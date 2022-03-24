الهدهد

تحولت لكتلة لهب.. لحظة تدمير البحرية الأوكرانية لسفينة إنزال روسية كبيرة قرب ميناء “بيرديانسك” (شاهد)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 24 مارس، 2022آخر تحديث: 24 مارس، 2022
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تدمير سفينة روسية watanserb.com
السفينة الروسية "أورسك" التي دمرها الجيش الأوكراني قرب ميناء "بيرديانسك"

وطن – أعلنت البحرية الأوكرانية في بيان لها أنها قامت بتدمير سفينة إنزال روسية كبيرة قرب ميناء بيرديانسك، صباح اليوم الخميس.

وقال البيان إن “سفينة الإنزال الكبيرة للمحتلين الروس (أورسك) دمرت قرب ميناء “بيرديانسك”، المطل على بحر آزوف جنوب شرقي أوكرانيا.

فيديو تدمير السفينة أورسك

وأرفقت البحرية في بيانها المقتضب الذي نشرته وكالة الانباء الاوكرانية صورا ومقاطع مصورة لحرائق وأعمدة دخان كثيفة في الميناء.

ووفقا لوسائل إعلام أوكرانية محلية، قد أبلغ السكان المحليون عن انفجارين قويين صباح الخميس، سمع دويهما في أنحاء المدينة التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ 27 فبراير الماضي.

أهمية ميناء بيرديانسك

ويمثل ميناء بيرديانسك أهمية استراتيجية كبرى لروسيا، حيث تعتمد عليه لتوصيل المعدات والذخيرة والجنود إلى المناطق الجنوبية من أوكرانيا.

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وكانت القوات الروسية سيطرت على مدينة بيرديانسك أواخر فبراير/ شباط الماضي في إطار الهجوم الذي شنته على أوكرانيا.

وفي 24 فبراير، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.

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المصدر
وكالة الانباء الاوكرانيةوطن
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 24 مارس، 2022آخر تحديث: 24 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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