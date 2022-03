مانشستر يونايتد يقترب من الإعلان عن بديل رانغنيك

وطن – يقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من التوصل إلى اتفاق مع المدرب الهولندي إيرك تين هاغ المدير الفني لفريق أياكس أمستردام 52 عاماً، لخلافة المدرب الألماني رالف رانغنيك خلال الفترة المقبلة.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريده له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “محادثات نادي مانشستر يونايتد مع المدرب الهولندي إيريك تين هاغ كانت إيجابية، كما أن مسؤولي النادي الإنجليزي أعجبوا برؤية المدرب الذي يدرب نادي أياكس الهولندي منذ عام 2017”.

During the meeting, Erik ten Hag wanted to hear about Manchester United budget and plans for the future. His English level has now improved – ten Hag feels ready to try Premier League experience soon. 🔴 #MUFC

Man United will also meet other managers. Process still ongoing. pic.twitter.com/vMTw4iCnCc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2022