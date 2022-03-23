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مقاتلو سبيتسناز الروس .. شرسون ويقتلون الكلاب بالمجارف فهل سيكونون مفتاح نجاح روسيا في أوكرانيا؟

صورة ايمان الباجي ايمان الباجي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 23 مارس، 2022آخر تحديث: 23 مارس، 2022
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watanserb.com
سبيتسناز من أكثر القوات شراسة في العالم التي تستطيع أن تحول مسار الحرب لصالح بوتين

وطن – قد يواجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقتًا عصيبًا في غزوه لأوكرانيا، لكنه قد يستدعي بعضًا من وحدات القوات الخاصة الروسية الملقبة بسبيتسناز .

وسبيتسناز من أكثر القوات شراسة في العالم التي تستطيع أن تحول مسار الحرب لصالح بوتين.

وفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، سبيتسناز هي قوات خاصة روسية يبلغ عدد أفرادها حاليًا حوالي 15000 ، مقسمة بين وحدات الجيش والبحرية.

وتقوم هذه القوات ببرنامج تدريبي شاق قبل دخولها ساحة المعركة.

مقاتلو سبيتسناز مقاتلو سبيتسناز

تعتبر التدريبات التي يخضع لها أفراد قوات “Spetsnaz” على نطاق واسع الأصعب في العالم، والغرض منها هو جعل المجندين يشعرون بألم يفوق كل الآلام التي عرفوها سابقَا.

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حتى يتم اختيار الشخص كفرد من قوات سبيتسناز، يجب أن تتوفر لديه قدرات كاملة تجمع بين الرماية، مكافحة الإرهاب والخبرة في مجال المتفجرات، القتال الوحشي اليدوي وحتى القتال تحت الماء.

ولكن على عكس تدريب القوات الخاصة الذي يقوم به أفراد من الجيش البريطاني، فإن تدريب سبيتسناز غير آمن في كثير من الأحيان.

حيث يجبر المجندون على القيام بدورات هجومية شاقة، بينما يطلق المدربون النار عليهم بالذخيرة الحية.

خلال ذلك وفي مجال الدفاع عن النفس، تمارس القوات الروسية مناوراتها بسكاكين حقيقية لتحقيق رباطة جأش عسكرية مثالية.

تدريبات عسكرية قاسية جدا

أثناء وجود المجندين في البرنامج التدريبي، فإنهم ملزمون بتحمل أكبر قدر ممكن من الألم.

وتشير بعض التقارير إلى أن المجندين قد يجبرون على مصارعة الكلاب البرية.

وقد ادعى أحد الضباط السوفييت السابقين أن المجندين يتعرضون أحيانا للضرب بالأحزمة ويجبرون على النوم في الخارج أو في دورات المياه.

سبيتسناز

ولكن أخطر شيء في التدريب حسب ما ُشاع هو خوض هؤلاء الجنود الحرب بالمجارف.

من أجل الإنضمام إلى Spetnaz الروسية، يستلزم من الجندي أن يكون قادرًا على إظهار قدرته على قتل شخص ما باستعمال مجرفة فقط.

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المصدر
ديلي ستار
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صورة ايمان الباجي ايمان الباجي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 23 مارس، 2022آخر تحديث: 23 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة ايمان الباجي

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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