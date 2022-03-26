احذفه من هاتفك فوراً.. غوغل تحظر تطبيق أندرويد شهير 

وطن – حث مستخدمو الهواتف الذكية التي تعمل بنظام “أندرويد”، على التحقق من التطبيقات المثبتة، بعد اكتشاف تطبيق جديد من متجر “جوجل بلاي” يجبر مستخدميه على تسجيل الدخول باستخدام حساباتهم على فيسبوك. وذلك لسرقة كلمات المرور وأسماء المستخدمين، وفقا لتقرير صحيفة “إكسبرس” البريطانية.

وهذا التحذير العاجل أصدره فريق الأمان في شركة Pradeo الذي عثر على تطبيق مشهور يدعى “Craftsart Cartoon Photo Tools” قادر على خداع ضحاياه، عقب تحميله. في كتابة بيانات اعتمادهم على “فيسبوك” والتي يمكن أن تمنح المتسللين الوصول إلى الحسابات والمحادثات الخاصة وحتى تفاصيل تخص بطاقة الائتمان.

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يخدع ضحاياه

في الواقع، يحتوي هذا التطبيق على برنامج خبيث اسمه “Facestealer” وقد قام بتحميله نحو 100 ألف مستخدم من “جوجل بلاي”.

وقد وصف هذا التطبيق بأنه أداة تتيح للأشخاص تحويل الصور التي تلتقطها كاميرات الموبايل إلى لوحات ورسوم متحركة.

وبمجرد تحميله، فإن الطريقة الوحيدة لاستخدامه هي تقديم تفاصيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم على Facebook. ثم يجرى إرسال بيانات الاعتماد إلى خادم مالك التطبيق.

وفي هذا السياق، توضح شركة براديو “يستخدم القراصنة بيانات اعتماد Facebook لخرق الحسابات بطرق متعددة. منها القيام باحتيال مالي ونشر الأخبار المزيفة.”

ومن جهتها، تتعامل شركة جوجل مع هذا التهديد الذي يمثله تحميل التطبيق على محمل الجد. وبمجرد أن وقع تنبيهها مؤخرا، قامت الشركة بإزالته من متجر Play الخاص بها في 22 مارس 2022.

تغيير كلمة المرور الخاصة بك

ومع ذلك، إذا كنت من بين الآلاف الذين قاموا بتحميل هذا التطبيق بالفعل، فيجب عليك حذفه على الفور.

كما تحث الشركة كذلك على تغيير كلمة المرور الخاصة بك دون تأخير. لأن هذا سيوقف أي نشاط ضار على حسابك ويمكن أن يمنع المتسللين من إختراق حسابك.

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