“السعيد من وعظ بغيره”.. نجل “الجبري” يذكر “ابن سلمان” بمصير “صالح” و”القذافي”..لماذا؟!

وطن – في رسالة مبطنة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حول موقفه المتحفظ والغير معلن حول الغزو الروسي لأوكرانيا، ذكر الدكتور خالد الجبري، نجل المسؤول الأمني السعودي الهارب سعد الجبري ولي العهد السعودي بمصير الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وقال “الجبري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “عندما تشن دولة حربًا على دولةٍ أخرى يصعب الاستمرار في الحياد وتضطر باقي الدول لاتخاذ مواقف قد تفسر بأنها انحياز لطرف ضد آخر”.

وأوضح انه “بعد أن اجتاح صدام حسين الكويت انحاز له علي عبدالله صالح وتحفظ القذافي في موقفه”.

واختتم قائل: “جميعهم قُتلوا. التاريخ يعيد نفسه، والسعيد من وُعظ بغيره”.

موقف السعودية من الغزو الروسي لأوكرانيا

وكانت صحيفة “فايننشيال تايمز” قد سلطت الضوء في تقرير لها تحت عنوان “حياد دول الخليج تجاه أوكرانيا” على موقف السعودية بالصمت على غزو أوكرانيا. معتبرة أن حاكم المملكة الفعلي محمد بن سلمان، يتعامل بشكل شخصي ويحاول أن يرد الجميل لفلاديمير بوتين.

وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية فإن السعودية لم تصدر أي بيان يدين الغزو الروسي لأوكرانيا لأن بوتين كان أول من احتضن بن سلمان بعد أن أصبح منبوذاً بسبب دوره في اغتيال جمال خاشقجي عام 2018.

كما أشارت إلى أن موسكو تشارك السعودية مصالحها في مجال الطاقة لأنها اللاعب الرئيسي في منظمة أوبك+، التي انضمت إليها روسيا في عام 2016.

في المقابل لفتت الصحيفة أيضا إلى أن بن سلمان يتخذ موقفا عدائيا ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن. الذي وجه انتقادات مستمرة لولي العهد ورفض الحديث معه.

موقف الإمارات من الغزو الروسي لأوكرانيا

وبالنسبة للإمارات فقد أعلن الكرملين، أنّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث مع ولي عهد أبو ظبي. والحاكم الفعلي للإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تنفيذ اتفاقيات “أوبك +”.

وبحسب الكرملين، بحث بوتين في تنفيذ اتفاقات “أوبك +” مع ولي عهد أبو ظبي. بحيث أكد الرجلان “عزمهما مواصلة التنسيق من أجل المحافظة على الاستقرار في سوق الطاقة العالمية”.

وأوضح الكرملين أنّ ابن زايد وبوتين ناقشا الأزمة في أوكرانيا، بحيث أكد ولي عهد أبو ظبي “حق روسيا في ضمان أمنها القومي”.

ردود فعل أوروبية وأمريكية غاضبة

هذا ورصد “المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط”، ردود فعل أوروبية وأمريكية غاضبة. من موقف دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إزاء الأزمة مع روسيا.

وقال المجهر الأوروبي وهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا. إن الاتحاد الأوروبي وواشنطن ينظران باستياء إلى الموقفين الإماراتي والسعودي بشأن التعامل مع روسيا في ظل غزوها أوكرانيا.

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