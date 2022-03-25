ليفاندوفسكي قريب من التوقيع مع برشلونة

وطن – ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن البولندي روبرت ليفاندوفسكي 33عاماً، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني يرغب في الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة، في ظل عدم توصل الأخير لاتفاق بشأن تجديد عقده مع الفريق البافاري الذي ينتهي في صيف عام 2023.

انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة

وأفادت صحيفة “سبورت” الإسبانية القريبة من نادي برشلونة، بأن النجم البولندي ليفاندوفسكي. قد أخبر المقربين منه بالرغبة في حمل قميص برشلونة “البلوغرانا” في الفترة المقبلة.

وأردفت الصحيفة، ” نجم بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي يريد انتهاء مشواره في منافسات الدوري الألماني، مع رغبته الشديدة في خوض تجربة أخرى، كما ولا ينوي تجديد عقده مع فريقه. واحتمالية انتقاله إلى صفوف الفريق الكتالوني الصيف المقبل أو بعد انتهائه عقده قد تكون حقيقية بين كلا الجانبين”.

اقرأ أيضاً:

وكيل ليفاندوفسكي قريب من برشلونة

كما وأضافت، ” نادي برشلونة يدرس تقديم عرض إلى نادي بايرن ميونيح. بقيمة 50 مليون يورو، وربما قد يرتفع العرض إلى 60 مليون يورو من أجل ضم البولندي المهاري روبرت ليفاندوفسكي، الذي يرتبط بعقد مع ناديه حتى صيف عام 2023″.

وفق الصحيفة الإسبانية، فإن المفاوضات بين نادي برشلونة وبايرن ميونيخ ستكون حاسمة في موسم الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل رغبة ليفاندوفسكي إنهاء مشواره في الدوري الألماني. كما أن وكيله بيني زاهيفي يرتبط بعلاقات جيدة مع رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا.

🚨🚨🚨🚨 • برشلونة قدم عرض ل ليفاندوفسكي مدته 4 سنوات ✅ – حسب لويس ميغيل سانز من صحيفة SPORT . pic.twitter.com/ShF3PggmmY — Ayman Niño (@NFcbomort) March 24, 2022

ويشارك البولندي ليفاندوفسكي مع منتخب بولندا المواجهة الحاسمة المباراة النهائية في تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا، أمام نظيره السويد في ال29 من شهر مارس/ آذار الجاري، بعد استبعاد منتخب روسيا بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”. على ضوء تداعيات الغزو الروسي العسكري داخل دولة أوكرانيا.

كما وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع فريق بايرن ميونيخ الألماني خلال الموسم الحالي، 45 هدفاً وصناعة 4 تمريرات حاسمة. خلال مشاركة في 37 مباراة بكافة المسابقات المختلفة.

ويتصدر نجم بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي صدارة قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 31 هدفاً، بفارق كبير عن أقرب المنافسين له باتريك شيك نجم فريق باير ليفركوزن. برصيد 20 هدفاً خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + سبورت)

اقرأ أيضاً: