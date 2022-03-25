رياضة

ليفاندوفسكي قريب من التوقيع مع برشلونة

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 25 مارس، 2022آخر تحديث: 25 مارس، 2022
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برشلونة يقترب من المفاوضات مع روبرت ليفاندوفسكي
البولندي ليفاندوفسكي قريب من التوقيع مع برشلونة

وطن – ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن البولندي روبرت ليفاندوفسكي 33عاماً، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني يرغب في الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة، في ظل عدم توصل الأخير لاتفاق بشأن تجديد عقده مع الفريق البافاري الذي ينتهي في صيف عام 2023.

انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة

وأفادت صحيفة “سبورت” الإسبانية القريبة من نادي برشلونة، بأن النجم البولندي ليفاندوفسكي. قد أخبر المقربين منه بالرغبة في حمل قميص برشلونة “البلوغرانا” في الفترة المقبلة.

وأردفت الصحيفة، ” نجم بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي يريد انتهاء مشواره في منافسات الدوري الألماني، مع رغبته الشديدة في خوض تجربة أخرى، كما ولا ينوي تجديد عقده مع فريقه. واحتمالية انتقاله إلى صفوف الفريق الكتالوني الصيف المقبل أو بعد انتهائه عقده قد تكون حقيقية بين كلا الجانبين”.

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وكيل ليفاندوفسكي قريب من برشلونة

كما وأضافت، ” نادي برشلونة يدرس تقديم عرض إلى نادي بايرن ميونيح. بقيمة 50 مليون يورو، وربما قد يرتفع العرض إلى 60 مليون يورو من أجل ضم البولندي المهاري روبرت ليفاندوفسكي، الذي يرتبط بعقد مع ناديه حتى صيف عام 2023″.

وفق الصحيفة الإسبانية، فإن المفاوضات بين نادي برشلونة وبايرن ميونيخ ستكون حاسمة في موسم الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل رغبة ليفاندوفسكي إنهاء مشواره في الدوري الألماني. كما أن وكيله بيني زاهيفي يرتبط بعلاقات جيدة مع رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا.

ويشارك البولندي ليفاندوفسكي مع منتخب بولندا المواجهة الحاسمة المباراة النهائية في تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا، أمام نظيره السويد في ال29 من شهر مارس/ آذار الجاري، بعد استبعاد منتخب روسيا بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”. على ضوء تداعيات الغزو الروسي العسكري داخل دولة أوكرانيا.

كما وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع فريق بايرن ميونيخ الألماني خلال الموسم الحالي، 45 هدفاً وصناعة 4 تمريرات حاسمة. خلال مشاركة في 37 مباراة بكافة المسابقات المختلفة.

ويتصدر نجم بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي صدارة قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 31 هدفاً، بفارق كبير عن أقرب المنافسين له باتريك شيك نجم فريق باير ليفركوزن. برصيد 20 هدفاً خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + سبورت)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 25 مارس، 2022آخر تحديث: 25 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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