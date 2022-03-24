شام ماهر الأسد حديث السوريين .. فضيحة جعلتها تتصدر التريند (شاهد)

وطن – سخر ناشطون سوريون بمواقع التواصل من إعلان دورة خاصة بالفروسية فوز شام ماهر الأسد، بلقب مسابقة الجائزة الكبرى “بدورة الوفاء لقفز الحواجز” بنسختها السادسة والعشرين.

واختتمت هذه الدورة منافساتها اليوم على أرض نادي “الباسل” بالديماس في ريف دمشق.

في الجولة الماضية فازت شام بالمركز الأول والثاني معاً ..! الحمد لله زادت "الشفافية" قليلاً وصار هنالك درجة ثانية لأحدهم..! على كل حال الأسد حمشو..حمشو الأسد لافرق أهلية بمحلّية أيضاً …!!! #سورية💔😔 https://t.co/QSXXVLz5Oc — Karim Haj (@karimhaj_free) March 24, 2022

وما أثار سخرية النشطاء هو استدعائهم لموقف سابق في العام 2019 يخص ابنة ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري. بعدما ظهرت وهي تتوج بالمركز الأول والثاني في بطولة الفرق السورية للفروسية وقتها.

شام ماهر الاسد تفوز بالمركز الاول والثاني في الفروسية .. بعتقد لو عندها اجر تالتة كانت وقفت وحدها عالمنصة ..

وبعد في ناس ناطرة تنائج الانتخابات السورية 😅 !!! pic.twitter.com/z9Z4sxv0mI — Ziad (@dankarz) May 21, 2021

سخرية النشطاء

وحينها وصف مغردون الصورة بالفضيحة الجديدة التي تضرب عائلة الأسد، وعلقوا قائلين، “العائلة التي قتلت ألاف السوريين، ليس غريب عليها أن تفوز ابنتها بالمركزين الأول والثاني. ولو شاركت بحصان ثالث لفازت أيضا بالمركز الثالث.!

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هذا وسخر ناشطون اليوم من شام ماهر الأسد بقولهم “إنها تنازلت عن المركز الثاني وفازت بالأول فقط.”

"شام الاسد" الوحيدة التي تفوز دائماً بالمركز الأول في الفروسية بسوريا pic.twitter.com/TD4Sh5IRxl — Âla hacıoğlu 🌸🇹🇷 (@ala_hacioglu) March 24, 2022

وفي هذا السياق دون الصحفي السوري قتيبة ياسين ساخرا:”تراجع واضح للفارسة شام الأسد ابنة ماهر الأسد شقيق بشار الأسد. إذ حصلت فقط على المركز الأول في دورة الوفاء لباسل الأسد التي أقيمت على أرض نادي باسل الأسد الكائن في ضاحية الأسد في سوريا الأسد.”

وتابع:”سبق لشام ماهر الأسد وأن فازت بالمرتبتين الأولى والثانية في الدورة السابقة.”

فيما دون ناشط آخر ساخرا:”والله مالهن حق كسرو بخاطرها.”

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية التابعة للنظام “سانا” فقد أحرزت شام الأسد لقب الجائزة الكبرى بعد فوزها بالمركز الأول بمباراة الفئة العليا “بيغ تور” لارتفاع 145 سم مسجلة الزمن الأسرع وقدره 33.61 ثانية دون أخطاء.

لتترك المركز الثاني للفارس أحمد حمشو بزمن 33.73 ثانية دون أخطاء أيضاً. وجاء الفارس عمر حمشو ثالثاً بأربعة أخطاء، والفارس قتيبة الدغلي رابعاً والفارس همام الخولي خامسا بثمانية أخطاء لكل منهما.

وفوارق الزمن كانت الفيصل بينهما علماً أن منافسات الجائزة الكبرى أقيمت على شوطين.

الفروسية وآل الأسد

وفاز الفارس أحمد حمشو بلقب بطولة الفئة المتوسطة “ميديوم تور” التي أقيمت على شوط وجولة ترجيحية لارتفاع 135 سم حيث فاز بالمركز الأول مسجلاً زمناً هو الأسرع وقدره 35.59 ثانية.

بينما تلاه الفارس ليث العلي بزمن 35.64 ثانية ثم الفارس عمر حمشو بزمن 36.25 ثانية. فالفارس جواد نظام بزمن 36.49 ثانية ثم الفارسة شام الأسد بزمن 37.05 ثانية.

أما لقب مسابقة الفئة الصغرى “سمول تور” فتوجت به الفارسة شام الأسد. وجاءت الفارسة آية حمشو في المركز الثاني والفارس جواد نظام ثالثاً والفارس علي عيسى رابعاً والفارس محمد بعلي خامساً.

كما توج الفرسان الجواد النقري وجواد الأحمد واسامة السبيعي بألقاب بطولة فئات الأطفال و”ميني تور” و”اما تور”.

واعتاد افراد من عائلة الاسد ممارسة رياضة الفروسية. وكان اشهرهم الابن البكر لحافظ الاسد “باسل” شقيق الرئيس الحالي بشار الأسد.

والذي حاز على عدة بطولات محلية وإقليمية ومعروف باسم “الفارس الذهبي”. لكنه توفي في العام 1994 في حادث غامض.

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