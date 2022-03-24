قضية الأميرة هيا .. القضاء البريطاني يصدر حكمه ومحمد بن راشد في مأزق!

وطن – خلص قاض بريطاني كبير إلى أن حاكم دبي الملياردير الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أساء بشدة معاملة زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين، وقرر منحها مسؤولية رعاية طفليهما.

ويتوج الحكم نهاية معركة حضانة غير عادية ومكلفة للغاية في المحكمة العليا في لندن بين الشيخ محمد وزوجته السابقة الأخت غير الشقيقة لملك الأردن عبد الله الثاني.

من جهته، قال كبير القضاة السير أندرو ماكفارلين إن الأميرة، بهذا الحكم تصبح هي المسؤولة الوحيدة عن تربية أطفالها وتنشأتهم ومكان تواجدهم.

وقال السير أندرو إن علاقة الشيخ محمد، البالغ من العمر 72 عامًا، بالأطفال ستقتصر فقط على المكالمات الهاتفية والرسائل.

التجسس على الأميرة هيا

وكانت محكمة لندن قد قضت في وقت سابق بأن حاكم دبي قد جعل الأميرة تخشى على حياتها. ذلك أنه قام بخطف اثنتين من بناته – من زواج آخر -. وأساء معاملتهما بعد أن قام بإحتجازهما.

كما أصدر أوامر التجسس على الأميرة هيا باستخدام برنامج “بيغاسوس” بغية اختراق هاتفها وهواتف بعض المقربين منها.

وسبق أن حصلت هيا على 554 مليون جنيه إسترليني في أكبر تسوية طلاق بريطانية على الإطلاق بعد فرارها إلى المملكة المتحدة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، تقدمت الأميرة بطلب حماية وحضانة طفليهما.

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وسبق أن تبين أن الشيخ محمد، قام بحملة “ترويع وتهديد مستمرة” للأميرة خلال معركة حضانة أطفالهما”.

وفي حديث آخر، كشفت المحكمة أن الأميرة هيـا دفعت 7 ملايين جنيه إسترليني لمحاولة الحفاظ على سرية علاقتها

الغرامية مع حارسها الشخصي المتزوج، راسل فلاورز.

محمد بن راشد أساء معاملة زوجته

في الحكم الصادر يوم الخميس، بيّن القاضي أندرو أن الشيخ محمد أساء بشدة معاملة زوجته السابقة.

وقال القاضي إن الإساءة “المستمرة” للأميرة كان لها على الأرجح “تأثير عميق على كل جانب من جوانب حياتها اليومية وسلامتها العاطفية”.

في حكم سابق، مُنع الشيخ محمد من شراء عقار بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني يطل مباشرة على منزل هيا في بيركشاير. حيث وجد القاضي أن محاولة الشراء تمت “في الخفاء”.

كما كشفت المحكمة العليا سابقًا أن الشيخ محمد أصدر أوامر التجسس على هواتف زوجته السابقة باستخدام برنامج “بيغاسوس” الذي تبلغ تكلفته ملايين الجنيهات.

وقد استهدفت عملية اختراق الهاتف، التي وصفها السير أندرو بأنها “عمل تدخلي ومسيء” أعضاء من فرق الأمن والقانون التابعة للزوجة السابقة للشيخ محمد بن راشد بما في ذلك محاميها.

وقال السير أندرو في أحدث حكم: “سلوك الأب على مدى سنوات، تجاه الاميرة كان قسريا مسيئا إلى درجة عالية.”

على الرغم من النتائج التي توصلت إليها المحكمة، لم يقبل الشيخ محمد هذه التهم الموجهة إليه.

القاضي يشيد بجهود الأميرة في حماية أطفالها

أشاد القاضي فيما بعد بالأميرة هيا لرعايتها لطفليها في ظل هذه الظروف.

وقال: “هؤلاء الأطفال هم أكثر حظًا لأن أمهم سعت جاهدة لحمايتهم قدر الإمكان من الضغط الكبير الذي تعرضت له، والحفاظ على سلامتهم البدنية، مع تلبية جميع احتياجاتهم.”

وقد أكد محامو الأميرة بأن المبلغ الضخم ضروري لإبقائها وأطفالها في مأمن من زوجها السابق خاصة وأنه قد اختطف سابقا اثنتين من بناته بعد محاولتهما الفرار من دبي.

اختُطفت الأميرة لطيفة من يخت قبالة سواحل الهند عام 2017، واختُطفت الأميرة شمسة أثناء وجودها في كامبريدج وأُخذت إلى دبي عام 2000.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشيخ محمد كان يوفر للاميرة 83 مليون جنيه إسترليني سنوياً كنفقة منزلية.

تركت وراءها مجوهراتها

كما قال القاضي إن الأميرة هربت من دبي في عام 2019 تاركة وراءها الكثير من مجوهراتها وملابسها.

وقالت هيا، وهي الزوجة السادسة للشيخ محمد، إن مجموعة مجوهراتها يمكن أن تملأ قاعة المحكمة. وأن طقم ألماس واحد، يحتوي على قلادة وخاتم وأقراط، تبلغ قيمته مليون جنيه إسترليني.

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