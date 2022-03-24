العقوبات البريطانية تلاحق ابنة زوجة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

وطن – على خلفية العملية العسكرية التي تقوم بها موسكو في أوكرانيا، أعلنت الحكومة البريطانية فرض حزمة جديدة من العقوبات.

مجموعة فاجنر

و شملت هذه المرة مجموعة “فاجنر” العسكرية المتهمة بمحاولة اغتيال فولوديمير زيلينسكي وقطب النفط إيفجيني شفيدلر، ومؤسس بنك تينكوف، أوليج تينكوف.

وقالت بريطانيا إنها استهدفت أيضاً بولينا كوفاليفا، ابنة زوجة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتي تبلغ من العمر 26 عامًا. والتي قِيل إنها تمتلك عقارًا بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني في لندن.

حسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، التحقت بولينا بمدرسة داخلية خاصة في بريستول قبل أن تحصل على شهادة في الاقتصاد من جامعة لوبورو، ثم أكملت درجة الماجستير في الاقتصاد واستراتيجية الأعمال في كلية لندن.

ثم التحقت بالعمل في شركة جازبروم الروسية العملاقة للطاقة كما عملت لاحقاً في شركة جلينكور للتعدين.

قبل شراء منزلها الخاص، عاشت بولينا في مدينة في غرب لندن، في شقة بمنزل ريفي على ملك السفارة الروسية.

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تمتلك عقارًا بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني

تعيش بولينا في الوقت الحالي في منزل بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني في كنسينغتون، وتشير وثائق السجل العقاري إلى أنها اشترته بدون رهن عقاري في عام 2016، عندما كانت تبلغ من العمر 21 عامًا.

لا يزال من غير المعروف من قام بشراء هذا العقار الذي تتشاركه بولينا مع رجل يعتقد أنه شريكها، والذي لديه أيضًا حصة 10% في شركة الاستثمار التي تديرها هي الآن.

يوجد بهذا العقار مسبح وصالة ألعاب رياضية ومنتجع صحي وقاعة سينما وغرفة ألعاب وإطلالات على مدينة كنسينغتون وحديقة هولاند.

والدة بولينا

ويقال إن والدة بولينا هي سفيتلانا بولياكوفا، 51 عامًا، ولها مكانة بارزة في وزارة الخارجية الروسية. كما ترافق هذه الأخيرة لافروف في كل رحلة خارجية يقوم بها حيث تجمعهما علاقة منذ أوائل القرن الحادي والعشرين.

ويشاع كذلك أنها زوجة لافروف غير الرسمية.

عملياً، ستمنع العقوبات مواطني المملكة المتحدة والشركات من “التعامل مع أي أموال أو موارد اقتصادية مملوكة أو خاضعة لسيطرة بولينا”. كما سوف يمنعون أيضًا من تقديم الأموال إليها.

بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية

في تصريح لوزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس حول العقوبات الأخيرة، قالت “إن هؤلاء القلة والشركات والبلطجية المأجورين متواطئون في قتل المدنيين الأبرياء ومن الصواب أن يدفعوا الثمن”.

وأضافت “سيتم تجميد أصول كل من يخضعون للعقوبات اليوم في المملكة المتحدة. مما يعني أنه لا يمكن لأي مواطن أو شركة بريطانية أن تتعامل معهم. كما يحظر على هؤلاء الأفراد حظر السفر من وإلى المملكة المتحدة.”

وتابعت “العقوبات الجديدة تجعل إجمالي قيمة الأصول العالمية للبنوك الروسية التي فرضت عليها لندن عقوبة منذ الغزو عند 500 مليار جنيه إسترليني. فيما تصل بالقيمة الصافية لثروات أعضاء الأوليغارشية المقربين من الرئيس الروسي إلى ما يزيد عن 150 مليار جنيه إسترليني”.

شركات استهدفتها العقوبات البريطانية

كما استهدفت العقوبات البريطانية أيضا شركة السكك الحديدية الروسية وشركة الدفاع كرونشتادت المنتج الرئيسي للطائرات الروسية المسيرة ومجموعة فاجنر العسكرية الخاصة.

وقد كان هؤلاء من بين 59 فردًا وكيانًا أُضيفوا إلى قائمة العقوبات التي تم اتخاذها لاستهداف موسكو منذ غزوها لأوكرانيا.

من أين أتت بولينا بالأموال لشراء منزلها؟

حول مصدر الأموال التي حصلت عليها بولينا لشراء منزلها، قالت ماريا بيفشيخ، رئيسة قسم التحقيقات في مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد “والد بولينا البيولوجي ليس فائق الثراء. كما أنه ليس لديها زوج من النخبة الحاكمة.

ومع ذلك، فهي تبلغ من العمر 21 عامًا، وقد اشترت شقة مرموقة في شارع كنسينغتون هاي ستريت مقابل 4.4 مليون جنيه إسترليني.”

والجدير بالذكر أن لافروف متزوج من ماريا الكسندروفنا. ولديه ابنة تدعى إيكاترينا، 40 عامًا، نشأت في الولايات المتحدة أين تم تعيين والدها كدبلوماسي.

وعلى الرغم من متزوج، شوهد لافروف في رحلات خارجية برفقة عشيقته، سفيتلانا بولياكوفا.

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