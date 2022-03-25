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الكويتية فاطمة العبدالله تثير ضجة بنشر مشاهد من عملية شفط وشد مؤخرتها (فيديو)

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 25 مارس، 2022آخر تحديث: 25 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
فاطمة العبدالله تجري شفط وشد لمؤخرتها watanserb.com
فاطمة العبدالله تجري شفط وشد لمؤخرتها

وطن – أثارت الممثلة والإعلامية الكويتية فاطمة العبدالله الجدل، بعد نشرها مشاهد من عملية شفط وشد المؤخرة، نقلتها لجمهورها عبر حسابها في سناب شات .

فاطمة العبدالله تجري عملية شفط وشد مؤخرتها

وظهرت فاطمة العبدالله في مقطع تداولته حسابات بمواقع التواصل، وهي تجري عملية شفط وشد المؤخرة، وخلال ذلك تتجاذب أطراف الحديث مع طبيبتها .

وتثير الممثلة والإعلامية الكويتية بين الحين والآخر، الجدل على منصات التواصل الاجتماعيّ، بإطلالاتها التي يعتبرها الجمهور جريئة، حيث يرون أنّها تتعمد ذلك بملابس تكشف مفاتنها .

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وتدير العبدالله صفحة مختصة بالأزياء ترويجًا لبوتيك تملكه تحت اسم (فطوم بوتيك)، وتستخدم جسدها لعرض التصاميم المختلفة وتنشر الصور ومقاطع فيديو توضيحية للتصميم مع ذكر سعره.

وليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الإعلامية الكويتية للانتقادات بسبب جرأتها، بل وواجهت قضية رفعها ضدها أحد المحامين.

فاطمة العبدالله

واتهم المحامي حينها فاطمة بمخالفة الآداب العامة والتحريض على الفسق والفجور بعد نشرها صور تصاميم أزياء. لكنها حصلت على حكم براءة معتبرة أن الشكوى ضدها كانت (كيدية) فقط.

وبدأت العبدالله حياتها الإعلامية كمقدمة برامج في تلفزيون الكويت. ومن ثم اتجهت إلى التمثيل وشاركت في عدة أعمال فنية، منها ”دار الهوا، الجليب، إنت عمري“.

وتزوجت العبدالله ثلاث مرات، الأولى من والد ابنها الأكبر فواز.

وبعد انفصالها عنه تزوجت من المصور والمذيع رائد الماجد وأنجبت منه. إلا أنها انفصلت عنه في عام 2010.

وفي عام 2013 خطبت للضابط حمد الكندري وتزوجا العام 2014.

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المصدر
رصد ومتابعة وطن - تويتر
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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 25 مارس، 2022آخر تحديث: 25 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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