًا.

يمكن لاضطرابات الغدد الصماء، مثل اضطرابات الغدة الدرقية ونقص السكر في الدم (انخفاض مستويات السكر في الدم)، أو قصور الغدة الكظرية (مرض أديسون) أن تضعف الأعصاب المسؤولة عن إرسال الإشارات لتنظيم ضغط الدم.

أعراض انخفاض ضغط الدم الانتصابي

يشير الدكتور كريستيان ريزيا، طبيب متخصص في الفيزيولوجيا العصبية السريرية في مستشفى يونيفرسيتاريو لاباز في مدريد، إلى أن “السبب الأكثر شيوعًا لانخفاض ضغط الدم الانتصابي هو التداخلات الدوائية. أي المرضى الذين يعانون من أمراض متعددة والذين يجمعون بين الأدوية المختلفة الخافضة للضغط ومضادات الاكتئاب، أو الرجال المسنين الذين يتناولون مضادات حاصرات ألفا لعلاج تضخم البروستاتا. وبالتالي، عندما يتم تشخيص انخفاض ضغط الدم الانتصابي، فمن المرجح أن يكون الأصل دوائيًا “.

يشير هذا الخبير إلى أنه اعتمادًا على الحالة المرضية، التي تسبب انخفاض ضغط الدم الانتصابي، قد تختلف الأعراض، لكن الأعراض المتعلقة بالركود العظمي قد تكون:

الشعور بفراغ في الرأس

عدم وضوح الرؤية، أو حتى فقدان الرؤية أو الرؤية النفقية.

طنين الأذن (طنين في الأذنين)، حتى فقدان السمع الكامل بشكل مؤقت.

الخفقان.

التعرق الغزير

الغثيان أو القيء.

شعور بارد.

آلام عنق الرحم.

صداع الراس

فقدان القوة

يمكن أن يؤدي الإغماء أحيانًا إلى حدوث إغماء (فقدان مؤقت للوعي). وهو أكثر المظاهر السريرية، لانخفاض ضغط الدم الانتصابي.

ويضيف الطبيب: “تحدث كل هذه الأعراض عادة في وضعية الوقوف، وبشكل أقل تكرارًا في وضعية الجلوس وتختفي في حالة الاستلقاء”.

كيف يتم علاج انخفاض ضغط الدم الانتصابي

العوامل التي تؤهب للدوخة عند الاستيقاظ

هناك أيضًا عدد من عوامل الخطر التي تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بانخفاض ضغط الدم الانتصابي ، مثل:

السن. من المرجح أن يعاني الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا من هذه الحالة لأن عملية الشيخوخة تؤثر على الخلايا التي تنظم ضغط الدم والقلب، والذي يواجه صعوبة في تعويض انخفاض ضغط الدم.

البيئات الحارة التي تتسبب التعرق المفرط والجفاف.

استهلاك بعض الأدوية (خافضات ضغط الدم، مضادات الاكتئاب، مرخيات العضلات …).

شرب الكحول

الراحة على السرير.

الحمل؛ ينخفض ​​ضغط الدم عادةً أثناء الحمل.

الأشخاص طويلي القامة ونحفاء. يشير الدكتور رزيا، إلى أن “الشيء الواضح هو أن الأشخاص ذوي القامة الطويلة والنحفاء قد يعانون أكثر وإلى درجة أكبر من انخفاض ضغط الدم الانتصابي. نظرًا لطول العمود الهيدروستاتيكي الوعائي. ودائمًا في سياق علم الأمراض اللاإرادي أو بسبب دوائي”.

كيف يتم علاج انخفاض ضغط الدم الانتصابي والوقاية منه

يمكن أن يكون لارتفاع ضغط الدم الانتصابي، حتى لو لم يترافق مع مرض ما، عواقب غير مرغوب فيها مثل السقوط. لذلك لا ينبغي تجاهله في حالة حدوث أكثر من نوبة واحدة في وقت قصير.

يشير الدكتور كريستيان رزيا إلى أنه “إذا كان الشخص يعاني من أعراض انتصابية وتم تشخيص انخفاض ضغط الدم الانتصابي، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو استشارة طبيب الرعاية الأولية الذي سيؤكّد التشخيص ويحيلك إلى استشارة متخصصة، لتقييم التشخيص المسبب للمرض وللعثُور على أي من الأسباب المذكورة أعلاه.

مع الأخذ في الاعتبار أنه يرتبط عادةً بعلم أمراض الجهاز العصبي الوظيفي (الدوائي) أو الجهاز العصبي اللاإرادي الهيكلي (الاعتلال العصبي اللاإرادي أو مرض التنكس العصبي لضُمور الجهاز المتعدد).

الوقاية من انخفاض ضغط الدم الانتصابي

يؤكد هذا الاختصاصي في الفسيولوجيا العصبية السريرية، أن علاج انخفاض ضغط الدم الانتصابي أو الوضعي، “يختلف باختلاف مصدره.

لذلك، يمكن أن يكن العلاج فردي، لا سيما إذا كان سببًا دوائيًا، آنذاك ينبغي اتخاذ خطوات لتعديل العلاج حتى يتم تحقيق التوازن بين الآثار المرغوبة والعكسية”.

إذا كان سبب هذا النوع من الدوخة المفاجئة مرتبطًا بقضاء وقت طويل في السرير، يوصى بإعادة التأهيل والتدابير غير الدوائية التالية:

اعتمادًا على شدة انخفاض ضغط الدم، يوصى باستخدام الجوارب الضاغطة للأطراف السفلية حتى البطن إذا كان المريض يخطط للوقوف على قدميه لفترة طويلة.

تجنب الاستحمام بالماء الساخن أو البيئات شديدة الحرارة.

مارس التمارين الهوائية (على سبيل المثال، ركوب الدراجات الثابتة على أرضية منحدرة).

يمكن استخدام العلاج قصير الأمد بميدودرين 5 ملغ مؤقتًا.

كيف تتجنب الشعور بالدوار عند الاستيقاظ

بالإضافة إلى ذلك، لمنع انخفاض ضغط الدم الشرياني، يجب تجنب عوامل الخطر، من خلال ترطيب أنفسنا بشكل صحيح، دون تعريض أنفسنا لبيئات شديدة الحرارة والاستيقاظ ببطء وعدم شرب الكحول أو وجبات ودسمة للغاية.

تمرّن لمنع الدوخة عند الاستيقاظ

أظهرت الأبحاث الحديثة، طريقتين بسيطتين لتجنب نوبات الدوار المزعجة عند الوقوف فجأة. وهكذا وجدوا أن كلاً من التنشيط المسبق لعضَلات الجسم السفلية (الفخذين) من خلال الرفع المتكرر للركبة قبل الوقوف (PREACT)، وشد عضلات الجزء السفلي من الجسم (الفخذين والأرداف) من خلال تقاطع الساقين والضغط فوراً بعد الوقوف على الساقين (TENSE)، يحسن بشكل فعّال من انخفاض ضغط الدم.

وفي الحقيقة، أدى ذلك إلى انخفاض الأعراض عند الوقوف. ووجدوا أن عملية PREACT حققت ذلك عن طريق زيادة النتاج القلبي، بينما حققت عملية TENSE ذلك عن طريق زيادة حجم ضربة القلب.

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