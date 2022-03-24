التاريخ الأسود..شاهد كيف بررت مادلين أولبرايت مقتل نصف مليون طفل عراقي بسبب الحصار

وطن – عقب الإعلان عن وفاتها عن عمر 84 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان، أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم لوزير الخارجية الامريكية السابقة مادلين أولبرايت وهي تبرر مقتل نحو نصف مليون طفل عراقي بفعل العقوبات الأمريكية التي فرضتها بلادها على العراق عقب حرب الخليج الثانية.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن” فقد سألت مذيعة برنامج “60 دقيقة” المذاع على قناة “CBS” الأمريكية “أولبرايت” خلال استضافتها لها بتاريخ 16 مايو/آيار عام 1996 قائلة:” هل وفاة نصف مليون طفل عراقي من العقوبات الاقتصادية يستحق ما فعلناه؟”.

لتجيب قائلة: ” إنه خيار صعب لكن نعم كان يستحق هذا”.

اسوء رد على سؤال: سُئلت مادلين اولبرايت هل وفاة نصف مليون طفل عراقي من العقوبات الاقتصادية يستحق ما فعلناه؟ اجابت خيار صعب لكن نعم كان يستحق هذا. ماتت وزيرة الخارجية السابقة. pic.twitter.com/ImnKBE4Xbn — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) March 23, 2022

وفاة مادلين أولبرايت

وتوفيت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، مادلين أولبرايت، الأربعاء، عن عمر 84 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، وفق بيان لأسرتها.

تولي “أولبرايت” منصب وزيرة الخارجية

وتولت أولبرايت وزارة الخارجية بترشيح من الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، في ديسمبر 1996، ثم صدق على تعيينها مجلس الشيوخ في يناير من العام التالي، لتكون أول أمريكية تشغل هذا المنصب الرفيع، واستمرت فيه حتى يناير 2001.

وأصبحت أولبرايت، المولودة في براغ بتشيكوسلوفاكيا عام 1937، مواطنة أمريكية في عام 1957، وحصلت على بكالوريوس ودرجة الدكتوراه في العلوم السياسية مع مرتبة الشرف من كلية ويليسلي عام 1959. وحصلت أيضا على درجة الدكتوراة في القانون العام والحكومة من جامعة كولومبيا عام 1976، وفق موقع وزارة الخارجية.

وفي 1993 عينها الرئيس الأسبق كلينتون سفيرة لدى الأمم المتحدة وشغلت هذا المنصب حتى تعيينها وزيرة للخارجية في عام 1996.

سياسة الدبابيس

واشتهرت الوزيرة الراحلة “أولبرايت” بممارستها “سياسة الدبابيس” خلال توليها مناصبها الرسمية.

وقبل لقاء أولبرايت بالزعيم العراقي صدام حسين في 1997، وصفها شاعر صدام حسين بأنها “ثعبان لا مثيل له”. وذلك بسبب اختيارها للمجوهرات، حيث كانت تختار ارتداء “دبابيس” قبل اجتماعات مع كبار الشخصيات الأجنبية للإشارة إلى موقفها الدبلوماسي.

وخلال قمة 2000 في موسكو بين الولايات المتحدة وروسيا، تقول أولبرايت إن الرئيس فلاديمير بوتين أخبر نظيره الأمريكي آنذاك كلينتون “أنه كان يتفقد بشكل روتيني ما هو البروش الذي كنت أرتديه وحاول فهم معناها، وعندما سألني لماذا كنت أرتدي دبابيس للقردة الثلاثة (لا اسمع الشيطان لا أرى الشيطان لا اتكلم مع الشيطان)، أجبت أن ذلك كان بسبب نهج روسيا القاسي في الشيشان، والذي تضمن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وتابعت “غضب بوتين، نظر إلى الرئيس كلينتون بذهول وخشيت أن أكون قد عرّضت القمة للخطر، بالنظر إلى الوراء أنا فخورة بأنني ارتديت هذه الدبابيس”.

وجمعت أولبرايت أكثر من 200 دبوس، والتي تم عرضها في 22 متحفًا ومكتبة رئاسية، حتى أصبحت الآن جزءًا من معرض المتحف الوطني للدبلوماسية الأمريكية.

يشار إلى مع تبريرها لغزو العراق وفرض الحصار عليه، أكدت “أولبرايت” في مقال رأي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، في فبراير/شباط الماضي، قبيل الغزو الروسي لأوكرانيا، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيرتكب “خطأً تاريخياً” بغزو أوكرانيا، وحذَّرت من التكاليف المدمرة لبلاده.

وقالت: “بدلاً من تمهيد طريق روسيا نحو العظمة، فإن غزو أوكرانيا سيضمن عاراً للسيد بوتين من خلال ترك بلاده معزولة دبلوماسياً، ومعطلة اقتصادياً، وضعيفة استراتيجياً في مواجهة تحالف غربي أقوى وأكثر اتحاداً”.

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