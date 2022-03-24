كتيبة الشيخ منصور.. شيشانيون يقاتلون ضد الجيش الروسي في أوكرانيا ويهتفون الله اكبر (شاهد)

وطن – تداول ناشطون على مواقع التواصل، مقطع فيديو نشرته قناة “CNN” الامريكية، قالت إنه لمقاتلين شيشانيين يحاربون إلى جانب الجيش الأوكراني ضد القوات الروسية على مشارف العاصمة كييف.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر المقاتلون وهم يخوضون اشتباكا عنيفا ضد قوات روسية، مستخدمين القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة، وسط صيحات “الله أكبر”.

وبحسب الناشطين، فإن هؤلاء المقاتلين يتبعون كتيبة “الشيخ منصور” التطوعية.

مقاتلون شيشان يقاتلون ضد الجيش الروسي جنبا الى جنب مع الجيش الاوكراني ويهتفون الله اكبر 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🙏🙏💪💪💪👍👍👍✌️✌️✌️✌️ pic.twitter.com/UMbVFrdC9j — Yaser zeid (@ZeidYaser) March 24, 2022

كتائب المتطوعين

يشار إلى أنه في الوقت الذي تقاتل فيه قوات شيشانية تابعة لرمضان قديريوف بجانب روسيا، تقاتل كتائب من “المتطوعين” الشيشان تقدر أعدادهم بالمئات، إلى جانب القوات الأوكرانية.

وتعمل كتائب من المتطوعين الشيشانيين على صد الجيش الروسي وقوات الانفصاليين التابعة له، ومن بين تلك المجموعات يبرز اسم مجموعة تدعى “كتيبة الشيخ منصور”.

وظهر اسم هذه المجموعة الشيشانية المناوئة لروسيا، في عام 2015، حيث كانت واحدة من ثلاث كتائب مسلمة، تم تشكيلها للقتال إلى جانب الجيش الأوكراني، ضمن ما يعرف بـ”كتائب المتطوعين الأوكرانية”.

وشكلت لمواجهة الحركات الانفصالية المدعومة من روسيا في عام 2014 وصد التدخل العسكري الروسي الذي انتهى باحتلال جزيرة القرم وانفصال إقليمي دونيتسك ولوغانسك شرقي البلاد، بدعم روسي.

وبحسب المصادر المتوفرة وروايات بعض المقاتلين، فإن معظم مقاتلي الكتائب الشيشانية هذه فروا بعد سقوط جمهورية الشيشان (جمهورية إشكيريا الشيشانية) إلى دول أوروبية عديدة. بعدما خاضوا لسنوات معارك ضارية مع روسيا خلال الحرب الشيشانية الثانية.

وانتهت الحرب الشيشانية الثانية في عام 2009 بسيطرة حكومة قديروف المدعومة من روسيا على البلاد. حيث تدفق مئات الآلاف من مقاتلي الكتائب الشيشانية نحو أوروبا وتركيا ومناطق أخرى.

من هي كتيبة الشيخ منصور؟

واستلهم هؤلاء المقاتلون اسماً لا يزال صاحبه يعتبر بطلاً قومياً أسطورياً لدى الشعب الشيشاني ورمزاً للتحرر والاستقلالية عن الهيمنة الروسية.

حيث أن الكتيبة سميت بهذا الاسم نسبة إلى الإمام منصور الشيشاني، الشيخ المعروف الذي قاد المقاومة الشيشانية في القرن الثامن عشر ضد حملة الإمبراطورة الروسية “كاثرين العظيمة” التوسعية في القوقاز.

واستطاع الشيخ منصور أن يلحق بالروس هزائم متكررة في شمالي القوقاز لسنوات طويلة، قبل يتم أسره وقتله في عام 1794.

دور الشيخ منصور في مقاومة الإمبراطورية الروسية

وتذكر المصادر التاريخية، أنه في عام 1785، وفي خضم حروب الإمبراطورة كاثرين مع الدولة العثمانية، بدأت الإمبراطورية الروسية التوسع تجاه أراضي القوقاز المسلمة.

في ذلك الحين ظهر عالم الدين الشيخ منصور ونادى بالجهاد ضد الروس، واستثار الحمية الإسلامية في نفوس القوقازيين. حيث كان ذلك بداية حرب جديدة، لم يألفها الروس من قبل، والتي أطلق عليها منصور “حرب الجهاد المقدس”.

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