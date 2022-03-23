كيف حولت دنيا بطمة القفطان المغربي من لباس ساتر إلى مثير! (شاهد)

وطن – شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة، جمهورها صوراً من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. لتستعرض إطلالتها في أحد حفلاتها بطنجة.

ونشرت دنيا الصور عبر حسابها على “انستجرام”، والتي ارتدت بها قفطاناً مغربياً باللون الأسود.

وأشاد معظم المتابعين بإطلالة دنيا، مطلقين عليها لقب “سفيرة القفطان المغربي”، لكن بعض التعليقات أشارت إلى ساقها المكشوفة من فتحة جانبية أسفل القفطان.

كما تعمدت دنيا كشف ساقها إلى ما فوق الركبة في وضعيات التصوير، معقبة: “تبتسمين فيفقد الليل وعيه…ويكتم القمر تنهده ويسقط من السماء نجم… أرهقه اعجابه”.

وهو الأمر الذي أثار الجدل بين متابعين أكدوا أن القفطان المغربي يستر جسد المرأة كله. ولا يكشف المفاتن كما تروج له دنيا.

قد يهمك أيضا:

رفضت تناول الطعام والشراب!

وأثارت دنيا الجدل، بعد تداول فيديو لها من الحفل، وهي ترفض ما يقدم لها من طعام ومشروبات في الحفل الذي وصفته وسائل إعلام محلية بالأسطوري.

مشيرين إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقوم بها الفنانة المغربية بهذا السلوك. حيث سبق لها أن رفضت تناول التمر والحليب في إحدى حفلاتها الفنية.

نحافة دنيا بطمة

وقبل أيام، فاجأت دنيا متابعيها بمجموعة صور جديدة بدت فيها بنحافة مُلفتة، بعدما زاد وزنها كثيراً مؤخراً.

ونشرت دنيا الصور ترويجاً لسهرة فنية تجمعها بعدد من نجوم المغرب مثل الفنان محمد الغاوي والمطرب الشعبي سعيد الصنهاجي، والكوميدي المغربي باسو واللاعب الدولي السابق محمد التيمومي.

وقبل أن يعلق الجمهور على نحافة دنيا، سبقتهم بنفسها وكتبت: “كنت ضعيفة …اما احسن ضعيفة ولا باين عليا شوية الخير ديال بلادي”.

كما أردفت الفنانة المغربية: “صراحة امبوووسي نبغي نرجع ضعيفة ” .

“مؤجلة عامين”

كما أشارت دنيا إلى أنه تم تصوير الحلقة عام 2019، لكنها لم تعرض في حينها وتم تأجيل بثها على التلفزيون المغربي. تزامناً مع قضية “حمزة مون بيبي”.

بينما تباينت آراء المتابعين حول وزن دنيا، فمنهم من رأى أنها كانت أجمل وطالبها بالعودة إلى الرشاقة. بينما أكد آخرون أنها الآن أكثر جمالاً.

اقرأ أيضا: