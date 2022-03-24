كيف تعيش لفترة أطول؟ هذا الزيت يمكن أن يقلل من خطر الموت من مرض الزهايمر بنسبة 29٪

وطن – مع تزايد أعداد المصابين بالزهايمر، أكدت دراسة حديثة على أن إضافة زيت الزيتون إلى أي نظام غذائي، يمكن أن يقلل من خطر الوفاة من مرض الزهايمر بنسبة 29%.

شملت هذه الدراسة القائمة على الملاحظة، والتي تحدثت عنها صحيفة “إكسبرس البريطانية”، أكثر من 92 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وتمت متابعة هؤلاء الأشخاص لنحو 30 عامًا لتحديد آثار زيت الزيتون على جميع أسباب الوفيات.

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يقلل فرص الموت من الأمراض الخطيرة

أظهرت نتائج الدراسة، التي نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، أن المشاركين الذين تناولوا كمية أكبر من زيت الزيتون كان لديهم خطر أقل بنسبة 19% للوفاة المبكرة. وذلك مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولوه مطلقا أو لم يستخدموه في أطباقهم.

عند التدقيق في أسباب محددة للوفاة، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من زيت الزيتون لديهم خطر أقل بنسبة 29 % للوفاة من الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر وباركنسون.

وجد الباحثون أن خطر الوفاة من أمراض الجهاز التنفسي انخفض بنسبة 18 % وكما كشفت الدراسة تدنيًا بنسبة 17% بمعدل الوفاة من مرض السرطان.

تراجع إجمالي بنسبة عالية

وقد وجدت الدراسة أن الرجال والنساء الذين استبدلوا أكثر من ملعقتي شاي (10 غرامات) من الزبدة، أو المايونيز، أو مشتقات الحليب الدهنية بكمية زيت الزيتون ذاتها، شهدوا تراجعًا إجماليًا بخطر الوفاة بنسبة 34٪

وقالت مؤلفة الدراسة مارتا غواش-فيرّيه، عالمة الأبحاث البارزة بكلية تي. اتش. تشان للصحة العامة في جامعة هارفرد “تم ربط استهلاك زيت الزيتون بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لكن ارتباطه بالوفاة المبكرة لم يكن واضحًا.”

وأضافت أنّ “نتائج الدراسة تساهم بتقديم دعم إضافي للتوصيات القائلة باستبدال الدهون الحيوانية بالزيوت النباتية مثل زيت الزيتون. وذلك للوقاية من الأمراض المزمنة والوفاة المبكرة”.

يخفض نسبة الكوليسترول في الدم

نظرًا لأنه يتكون أساسًا من الدهون الأحادية غير المشبعة، يشتهر زيت الزيتون بخصائصه التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

ومع ذلك، فإن دوره الوقائي ضد أمراض الدماغ مازال معقدا بعض الشيء.

يعتقد العلماء أن زيت الزيتون البكر أفضل من الفواكه والخضروات وحدها. وباعتباره دهون نباتية أحادية غير مشبعة، فهو أكثر صحة من الدهون الحيوانية المشبعة.

كما أظهرت الأبحاث السابقة أن الالتزام بنظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والبقوليات والحبوب يمكن أن يساعد على تخفيف الالتهابات.

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