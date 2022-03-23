مقاتلو سبيتسناز الروس .. شرسون ويقتلون الكلاب بالمجارف فهل سيكونون مفتاح نجاح روسيا في أوكرانيا؟

وطن – قد يواجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقتًا عصيبًا في غزوه لأوكرانيا، لكنه قد يستدعي بعضًا من وحدات القوات الخاصة الروسية الملقبة بسبيتسناز .

وسبيتسناز من أكثر القوات شراسة في العالم التي تستطيع أن تحول مسار الحرب لصالح بوتين.

وفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، سبيتسناز هي قوات خاصة روسية يبلغ عدد أفرادها حاليًا حوالي 15000 ، مقسمة بين وحدات الجيش والبحرية.

وتقوم هذه القوات ببرنامج تدريبي شاق قبل دخولها ساحة المعركة.

تعتبر التدريبات التي يخضع لها أفراد قوات “Spetsnaz” على نطاق واسع الأصعب في العالم، والغرض منها هو جعل المجندين يشعرون بألم يفوق كل الآلام التي عرفوها سابقَا.

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كيف تنتقي قوات “سبيتسناز” الروسية مقاتليها؟

حتى يتم اختيار الشخص كفرد من قوات سبيتسناز، يجب أن تتوفر لديه قدرات كاملة تجمع بين الرماية، مكافحة الإرهاب والخبرة في مجال المتفجرات، القتال الوحشي اليدوي وحتى القتال تحت الماء.

ولكن على عكس تدريب القوات الخاصة الذي يقوم به أفراد من الجيش البريطاني، فإن تدريب سبيتسناز غير آمن في كثير من الأحيان.

حيث يجبر المجندون على القيام بدورات هجومية شاقة، بينما يطلق المدربون النار عليهم بالذخيرة الحية.

خلال ذلك وفي مجال الدفاع عن النفس، تمارس القوات الروسية مناوراتها بسكاكين حقيقية لتحقيق رباطة جأش عسكرية مثالية.

تدريبات عسكرية قاسية جدا

أثناء وجود المجندين في البرنامج التدريبي، فإنهم ملزمون بتحمل أكبر قدر ممكن من الألم.

وتشير بعض التقارير إلى أن المجندين قد يجبرون على مصارعة الكلاب البرية.

وقد ادعى أحد الضباط السوفييت السابقين أن المجندين يتعرضون أحيانا للضرب بالأحزمة ويجبرون على النوم في الخارج أو في دورات المياه.

ولكن أخطر شيء في التدريب حسب ما ُشاع هو خوض هؤلاء الجنود الحرب بالمجارف.

من أجل الإنضمام إلى Spetnaz الروسية، يستلزم من الجندي أن يكون قادرًا على إظهار قدرته على قتل شخص ما باستعمال مجرفة فقط.

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