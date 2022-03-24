طليق مودل روز : “كانت تخوني مع هذا الشخص ويوم القيامة سيسألها الله”! (فيديو)

وطن – خرج رجل الأعمال السعودي، محمد حمود عن صمته إزاء اتهامات طليقته عارضة الأزياء مودل روز، بضربها والاعتداء عليها.

خيانة وعلاقة غير مشروعة

وقال محمدالمورقي عبر فيديو نشره في تطبيق “سناب شات”: “الحمد لله ضميري مرتاح. الوحد ينام وهو مظلوم أفضل ما ينام وهو ظالم”.

وتابع: “كفاية إنها جايبة شهود، من طرف شخص خانتني معاه، هذا بينها وبين ربي. ويوم القيامة ربي يسألها منو هذا؟ ونشوف الجواب بعدها”.

وأكد الحمود أن الأمور الدنيوية لا تهمه، وأن معظم القضايا التي كانت بينه وبين روز، ربحها هو.

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الحمود: “كيف أطارد وحدة خانتني؟”

وحول اتهام روز بمطاردة طليقها لها، ضحك الحمود قائلاً: “بعد الخيانة وسرقة أموال الشركة، رفعت قضية طلاق، فكيف أطارد وحدة خانتني؟”.

من جهتها، نفت روز أن تكون قد أرسلت شخصاً للاعتداء على طليقها بالضرب ومحاولة قتله كما قال.

وعبر “سناب شات”، قالت روز: “الله لا يرزقكم بواحد مثل محمد، والله ما أتمناه لعدوي، كلمة عنده شركات وعنده وعنده، ما عنده إلا الحاوي”.

روز: “طليقي يصطاد الثريات”

وتابعت: “انتوا تعرفون إيش قاعد يسوي، قاعد يتصيد البنات اللي عندهم فلوس، أنا راسلة ناس يطقونه! الصورة اللي حطها عينه منفوخة ويده مدري وش فيها، هذي بعد ما سوى عملية زراعة الشعر”.

وأردفت روز: “كلكم عارفين اللي يسوي عملية زراعة شعر، اعملوا بحث على غوغل، هو منتفخ وجه من عملية زراعة الشعر. أنا عندي الصورة الأساسية، بدك تكذب إكذب كذبة تتصدق”.

وبفيديو آخر، قالت روز: “كنت أصرف عليه وكان عايش من خيري، وفجأة الخير هذا بينقطع فمن وين يجيب فلوس وهو لا يعمل”.

مريض نفسي

وختمت روز: “أتوقع أنه مريض نفسي كان يكذب تحت القسم في المحكمة وكل كذبة كان يقولها تطلع أدلة وشهود على كذبة”.

وكانت روز قد أعلنت قبل أيام أنها خلعت زوجها محمد الحمود في محاكم السعودية.

ولفتت “روز ” الى أنها كانت تتعرض لمضايقات وتهديدات من طليقها خلال سنة، كاشفةً عن أنه زرع جهاز تعقّب في سيارتها.

كما قالت العارضة السعودية إن القاضية حكمت لصالح عدم تعرّض محمد الحمود لها لمدة 3 سنوات.

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