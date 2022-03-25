تعرّف على الصاروخ الباليستي العابر للقارات الذي يتحدّى به زعيم كوريا الشمالية العالم (فيديو)

وطن – بطريقة سينمائية، نشرت كوريا الشمالية مقاطع فيديو وصورًا لما تقول إنه اختبار لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات (ICBM) بأوامر من الزعيم كيم جونغ أون.

وتعهد الزعيم الكوري الشمالي بتوسيع “رادع الحرب النووية” لكوريا الشمالية. بينما يستعد لـ”مواجهة طويلة الأمد” مع الولايات المتحدة.

كيم جونغ أون يحتفل بنجاح بصاروخ هواسونغ-17

وأظهرت مقاطع فيديو وصور الزعيم الكوري الشمالي يرتدي سترة جلدية ونظارة شمسية وهو يبتسم ويصفق ويحتفل مع المسؤولين العسكريين من منصة المراقبة أثناء عملية الإطلاق التجريبية لصاروخ هواسونغ -17، الذي تم إطلاقه من زاوية عالية لتجنب المياه الإقليمية للدول الجارة.

كما نشرت وكالة الأنباء الكورية المركزية صورًا للصاروخ تاركًا وراءه ألسنة اللهب البرتقالية أثناء تحليقه من شاحنة قاذفة على مدرج المطار.

وجاء التقرير الذي أوردته وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية بعد يوم من إعلان جيشي كوريا الجنوبية واليابان عن رصدهما لإطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستي عابر للقارات من مطار بالقرب من العاصمة بيونغ يانغ في أول اختبار بعيد المدى لها منذ عام 2017.

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وامتد الإطلاق لوابل من مظاهر التسلح هذا العام التي يقول محللون إنها تهدف إلى إجبار الولايات المتحدة على قبول فكرة كوريا الشمالية كقوة نووية وإزالة العقوبات المعوقة المفروضة على اقتصادها المنهار الذي تضرر أكثر من جراء الصعوبات المرتبطة بالوباء.

الصاروخ وصل لارتفاع 680 ميلا

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في بيونغ يانغ إن صاروخ هواسونغ -17 وصل إلى ارتفاع أقصى يبلغ 6248 كيلومترا وسافرت 1090 كيلومترا (680 ميلا) خلال رحلة استغرقت 67 دقيقة قبل أن يسقط في المياه بين كوريا الشمالية واليابان.

وزعمت الوكالة أن الاختبار حقق الأهداف الفنية المطلوبة وأثبت أن الصاروخ الباليستي عابر للقارات يمكن تشغيله بسرعة خلال ظروف الحرب.

وأعلن الجيشان الكوري الجنوبي والياباني تفاصيل رحلة مماثلة يقول محللون إنها تشير إلى أن الصاروخ يمكن أن يصل إلى أهداف على بعد 15 ألف كيلومتر (9320 ميلا) عند إطلاقه على مسار عادي برأس حربي يزن أقل من طن، وأن هذا من شأنه أن يضع البر الرئيسي للولايات المتحدة بالكامل على مسافة قريبة.

أكبر نظام صاروخي باليستي

ويعتقد أن هواسونغ-17 يبلغ طوله حوالي 82 قدمًا (25 مترًا)، وهو أطول سلاح لكوريا الشمالية .

وبحسب بعض التقديرات، أكبر نظام صاروخي باليستي محمول على الطرق في العالم.

وكشفت كوريا الشمالية عن الصاروخ في عرض عسكري في أكتوبر / تشرين الأول 2020.

وكان إطلاقه يوم الخميس أول اختبار كامل المدى لها.

واعادت الوكالة نشر قول كيم إن سلاحه الجديد سيجعل “العالم بأسره يدرك بوضوح” تعزيز كوريا الشمالية للقوات النووية.

وتعهد بأن يكتسب جيشه “قدرات عسكرية وتقنية هائلة غير متأثرة بأي تهديد عسكري وابتزاز. وأن يظلوا على استعداد تام لمواجهة طويلة الأمد مع الإمبرياليين الأمريكيين”.

ورد الجيش الكوري الجنوبي على إطلاق الصواريخ يوم الخميس بتدريبات بالذخيرة الحية وإطلاق صواريخ أرض جو وطائرة مقاتلة وسفينة. في تأكيد على إحياء التوترات مع استمرار تجميد الدبلوماسية.

وقالت إنها أكدت الاستعداد لتنفيذ ضربات دقيقة ضد نقاط إطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية وكذلك منشآت القيادة والدعم.

يشار إلى ان تجربة يوم الخميس هي الجولة الثانية عشرة من إطلاق الأسلحة لكوريا الشمالية هذا العام وتمثل الاختبار الأكثر استفزازًا منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه.

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