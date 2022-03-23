ما الذي يريده الدكتور طالب المعمري من السلطان هيثم بن طارق؟!

وطن – ضج موقع التدوين المصغر “تويتر” في سلطنة عمان بوسم ” #الدكتور_طالب_المعمري”، ليحتل صدارة الوسوم المتداولة في السلطنة اليوم، الأربعاء.

وكان الدكتور طالب المعمري والعضو السابق في مجلس الشورى عن ولاية لوى شمال مدينة صحار قد طالب بلقاء السلطان هيثم بن طارق، على خلفية لقائه قبل أيام بعدد من شيوخ وكبار عدد من الولايات.

الدكتور المعمري يطالب بلقاء السلطان

وقال “المعمري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أليس من الممكن أن نكون ممن يقابل السلطان؟ فهناك حقائق بحاجة إلى طرح شفاف ومخلص.”

أليس من الممكن أن نكون ممن يقابل السلطان؟ فهناك حقائق بحاجة إلى طرح شفاف ومخلص. — د. طالب المعمري (@LONGTIMEQU) March 21, 2022

ليضج “تويتر” بآلاف التغريدات التي ناقشت الموضوع. حيث عبر عدد من المغردين عن أمنيتهم بتلبية السلطان هيثم بن طارق رغبة الدكتور “المعمري”، في حين رأى آخرون أن شيوخ الولايات قد سبق ونقلوا للسلطان ما يجول في صدورهم حول العديد من المشكلات التي تتعلق بولاياتهم.

آراء المغردين في طلب الدكتور “المعمري”

وقال المغرد “هلال بن حمد المعمري” تعليقا على ما أثير: ” أرى أن هذا الرجل الدكتور طالب المعمري من خير الرجال الذين قد يوصل صوت الشعب ومطالب كل الشعب العماني الى مولانا السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه”.

أرى هذا رجل دكتور طالب المعمري من خير الرجال الذين قد يوصل صوت الشعب ومطالب كل الشعب العماني الى مولانا السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاهـ 🤲#الدكتور_طالب_المعمري pic.twitter.com/IlsaGvLkC0 — هلال بن حمد المعمري (@6FUgwyEv5wNM84z) March 23, 2022

من جانبها قالت المغردة “تغريد الوهيبية”: “كل عماني يتمنى مقابلة جلالته ولكن هنالك طرق رسميه لتصل تلك الرسائل سواء عن طريق المسؤولين او المشايخ والولاه واعضاء مجلس الشورى … لذلك مافي داعي كل واحد يختار الي يتماشى مع رغباته علشان يقابل السلطان”.

كل عماني يتمنى مقابلة جلالته ولكن هنالك طرق رسميه لتصل تلك الرسائل سواء عن طريق المسؤولين او المشايخ والولاه واعضاء مجلس الشورى … لذلك مافي داعي كل واحد يختار الي يتماشى مع رغباته علشان يقابل السلطان #الدكتور_طالب_المعمري — تغريد الوهيبية (@T_wahaibi96) March 23, 2022

أما الدكتورة “العنود بنت علي الجهورية” فعلقت قائلة: “أنا مع أي عماني لدية قضيه تخدم المواطنيين كلهم وخاصة لما يكون إنسان لديه الحنكة والحكمة في سرد القضية بطريقة سلمية وأمانة. مع ذلك لا داعي ليحرج نفسه في طلب المقابلة، لأنه وحسب القوانين والتشريعات يوجد ممثل عن كل ولاية أمام الحكومة ولله الامر من قبل ومن بعد.”

أنا مع أي عماني لدية قضيه تخدم المواطنيين كلهم وخاصة لما يكون إنسان لديه الحنكة والحكمة في سرد القضية بطريقة سلمية وأمانة.

مع ذلك لا داعي ليحرج نفسه في طلب المقابلة، لأنه وحسب القوانين والتشريعات يوجد ممثل عن كل ولاية أمام الحكومة ولله الامر من قبل ومن بعد.#الدكتور_طالب_المعمري — ✪ د.العنود بنت علي الجهوريه (@dr_alanood323) March 23, 2022

وقال المغرد “محمد السعدي”: “نعم الرجل ونعم الاخلاق ذاك هو الدكتور طالب المعمري _ الدكتور طالب يمثلني”.

نعم الرجل ونعم الاخلاق ذاك هو الدكتور طالب المعمري _ الدكتور طالب يمثلني #الدكتور_طالب_المعمري — ﷴ ̨ا̍ڷــڛۣــ؏ــدۑْۧ (@bojasoom2020) March 23, 2022

وعبر المغرد “سالم بن سالم” عن رأيه قائلا:”أرى أن لقاءات جلالة #السلطان_هيثم_بن_طارق بشيوخ المحافظات كانت إيجابية جداً، وأوصلوا من خلالها القضايا الاجتماعية والخدمية إلى جلالته بشكل واضحٍ وشفاف.”

#الدكتور_طالب_المعمري أرى أن لقاءات جلالة #السلطان_هيثم_بن_طارق بشيوخ المحافظات كانت إيجابية جداً، وأوصلوا من خلالها القضايا الاجتماعية والخدمية إلى جلالته بشكل واضحٍ وشفاف. — سامي بن سالم (@SamBinSal_OM) March 23, 2022

لقاء السلطان هيثم بن طارق بشيوخ مسقط وجنوب الباطنة ومسندم

وكان السلطان هيثم بن طارق قد التقي في 12مارس/آذار الحالي بعدد من شيوخ محافظات مسقط وجنوب الباطنة ومسندم بقصر العلم.

ووفقا لما أوردته وكالة الانباء العمانية حينها، فقد وجه السلطان هيثم بن طارق بتخفيض رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العُمانية. بما ينسجم مع تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية سلطنة عُمان في مجال جذب الاستثمار وتخفيف العبء عن القطاع الخاص.

كما وجه بدعم الشركات الملتزمة بنسب التعمين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على ضرورة قيام القطاع الخاص بالاستفادة من هذا التخفيض. لرفع وتيرة توفير فرص عمل للباحثين عن عمل.

بينما أصدر السلطان هيثم بن طارق أيضا توجيهاته بإضافة (25) سلعة غذائية أخرى. إلى قائمة السلع الغذائية المعفية من ضريبة القيمة المضافة. ليكون إجمالي السلع المعفية من الضريبة بنسبة 100% 513 سلعة.