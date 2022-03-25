طائرة “يوم القيامة” ترافق الرئيس الأمريكي في زيارته لأوروبا.. تفاصيل مرعبة عن قدراتها

وطن– أرسلت القوات الجوية الأمريكية طائرتها “يوم القيامة” إلى أوروبا كجزء من أسطول طائرات لدعم مهمة الرئيس جو بايدن التي تستمر أربعة أيام لتعزيز الوحدة ضد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتم تصميم E4-B Nightwatch لتكون مركز قيادة وتحكم في حالة نشوب حرب نووية.

وتحتفظ الولايات المتحدة بأسطول واحد على الأقل من أربعة أسطول في وضع الاستعداد الدائم للإطلاق الفوري في حالة نشوب صراع نووي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر مسؤول كبير في الكرملين من أن موسكو تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية إذا كان هناك “تهديد وجودي” ضد البلاد.

قدرات طائرة يوم القيامة

وطارت إحدى الطائرات – التي تعتمد على طائرة بوينج 747 ودخلت الخدمة لأول مرة في الثمانينيات – إلى راف ميلدنهال في سوفولك الخميس، بعد أن تزودت بالوقود في الجو أثناء عبورها المحيط الأطلسي.

وتم تصميم الطائرة لتحمل النبض الكهرومغناطيسي الناجم عن تفجير نووي والحفاظ على الاتصال مع الوحدات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء العالم للرد على هجوم معادي.

والطائرة، التي تمت ترقيتها منذ أول انتشار لها، قادرة على تمرير أوامر من الرئيس إلى الغواصات النووية الأمريكية وصوامع الصواريخ البالستية العابرة للقارات في البلاد، ونتيجة لذلك ، تم وصفها بـ “البنتاغون الطائر”.

وتبدو طائرات يوم القيامة مشابهة للطائرة الرئاسية، والمعروفة باسم Air Force One – على الرغم من أن E4-B – تحتوي على معدات مراقبة واتصالات متخصصة للغاية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال المتحدث باسم فلاديمير بوتين ديمتري بيسكوف لشبكة CNN إنه يمكن استخدام الأسلحة النووية إذا كان هناك “تهديد وجودي لبلدنا”.

بايدن يزور الحدود البولندية-الأوكرانية

ومن المقرر أن يزور بايدن بولندا اليوم الجمعة حيث من المتوقع أن تكون قضايا الطاقة واللاجئين في قلب المحادثات مع الرئيس أندريه دودا.

ويتم تشكيل أربع مجموعات قتالية جديدة للناتو، والتي يتراوح قوامها عادة بين 1000 و 1500 جندي ، في المجر وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا.

وفي وقت سابق الخميس، وعد حلف شمال الأطلسي كييف بدعم عسكري جديد وتخصيص مزيد من القوات للجناح الشرقي للحلف بينما فرضت لندن وواشنطن عقوبات جديدة على موسكو خلال القمم الثلاث يوم الخميس بهدف إظهار الوحدة الغربية ضد حرب روسيا في أوكرانيا.

معدات حماية ضد الهجمات الكيماوية

ووافق قادة الناتو الذين اجتمعوا في بروكسل على مساعدة أوكرانيا في حماية نفسها من أي هجمات كيماوية أو بيولوجية أو نووية، وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن وحلفاءها يعملون أيضًا على تزويد كييف بصواريخ مضادة للسفن.

وقال الأمين العام ينس ستولتنبرغ للصحفيين في بروكسل: “قد يشمل ذلك معدات الكشف والحماية والدعم الطبي. فضلاً عن التدريب على إزالة التلوث وإدارة الأزمات”.

وقال الرئيس بايدن ، متحدثًا بعد الاجتماع: “الشيء الوحيد الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو أن نبقى موحدين وأن يواصل العالم التركيز على ما هو هذا الرجل الوحشي وجميع أرواح الأبرياء التي تُفقد وتُدمَّر.”