لا يعرف استخدام المسدس.. مقربون يكشفون معلومات صادمة حول احتمال تصفية الرئيس الأوكراني جسدياً!

وطن – نجا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي من ثلاث محاولات اغتيال في السابق، والآن أرسل الزعيم الروسي، فلاديمير بوتين 400 مرتزق من مجموعة فاغنر لتصفيته.

ولن يكون لدى الرئيس الأوكراني أدنى دراية حول كيفية الدفاع عن نفسه، كما يقول نيكولا سودرلوند، صديقه المقرب والذي عمل معه في مسلسله الشهير “خادم الشعب”.

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الجانب الآخر من حياة زيلينسكي

حسب صحيفة “اكسبرس” البريطانية، التقى سودرلوند بالرئيس الأوكراني قبل ست سنوات قائلا في هذا الصدد: “إنه شخص محبوب للغاية، ومنفتح الذهن. نشيط للغاية ولديه الكثير من الأفكار طوال الوقت، وغير صبور.”

بعد أن عمل الثنائي في المسلسل الكوميدي “خادم الشعب” من بطولة الرئيس الأوكراني، يكشف سودرلوند عن تفاصيل خاصة حول حالة الرئيس الأوكراني المحاصر ، والذي يلاحقه أكثر من 400 عضو متشدد تابعين لمنظمة شبه عسكرية روسية.

وقال “إذا ما هاجمه قاتل شيشاني أو تابع لفاغنر، لا أعرف ماذا سيفعل. ليس لديه أدنى فكرة عن كيفية استخدام المسدس، إن معركته بالكلمات فقط.”

رغم أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه، أكد سودرلوند على أن زيلينسكي لا يخيفه شيء. قائلا “قدرته المذهلة على التواصل تجعله قوياً، فهو لا يحتاج إلى سلاح. إنه يوحد الأوكرانيين والعالم ضد روسيا برسالته التي تؤذي الروس أكثر مما لو كان لديه سلاح. وهذا ما سيؤثر على الأمة الروسية لسنوات عديدة.”

متابعا بالقول “إنه اليوم بمثابة ونستون تشرشل وهو يخاطب برلماني بريطانيا والاتحاد الأوروبي والكونغرس الأمريكي، إنه أمر غير عادي.”

تدهور شعبية زيلينسكي قبل الحرب

أصبح الرئيس الأوكراني رمزًا لكفاح أوكرانيا من أجل الحرية. لكن سودرلوند يقول إن هذا الأخير كان مكتئبًا ومنهكًا قبل بداية الحرب، في مرحلة صعبة جدًا مع نسبة تأييد بلغت 20٪ فقط.

وعقب: “لم تكن الأمور تسير على ما يرام بالنسبة له قبل الحرب”.

مضيفا “لقد كان مرهقا، فمعركته ضد الأوليغارشية كانت أصعب بكثير مما كان يتخيله. لقد مر بوقت عصيب جدًا، فهذه إذن هي معركته الثانية الكبرى.”

من ممثل كوميدي إلى رئيس أوكرانيا

كما اعترف سودرلوند أن زيلينسكي كان رئيس دولة أفضل بكثير مما كان ممثلاً.

قائلا: “إنه أكثر من مجرد مضيف تلفزيوني، وأجد أنه من غير العادي أنه انتقل من هذه الوظيفة ليصبح هذا القائد الشهير للعالم، لم أتوقع ذلك. أكلنا وشربنا معًا إنه شخص ترغب حقًا التعرف عليه والعمل معه، فهو ذكي وحر ومفعم بالحيوية.”

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