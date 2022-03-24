معرض “ديمدكس” .. أسلحة وصواريخ وأنظمة دفاع جوي إيرانية في قطر (صور)

وطن – ظهرت إيران التي تخضع لعقوبات اقتصادية شاملة تبيع الأسلحة، الأربعاء، في معرض دفاعي قطري “ديمدكس”، وهو مشهد مفاجئ في المؤتمر الكبير الذي عرض فيه أيضًا شركات وطائرات مقاتلة أمريكية.

مختبئين في الزاوية اليسرى القصوى من مركز المؤتمرات المفروش بالسجاد، قام قادة من وزارة الدفاع الإيرانية بتسويق صواريخهم وأنظمة للدفاع الجوي، بحسب “أسوشيتد برس”.

وتصنع وزارة الدفاع الإيرانية أسلحة لكل من الجيش الإيراني والقوات شبه العسكرية للحرس الثوري.

وهي مجموعة تلعب دورًا فريدًا في إنشاء وتنفيذ الأمن القومي والسياسة الخارجية لإيران.

معرض دفاعي قطري

ويهدف معرض “ديمدكس” إلى الترويج لقطر الحليف الرئيسي من خارج الناتو للولايات المتحدة، والتي تضم أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

ومع ذلك فإن الدولة الخليجية الصغيرة تحافظ أيضًا على علاقات جيدة مع إيران، التي تشترك معها في أكبر حقل غاز في العالم.

هذا ورفض القادة الإيرانيون التحدث مع وكالة “أسوشيتيد برس”. واكتفوا بتوزيع كتيبات على صحفيي الوكالة للترويج لطائراتهم النفاثة وطائرات الهليكوبتر والحوامات.

من جانبه قام رئيس أركان القوات المسلحة القطرية اللواء سالم النبت، بجولة في الجناح الإيراني قبل اختتام المعرض.

كما تفقد عروض البضائع القاتلة في علب زجاجية. واستمع إلى عرض مبيعات لأحد القادة حول رشاشات.

الجدير بالذكر أن الجناح الإيراني لا يمكن العثور عليه على خريطة المؤتمر.

عقوبات أمريكية

ولا تزال وزارة الدفاع في البلاد واللوجستيات التابعة للقوات المسلحة تخضع لعقوبات أمريكية ساحقة؛ بسبب الاشتباه في تجارة أسلحة غير مشروعة.

من جانبه ينظر إلى الحرس الثوري على نطاق واسع باعتباره شريكًا تجاريًا سامًا لتصنيفه جماعة إرهابية من قبل إدارة ترامب وسمعته العالمية للتدخل في النزاعات الإقليمية والعقوبات على برامج الصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة.

ومع اقتراب المحادثات لاستعادة الإتفاق النووي الممزق مع القوى العالمية من التوصل إلى حل بعد أربع سنوات من تخلي الرئيس السابق ترامب عنه، أثار الإلغاء المحتمل لتصنيف الحرس الثوري ضمن قوائم الإرهاب انتقادات شديدة من حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط ، مثل إسرائيل.

ورفضت الولايات المتحدة المطلب الإيراني. وحالت دون تعهد طهران بوقف تمويل وتسليح الجماعات المتطرفة في المنطقة وخارجها.

ولم يجتمع المفاوضون النوويون مرة أخرى في فيينا بعد.

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