الهدهد

ما الذي يريده الدكتور طالب المعمري من السلطان هيثم بن طارق؟!

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 23 مارس، 2022آخر تحديث: 23 مارس، 2022
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الدكتور طالب المعمري watanserb.com
وسم "#الدكتور_طالب_المعمري" يتصدر في سلطنة عمان

وطن – ضج موقع التدوين المصغر “تويتر” في سلطنة عمان بوسم ” #الدكتور_طالب_المعمري”، ليحتل صدارة الوسوم المتداولة في السلطنة اليوم، الأربعاء.

وكان الدكتور طالب المعمري والعضو السابق في مجلس الشورى عن ولاية لوى شمال مدينة صحار قد طالب بلقاء السلطان هيثم بن طارق، على خلفية لقائه قبل أيام بعدد من شيوخ وكبار عدد من الولايات.

الدكتور المعمري يطالب بلقاء السلطان

وقال “المعمري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أليس من الممكن أن نكون ممن يقابل السلطان؟ فهناك حقائق بحاجة إلى طرح شفاف ومخلص.”

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ليضج “تويتر” بآلاف التغريدات التي ناقشت الموضوع. حيث عبر عدد من المغردين عن أمنيتهم بتلبية السلطان هيثم بن طارق رغبة الدكتور “المعمري”، في حين رأى آخرون أن شيوخ الولايات قد سبق ونقلوا للسلطان ما يجول في صدورهم حول العديد من المشكلات التي تتعلق بولاياتهم.

آراء المغردين في طلب الدكتور “المعمري”

وقال المغرد “هلال بن حمد المعمري” تعليقا على ما أثير: ” أرى أن هذا الرجل الدكتور طالب المعمري من خير الرجال الذين قد يوصل صوت الشعب ومطالب كل الشعب العماني الى مولانا السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه”.

من جانبها قالت المغردة “تغريد الوهيبية”: “كل عماني يتمنى مقابلة جلالته ولكن هنالك طرق رسميه لتصل تلك الرسائل سواء عن طريق المسؤولين او المشايخ والولاه واعضاء مجلس الشورى … لذلك مافي داعي كل واحد يختار الي يتماشى مع رغباته علشان يقابل السلطان”.

أما الدكتورة “العنود بنت علي الجهورية” فعلقت قائلة: “أنا مع أي عماني لدية قضيه تخدم المواطنيين كلهم وخاصة لما يكون إنسان لديه الحنكة والحكمة في سرد القضية بطريقة سلمية وأمانة. مع ذلك لا داعي ليحرج نفسه في طلب المقابلة، لأنه وحسب القوانين والتشريعات يوجد ممثل عن كل ولاية أمام الحكومة ولله الامر من قبل ومن بعد.”

وقال المغرد “محمد السعدي”: “نعم الرجل ونعم الاخلاق ذاك هو الدكتور طالب المعمري _ الدكتور طالب يمثلني”.

وعبر المغرد “سالم بن سالم” عن رأيه قائلا:”أرى أن لقاءات جلالة #السلطان_هيثم_بن_طارق بشيوخ المحافظات كانت إيجابية جداً، وأوصلوا من خلالها القضايا الاجتماعية والخدمية إلى جلالته بشكل واضحٍ وشفاف.”

لقاء السلطان هيثم بن طارق بشيوخ مسقط وجنوب الباطنة ومسندم

وكان السلطان هيثم بن طارق قد التقي في 12مارس/آذار الحالي بعدد من شيوخ محافظات مسقط وجنوب الباطنة ومسندم بقصر العلم.

ووفقا لما أوردته وكالة الانباء العمانية حينها، فقد وجه السلطان هيثم بن طارق بتخفيض رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العُمانية. بما ينسجم مع تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية سلطنة عُمان في مجال جذب الاستثمار وتخفيف العبء عن القطاع الخاص.

كما وجه بدعم الشركات الملتزمة بنسب التعمين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على ضرورة قيام القطاع الخاص بالاستفادة من هذا التخفيض. لرفع وتيرة توفير فرص عمل للباحثين عن عمل.

بينما أصدر السلطان هيثم بن طارق أيضا توجيهاته بإضافة (25) سلعة غذائية أخرى. إلى قائمة السلع الغذائية المعفية من ضريبة القيمة المضافة. ليكون إجمالي السلع المعفية من الضريبة بنسبة 100% 513 سلعة.

المصدر
تويتروطن
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 23 مارس، 2022آخر تحديث: 23 مارس، 2022
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صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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