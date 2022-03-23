رياضة

مانشستر يونايتد يقترب من الإعلان عن بديل رانغنيك

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 23 مارس، 2022آخر تحديث: 23 مارس، 2022
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مدرب مانشستر يونايتد لخلافة رالف رانغنيك
مانشستر يوناتيد والاقتراب من تعيين بديل رالف رانغنيك

وطن – يقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من التوصل إلى اتفاق مع المدرب الهولندي إيرك تين هاغ المدير الفني لفريق أياكس أمستردام 52 عاماً، لخلافة المدرب الألماني رالف رانغنيك خلال الفترة المقبلة.

مانشستر يونايتد والتفاوض مع الهولندي تين هاغ

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريده له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “محادثات نادي مانشستر يونايتد مع المدرب الهولندي إيريك تين هاغ كانت إيجابية، كما أن مسؤولي النادي الإنجليزي أعجبوا برؤية المدرب الذي يدرب نادي أياكس الهولندي منذ عام 2017”.

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وأضاف رومانو، ” من السابق الحديث عن المرشحين للمنصب الآن، إلا أن المدرب الهولندي تين هاغ يعد من الخيارات المطروحة لدى نادي مانشستر يونايتد”.

مدرب مانشستر يونايتد المرشح ومسيرته مع أياكس

ونجح المدرب الهولندي تين هاغ خلال مسيرته التدريبية مع نادي أياكس أمستردام التي بدأت منذ عام 2017، التتويج بلقب الدوري الممتاز والكأس في عامي 2019 و2020.

كما وينتهي عقد مدرب أياكس الهولندي مع المدرب إيرك تين هاغ حتى صيف عام 2023، إلا أن نادي مانشستر يونايتد يتمتع بعلاقات مميزة مع نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وقاد المدرب الألماني الحالي رالف رانغنيك مهمة تدريب نادي مانشستر يونايتد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، بعد إقالة المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير. بسبب سوء النتائج مع الشياطين الحمر. كما ومن المقرر أن يبقى رانغنيك مع النادي في حال رحيله لمدة عامين إضافيين في منصب استشاري.

مانشستر يونايتد ومواجهة ليستر في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة صعبة وقوية. بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، أمام منافسه ليستر سيتي في منافسات الجولة ال30 من الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الشهر المقبل.

وجاء فريق مانشستر يونايتد في المركز السادس من ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 50 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر فريق مانشستر سيتي برصيد 70 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 23 مارس، 2022آخر تحديث: 23 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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