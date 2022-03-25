وطن – أثارت الممثلة والإعلامية الكويتية فاطمة العبدالله الجدل، بعد نشرها مشاهد من عملية شفط وشد المؤخرة، نقلتها لجمهورها عبر حسابها في سناب شات .

فاطمة العبدالله تجري عملية شفط وشد مؤخرتها

وظهرت فاطمة العبدالله في مقطع تداولته حسابات بمواقع التواصل، وهي تجري عملية شفط وشد المؤخرة، وخلال ذلك تتجاذب أطراف الحديث مع طبيبتها .

فاطمة العبدالله تنقل لكم على الهواء مباشر .. شفط وشد المؤخرة 🔞 pic.twitter.com/zhxboG6H0G — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 25, 2022

وتثير الممثلة والإعلامية الكويتية بين الحين والآخر، الجدل على منصات التواصل الاجتماعيّ، بإطلالاتها التي يعتبرها الجمهور جريئة، حيث يرون أنّها تتعمد ذلك بملابس تكشف مفاتنها .

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وتدير العبدالله صفحة مختصة بالأزياء ترويجًا لبوتيك تملكه تحت اسم (فطوم بوتيك)، وتستخدم جسدها لعرض التصاميم المختلفة وتنشر الصور ومقاطع فيديو توضيحية للتصميم مع ذكر سعره.

وليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الإعلامية الكويتية للانتقادات بسبب جرأتها، بل وواجهت قضية رفعها ضدها أحد المحامين.

واتهم المحامي حينها فاطمة بمخالفة الآداب العامة والتحريض على الفسق والفجور بعد نشرها صور تصاميم أزياء. لكنها حصلت على حكم براءة معتبرة أن الشكوى ضدها كانت (كيدية) فقط.

وبدأت العبدالله حياتها الإعلامية كمقدمة برامج في تلفزيون الكويت. ومن ثم اتجهت إلى التمثيل وشاركت في عدة أعمال فنية، منها ”دار الهوا، الجليب، إنت عمري“.

وتزوجت العبدالله ثلاث مرات، الأولى من والد ابنها الأكبر فواز.

وبعد انفصالها عنه تزوجت من المصور والمذيع رائد الماجد وأنجبت منه. إلا أنها انفصلت عنه في عام 2010.

وفي عام 2013 خطبت للضابط حمد الكندري وتزوجا العام 2014.

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