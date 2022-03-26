رياضة

الأرجنتين تهزم فنزويلا بحضور ميسي في تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية (فيديو)

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 مارس، 2022آخر تحديث: 26 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة

وطن – فاز منتخب الأرجنتين على نظيره فنزويلا بثلاثية نظيفة دون رد، في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية والتي جمعت كلا المنتخبين على أرض ملعب ” ألبرتوخ أرماندو”.

ثلاثية الأرجنتين في مرمى فنزويلا

وافتتح منتخب الأرجنتين “راقصي التانغو” أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال35 عن طريق اللاعب نيكولاس غونزاليس، كما وأحرز الهدف الثاني النجم المهاري أنخيل دي ماريا في الدقيقة ال79.

وعزز الأرجنتين تقدمه في نتيجة المباراة بهدف رائع بالدقيقة ال82 من توقيع جوهرة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

مقالات ذات صلة

وشهد اللقاء التفوق الملحوظ لمنتخب الأرجنتين على منافسه فنزويلا طيلة مجريات المباراة على صعيد التسديدات والاستحواذ، فقد وصلت عدد التسديدات إلى 16 تسديدة والاستحواذ بنسبة 73%.

فيما وصل عدد تسديدات الضيف منتخب فنزويلا إلى 3 تسديدات فقط، والاستحواذ على الكرة داخل أرضية ملعب المباراة بنسبة 27%.

تشكيلة منتخب الأرجنتين

ولعب منتخب الأرجنتين بقيادة المدرب ليونيل سكالوني المباراة أمام نظيره فنزويلا، حيث تواجد في حراسة المرمى فرانكو أرماني.

وفي دفاع التشكيلة آتى كلاً من: نيكولاس تاجليافيكو، أوتامندي، جيرمان بيزيلا، ناهويل مولينا، أما في خط الوسط جاء كلاً من اللاعبين، لياندرو باريديس، رودريغو دي بول، خواكين كوريا، أليكسيس ماك اليستير.

كما واعتمد المدرب في هجوم تشكيلة المنتخب على الثنائي، ليونيل ميسي، نيكولاس غونزاليس.

ترتيب المجموعة في تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية

ويتربع منتخب البرازيل على صدارة ترتيب المجموعة في تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية برصيد 42 نقطة، كما ويليه منتخب الأرجنتين في المركز الثاني برصيد 38 نقطة.

وآتى منتخب الإكوادور في ثالث ترتيب المجموعة برصيد 25 نقطة، متساوياً بذلك مع منتخب الأوروغواي في المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

كما وجاء منتخب بيرو في المركز الخامس برصيد 21 نقطة، وجاء منتخب كولومبيا في المركز السادس برصيد 20 نقطة.

بينما في المركز السابع آتى منتخب تشيلي برصيد 19 نقطة، ويليه منتخب باراغوي في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

وجاء منتخب بوليفا في تاسع جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، وفي أدنى الترتيب آتى منتخب فنزويلا برصيد 10 نقاط.

(المصدر: وطن + تويتر)

اقرأ أيضاً: 

الوسوم
صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 مارس، 2022آخر تحديث: 26 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى