الأرجنتين تهزم فنزويلا بحضور ميسي في تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية (فيديو)

وطن – فاز منتخب الأرجنتين على نظيره فنزويلا بثلاثية نظيفة دون رد، في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية والتي جمعت كلا المنتخبين على أرض ملعب ” ألبرتوخ أرماندو”.

ثلاثية الأرجنتين في مرمى فنزويلا

وافتتح منتخب الأرجنتين “راقصي التانغو” أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال35 عن طريق اللاعب نيكولاس غونزاليس، كما وأحرز الهدف الثاني النجم المهاري أنخيل دي ماريا في الدقيقة ال79.

Messi goal ⚽️ Beautiful Assist by Angel Di Maria pic.twitter.com/9tFHolL5si — Aurun50 🇧🇹| 🇳🇵| 🇪🇸 | 🇨🇦 (@BhattaraiAurun) March 26, 2022

وعزز الأرجنتين تقدمه في نتيجة المباراة بهدف رائع بالدقيقة ال82 من توقيع جوهرة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

هدف دي ماريا … و لا أروع pic.twitter.com/NHTdUDnvKW — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) March 26, 2022

وشهد اللقاء التفوق الملحوظ لمنتخب الأرجنتين على منافسه فنزويلا طيلة مجريات المباراة على صعيد التسديدات والاستحواذ، فقد وصلت عدد التسديدات إلى 16 تسديدة والاستحواذ بنسبة 73%.

هدف نيكولاس غونزاليس في مرمى فنزويلا pic.twitter.com/Ek9WGf9nYB — Abokr Omar (@Abokr8) March 26, 2022

فيما وصل عدد تسديدات الضيف منتخب فنزويلا إلى 3 تسديدات فقط، والاستحواذ على الكرة داخل أرضية ملعب المباراة بنسبة 27%.

تشكيلة منتخب الأرجنتين

ولعب منتخب الأرجنتين بقيادة المدرب ليونيل سكالوني المباراة أمام نظيره فنزويلا، حيث تواجد في حراسة المرمى فرانكو أرماني.

نيكولاس اوتامندي عبر "TW" ✍️: ليلة مذهلة نواصل النمو كفريق هيا ارجنتينا 🇦🇷❤️ شكرًا لكم جميعًا على الدعم 🙌🏻 –@Notamendi30 pic.twitter.com/fxOnEWgSZm — بلاد الفضة (@ARG4ARB) March 26, 2022

وفي دفاع التشكيلة آتى كلاً من: نيكولاس تاجليافيكو، أوتامندي، جيرمان بيزيلا، ناهويل مولينا، أما في خط الوسط جاء كلاً من اللاعبين، لياندرو باريديس، رودريغو دي بول، خواكين كوريا، أليكسيس ماك اليستير.

كما واعتمد المدرب في هجوم تشكيلة المنتخب على الثنائي، ليونيل ميسي، نيكولاس غونزاليس.

ترتيب المجموعة في تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية

ويتربع منتخب البرازيل على صدارة ترتيب المجموعة في تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية برصيد 42 نقطة، كما ويليه منتخب الأرجنتين في المركز الثاني برصيد 38 نقطة.

وآتى منتخب الإكوادور في ثالث ترتيب المجموعة برصيد 25 نقطة، متساوياً بذلك مع منتخب الأوروغواي في المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

🏆 #Eliminatorias#DatoAlbiceleste 🇦🇷 ¡Festeja la #Scaloneta 🚍! @Argentina alarga su invicto a 30 partidos, la mejor racha vigente en el fútbol de selecciones ⚽ pic.twitter.com/7ouEixZio7 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) March 26, 2022

كما وجاء منتخب بيرو في المركز الخامس برصيد 21 نقطة، وجاء منتخب كولومبيا في المركز السادس برصيد 20 نقطة.

بينما في المركز السابع آتى منتخب تشيلي برصيد 19 نقطة، ويليه منتخب باراغوي في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

وجاء منتخب بوليفا في تاسع جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، وفي أدنى الترتيب آتى منتخب فنزويلا برصيد 10 نقاط.

(المصدر: وطن + تويتر)

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