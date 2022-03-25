نجل الجبري يذكر محمد بن سلمان بمصير “صالح والقذافي”: “السعيد من وعظ بغيره”

وطن – في رسالة مبطنة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حول موقفه المتحفظ والغير معلن حول الغزو الروسي لأوكرانيا، ذكر الدكتور خالد الجبري، نجل المسؤول الأمني السعودي الهارب سعد الجبري ولي العهد السعودي بمصير الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

نجل الجبري يذكر محمد بن سلمان بمصير “صالح والقذافي”

وقال “الجبري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “عندما تشن دولة حربًا على دولةٍ أخرى يصعب الاستمرار في الحياد. وتضطر باقي الدول لاتخاذ مواقف قد تفسر بأنها انحياز لطرف ضد آخر”.

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وأوضح انه “بعد أن اجتاح صدام حسين الكويت انحاز له علي عبدالله صالح وتحفظ القذافي في موقفه”.

واختتم قائل: “جميعهم قتلوا. التاريخ يعيد نفسه، والسعيد من وعظ بغيره”.

موقف السعودية من الغزو الروسي لأوكرانيا

وحول موقف السعودية من الغزو الروسي لأوكرانيا، سلطت صحيفة “فايننشيال تايمز” الضوء في تقرير لها تحت عنوان “حياد دول الخليج تجاه أوكرانيا” على موقف السعودية بالصمت على غزو أوكرانيا.

واعتبرت أن محمد بن سلمان، يتعامل بشكل شخصي مع القضية. ويحاول أن يرد الجميل لفلاديمير بوتين.

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وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية فإن السعودية لم تصدر أي بيان يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأرجعت ذلك لأن بوتين كان أول من احتضن بن سلمان بعد أن أصبح منبوذاً بسبب دوره في اغتيال جمال خاشقجي عام 2018.

كما أشارت إلى أن موسكو تشارك السعودية مصالحها في مجال الطاقة لأنها اللاعب الرئيسي في منظمة أوبك+، التي انضمت إليها روسيا في عام 2016.

في المقابل لفتت الصحيفة إلى أن “ابن سلمان” يتخذ موقفا عدائيا ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وجه انتقادات مستمرة لولي العهد ورفض الحديث معه.

أما موقف الإمارات من الغزو الروسي لأوكرانيا، فقد أعلن الكرملين، أنّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث مع ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تنفيذ اتفاقيات “أوبك +”.

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وبحسب الكرملين، بحث بوتين في تنفيذ اتفاقات “أوبك +” مع ولي عهد أبو ظبي.

وأكد الرجلان “عزمهما مواصلة التنسيق من أجل المحافظة على الاستقرار في سوق الطاقة العالمية”.

وأوضح الكرملين أنّ ابن زايد وبوتين ناقشا الأزمة في أوكرانيا، بحيث أكد ولي عهد أبو ظبي “حق روسيا في ضمان أمنها القومي”.

ردود فعل أوروبية وأمريكية غاضبة

ورصد “المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط”، ردود فعل أوروبية وأمريكية غاضبة من موقف الإمارات والسعودية إزاء الأزمة مع روسيا.

وقال المجهر الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي وواشنطن ينظران باستياء إلى الموقفين الإماراتي والسعودي بشأن التعامل مع روسيا في ظل غزوها أوكرانيا.

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