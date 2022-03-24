الكشف عن التصميمات الداخلية الفاخرة ليخت “بوتين” البالغ ثمنه 700 مليون دولار (شاهد)

وطن – تم الكشف عن التصميمات الداخلية الفخمة ليخت “شهرزاد” الفاخر بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني، والذي يشتبه في انتمائه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وترسو السفينة الفاخرة التي يبلغ ارتفاعها 460 قدمًا وتجري إصلاحات في ميناء مارينا دي كارارا الإيطالي، شمال بيزا ، في توسانسي.

وتُظهر الصور الرائعة الثراء الفاحش للبضائع والأثاث الذي تم تزيين “شهرزاد” به لإمتاع الرئيس الروسي.

اللمسات الشخصية لبوتين

تشمل العناصر حامل ورق تواليت مطلي بالذهب ، وثريات لامعة ، وطاولة بلياردو ، وغرفة جلوس كاملة مع بيانو، بالإضافة إلى حلبة رقص مبلطة تنخفض لتتحول إلى مسبح.

يبدو أن اللمسات الشخصية لبوتين واضحة أيضًا. حيث يفتخر اليخت بصالة رياضية للجودو، بما في ذلك صور مؤطرة لأحزمة سوداء.

يعد حوض السمك الذي يبلغ ارتفاعه خمسة أمتار وجهاز التلفزيون الضخم، الممتد لمسافة خمسة أمتار تقريبًا عبر جدار كامل، أمثلة أخرى على أشكال الانغماس التي شوهدت على متن السفينة.

مهبط لطائرات عسكرية

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل“، فإنه بالكاد يشعر الرئيس بوتين بالأمان عندما يصعد على متن السفينة. حيث أن السفينة مجهزة أيضًا بمواقع هبوط لطائرات هليكوبتر عسكرية بطول 16 قدمًا ونظام أمني رباعي الرادار يقال إنه قادر على إسقاط الطائرات بدون طيار.

وقال عامل ساعد في بناء القصر العائم :”كل سطح من الرخام أو الذهب. يوجد عدد لا يحصى من حمامات السباحة ، ومنتجع صحي ، وساونا ، ومسرح ، وقاعات احتفالات ، وصالة ألعاب رياضية ، ومهبطين لطائرات الهليكوبتر. إنها مثل مدينة صغيرة.”

وصل اليخت إلى الميناء في نهاية الصيف الماضي تحت قيادة القبطان البريطاني جاي بينيت بيرس.

ويأتي ذلك بعد أن تبين يوم أمس اختفاء الطاقم الروسي بأكمله واستبداله بآخر بريطاني.

وقال المسؤولون إن أكثر من عشرين ضابطا ابعدوا عن شهرزاد خلال الأسبوع الماضي بعد أن تم تسليط الضوء عليها بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا.

أفراد الطاقم من المخابرات الروسية

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أفيد أن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 40 كانوا أعضاء في فرعي المخابرات الروسية في FSB و FSO وأقسموا على ولائهم لبوتين.

ولكن منذ أن أصبح اليخت المكون من ستة طوابق تحت أعين المحققين الذين يحققون في عقوبات محتملة ، فقد تم إخفاء غطاء من السرية – على الرغم من أن الكابتن بينيت بيرس نفى أن بوتين يمتلكه أو حتى أنه كان على متنه.

وقال باولو جوزاني ، من اتحاد CGIL المحلي ، لـ MailOnline: “مما سمعته ، تم استبدال الطاقم الروسي جميعًا خلال الأيام القليلة الماضية ، والآن جميعهم بريطانيون”.

وقال مصدر في المرسى: “يمكنك اكتشاف الروس على بعد ميل من وجودهم في الحانات المحلية معظم الليل، يشربون الفودكا والبيرة”.

وأضاف: “لقد كانوا رجالًا ذوي مظهر كبير وبعد ذلك في يوم من الأيام اختفوا جميعًا. لكي أكون صادقًا بالنسبة لي، لم يبدوا كطاقم يخت، لقد بدوا وكأنهم جيش صغير أو عنصر أمني.”

ونفت مجموعة البحر الإيطالية التي تمتلك الساحة التي ترسو فيها شهرزاد أن يكون بوتين هو المالك. لكن من المتوقع أن تخضع للتدقيق يوم الخميس عندما تقدم نتائجها المالية.

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