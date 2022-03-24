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هيفاء وهبي بفستان فاضح جدا كشف المستور في دبي (فيديو)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 24 مارس، 2022آخر تحديث: 24 مارس، 2022
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هيفاء وهبي في حفل Emi Gala watanserb.com
هيفاء وهبي في حفل Emi Gala

وطن – ظهرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بإطلالة جريئة جدا وفاضحة، الخميس، في دبي أثناء حضورها حفل “Emi Gala” لاستلام جائزتها.

وظهرت هيفاء وهبي بفستان أبيض فاضح، تعمدت فيه إبراز صدرها بشكل مثير كما كشف الفستان عن ساقيها بالكامل.

وأظهرت لقطات لحظة وصول هيفاء للحفل، كما ألقت الفنانة اللبنانية كلمة خاصة بها بعد تسلم الجائزة.

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وقالت هيفاء أثناء استلام جائزتها: “بدي أهدي هذه الجائزة لكل امرأة عربية بتحب حالها وبتهتم بحالها وناجحة.”

وتابعت:”لكل صبية بتابعني بدي قلها، حبي وجهك.. حبي شعرك.. حبي جسمك ولونك مثل ما انتي حبي حالك.. بتستاهلي”

كما غنت هيفاء بعض أغانيها من حفل Emi Gala في دبي.

هيفاء وهبي بفستان فاضح ووضعيات مثيرة

وقبل أيام احتفلت هيفاء وهبي بعيد ميلادها الذي وافق الخميس، 10 مارس.

وظهرت هيفاء هذه المرة في الصور التي نشرتها عبر “انستجرام”، بفستان زهري مكشوف الصدر والظهر بطريقة فاضحة.

كما اتخذت هيفاء وضعيات مثيرة في التصوير، فظهرت تارة مستلقية على الأريكة، وفي صورة أخرى وقفت خلف لوحة لامرأة عارية.

واستعرضت الفنانة اللبنانية مرة أخرى الهدايا وكعكة عيد الميلاد الجديدة التي كانت باللون الزهري، ومتلائمة مع فستانها.

بينما عقبت هيفاء: “شكرا لكم جميعا على امنيات عيد الميلاد! أنا متأثرة جدًا وشاكرة لإحاطتي بهذه العائلة الرائعة والأصدقاء”.

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المصدر
رصد ومتابعة وطن - مواقع التواصل
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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 24 مارس، 2022آخر تحديث: 24 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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