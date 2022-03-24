8 أسرار لا تعرفها حول سور الصين العظيم

وطن – يعد سور الصين العظيم، الذي يمتد ملتويا لمسافة 21 ألف كيلومتر شمالي الصين، واحدا من أشهر إبداعات البشر في العالم.

وقد اختير في عام 2007 كإحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة، جنبا إلى جنب مع تاج محل ومدرج الكولوسيوم في روما.

وأدرجته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ضمن قائمة التراث العالمي في عام 1987.

وعندما يزور السياح بكين، فإنهم يتوافدون على الأجزاء الأشهر من سور الصين العظيم، لكن القليلين منهم يزورون الجزء الأقل شهرة منه، بحسب موقع “سوبر كوريوسو” الإسباني.

إذ يمتد جزء من السور، يعرف باسم جيانكو، لمسافة 20 كيلومترا على قمم جبال خضراء حادة. ولو نظرت إليه من الوادي، سيبدو كالأكاليل التي تزين قمة كل جبل.

ويقع هذا الجزء من السور على بُعد 100 كيلومتر من بكين، لكنه يختلف تماما عن الأجزاء المجاورة من السور.

ففي محيط سور جيانكو، لا أثر لمتجر هدايا أو عربات معلقة، ولا أحد يقف لبيع التذاكر. ولكي تصل لهذا الجزء من السور، عليك أن تسير لمدة 45 دقيقة أعلى الجبل.

ووفق ترجمة “وطن”، على الرغم من شهرة سور الصين العظيم في العالم، إلا أن كثيرين يجهلون معظم الأسرار المتعلقة به. لذلك سنحاول تقديم أبرز ثمانية حقائق قد لا تعرفها عن سور الصين العظيم.

قد يهمك أيضا:

أسرار حول سور الصين العظيم

1-حجم جداره الكبير

نبدأ هذه الرحلة الثقافية والتاريخية، بالكشف عن خبايا حجم جدار سور الصين الهائل. في البداية كان يُعتقد أن الجدار يمتد أكثر من ثمانية آلاف كيلومتر طولا، لكن القياسات الأخيرة أظهرت أنه أكبر من ذلك بكثير.

في المجموع، تغطي مساحته حوالي 21 ألف كيلومتر، تعبر فيها خمسة عشر مقاطعة ومنطقة مختلفة.

لسوء الحظ، لا يعتبر الجدار على طول امتداده في حالة جيدة. يمكن رؤية الجزء السياحي فقط منه بوضعية لائقة وجيدة جدًا، لكن آلاف الكيلومترات الأخرى متدهورة تمامًا، بالإضافة إلى تعرضه لسرقة الحجارة على مر القرون.

سر إضافي آخر على جدار سور الصين العظيم؟ يمثل حجم الجدار ما يقرب من ضعف قطر الأرض ونصف محيطها.

استغرق بنائه ألفي عام

من الأشياء الغريبة الأخرى في سور الصين العظيم الأكثر إثارة للدهشة، وهو أن بناءه استغرق وقتًا طويلاً ليكون على هذه الشاكلة.

كان هناك العديد من السلالات الصينية التي شاركت في رفع هذا الهيكل المهيب. على وجه التحديد، بدأت الأعمال حوالي عام 200 قبل الميلاد وانتهت رسميًا في عام 1644، مع الإطاحة بسلالة مينج الصينية.

كيف تم البناء؟

في ذلك الزمان، لم يكن هناك مهندسون أو معماريون. ولا الجرافات أو لا آلات أيضاً.

لقد تطلب بناء السور العظيم جهدًا بشريًا هائلًا، ربما يكون من أكبر الجهود البشرية على مر التاريخ.

تشير التقديرات إلى أنه في جميع السنوات التي استغرقها إنشائه، شارك ما بين 500 ألف ومليون ونصف المليون رجل.

ومن المعروف أيضًا أن أكثر من 100 مليون طن من الطوب والحجر والتراب كانت ضرورية، والتي كان لا بد من نقلها من مكان إلى آخر في البلاد، ثم تم تجميعها على شكل جدار.

شارك في العمل جنود وفلاحون وسجناء وحيوانات، حيث لم يكن لديهم سوى أدوات بدائية مثل أنظمة الحبال والخشب والسلال.

هل بنيت من عظام بشرية؟

ومن الأشياء التي تثير الفضول حول سور الصين العظيم، هي ما إذا تم بناء الجدار من خلال عظام بشرية. الحقيقة أنه لا يوجد دليل علمي يثبت ذلك.

والمذكور أن المواد مثل الجرانيت أو الحجر أو الجير أو الآجر أو حتى الأنقاض كانت هي التي استخدمت كأساس للجدار.

الآن، ما هو أصل الأسطورة التي تؤكد أنها إحدى تركيبات الجدار متكونةً من العظام البشرية؟ كان الجهد البدني للجنود كبيرا للغاية، لدرجة أن العديد منهم ماتوا في منتصف عملهم.

تقول الأسطورة أن الجثث دفنت على عين المكان، لكن لم يتم العثور على دليل قويّ على هذا.

هل يمكن رؤيتها من الفضاء؟

من الأشياء الغريبة الأخرى، التي شيعت حول سور الصين العظيم، وغذت الأساطير بشأنه، وهو أنه يمكن ملاحظته من الفضاء.

والحقيقة عكس ذلك. صحيح أنه هيكل طويل للغاية، لكن يبلغ سمكه حوالي تسعة أمتار في المتوسط ، لذا سيكون من المستحيل رؤيته من الفضاء. إذن من أين أتت هذه الفكرة؟ ادعى بعض رواد الفضاء أنهم رأوه، لكن في الواقع كان خطأ بسيطًا، ما رأوه كان نهرا.

لم يكن اسمه “صور الصين العظيم”

لم يبدأ الاعتراف بسور الصين العظيم حتى القرن التاسع عشر، وهو الاسم الذي ظل حتى يومنا هذا.

على مر القرون، عُرف المكان أيضًا باسم Barrier و Rampant و Fortress وحتى أسماء رحلات شعرية أكبر، مثل Dragon of the Earth. وعلى الرغم من أنه مشهور للغاية، إلا أنه لم يتم التعرّف عليه من خارج الصين حتى عام 1605، وهو التاريخ الذي قام فيه مستكشف برتغالي بزيارة المعلم، وأحال اكتشافه إلى بقية العالم.

سبب بنائه

من الأشياء الغريبة الأخرى في سور الصين العظيم، والتي تجذب أكبر قدر من الاهتمام، وهو سبب بنائه.

لفترة طويلة كان يُعتقد أنه كان للدفاع عن البلاد من التقدم الساحق للمغول، لكن هذا ليس صحيحًا تمامًا. لم يكن الدفاع عن مبنى يمكن أن يصل طوله إلى أكثر من 21000 كيلومتر، مهمة سهلة. فإذا حاول المغول الدخول من خلال تركيز هجومهم على نقطة واحدة، فمن المؤكد أنهم سينجحون بفضل تشتت القوات الصينية على طول الجدار بأكمله.

فلماذا قاموا ببنائها؟

لأن الصينيين كانوا يعرفون أن القوة العظمى للجيش المغولي تكمن في سلاح الفرسان القوي.

وحتى إذا تمكنوا من تجاوز الجدار، فسيتعين عليهم ترك كل خيولهم وراءهم دون أي فرصة للنصر.

وهذا يعني أن الغرض من سور الصين العظيم هو إبعاد جنود الجيش المغولي عن خيولهم.

الاستخدامات الأخرى للجدار

على الرغم من أن أسرار سور الصين العظيم، ترتبط عمومًا ببنائه أو بأغراض الحماية الجيوسياسية، إلا أن الهيكل كان له أيضًا وظائف عملية أخرى.

على سبيل المثال، من المعروف أن الجدار كان يستخدم لمراقبة الحدود وتحصيل الضرائب على حركة البضائع، وتنظيم التجارة الخارجية والهجرة. بالإضافة إلى ذلك، فقد كانت مسرحًا لمعارك عظيمة في تاريخ الصين. كان آخرها في عام 1938، أثناء تطور الحرب الصينية اليابانية الثانية.

اقرأ أيضا: