تحولت لكتلة لهب.. لحظة تدمير البحرية الأوكرانية لسفينة إنزال روسية كبيرة قرب ميناء “بيرديانسك” (شاهد)

وطن – أعلنت البحرية الأوكرانية في بيان لها أنها قامت بتدمير سفينة إنزال روسية كبيرة قرب ميناء بيرديانسك، صباح اليوم الخميس.

وقال البيان إن “سفينة الإنزال الكبيرة للمحتلين الروس (أورسك) دمرت قرب ميناء “بيرديانسك”، المطل على بحر آزوف جنوب شرقي أوكرانيا.

فيديو تدمير السفينة أورسك

وأرفقت البحرية في بيانها المقتضب الذي نشرته وكالة الانباء الاوكرانية صورا ومقاطع مصورة لحرائق وأعمدة دخان كثيفة في الميناء.

ووفقا لوسائل إعلام أوكرانية محلية، قد أبلغ السكان المحليون عن انفجارين قويين صباح الخميس، سمع دويهما في أنحاء المدينة التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ 27 فبراير الماضي.

أهمية ميناء بيرديانسك

ويمثل ميناء بيرديانسك أهمية استراتيجية كبرى لروسيا، حيث تعتمد عليه لتوصيل المعدات والذخيرة والجنود إلى المناطق الجنوبية من أوكرانيا.

وكانت القوات الروسية سيطرت على مدينة بيرديانسك أواخر فبراير/ شباط الماضي في إطار الهجوم الذي شنته على أوكرانيا.

وفي 24 فبراير، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.

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