فورين بوليسي: حان الوقت لـ “بايدن” أن يعاقب “ابن سلمان” لدعمه روسيا

وطن – قالت مجلة “فورين بوليسي” الامريكية أنه يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن معاقبة المملكة العربية السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان لدعمها روسيا. مشيرة إلى انه يمكن للرياض أن تحدث فرقاً في أسواق النفط لكنها اختارت الوقوف إلى جانب زملائها المستبدين بدلاً من الولايات المتحدة.

وأوضحت المجلة في مقال مشترك لخالد الجبري نجل المسؤول الأمني السعودي الهارب سعد الجبري وأنيل شلين ، الزميلة البحثية في معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول، ترجمته “وطن”، إنه في الوقت الذي تقف فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها موحدين ضد الغزو الروسي لأوكرانيا ، تقف المملكة العربية السعودية إلى جانب روسيا. من خلال عدم إدانة الغزو علانية وتأكيد التزامها باتفاقية أوبك +”.

“ابن سلمان” رفض التحدث مع “بايدن”

وأضافت انه “على الرغم من المناشدات لزيادة إنتاج النفط ، يُزعم أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رفض التحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد أسبوع من التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”. مشيرة إلى أنه من خلال رفض تعويض النفط الروسي ، يسهل ولي العهد عدوان بوتين من خلال السماح له بتسليح الطاقة في مواجهة العقوبات التي يفرضها المجتمع الدولي ، وجعل الدول الأوروبية المعتمدة على الطاقة رهينة للنفط والغاز الروسي.

واشنطن ترسل أنظمة باتريوت للرياض

ولفتت المجلة إلى أنه على الرغم من التعنت السعودي ، أرسلت إدارة بايدن مؤخرًا أنظمة باتريوت إضافية مضادة للصواريخ إلى المملكة حيث ضربت هجمات الحوثيين منشآت المياه والطاقة السعودية. موضحة انه في إعلان عن حاجتهم إلى الحماية الأمريكية ، أصدر السعوديون بيانًا ينفي مسؤوليتهم عن أي نقص في إمدادات النفط بسبب هذه الهجمات. لتقوم واشنطن بإرسال الدفاعات دون أي ضمانات معلن عنها بأن الرياض ستزيد الإنتاج ، على الرغم من التزام أرامكو بزيادة الاستثمار.

حرب اليمن ومقتل خاشقجي

وأشارت إلى ان عدم رغبة السعودية في زيادة إنتاج النفط استجابة لطلب بايدن يمثل أحدث علامة على تغيير الولاءات. حيث أنه طوال شراكة استمرت سبعة عقود ، عملت واشنطن كضامن الأمن الرئيسي للرياض ، وفي المقابل ، نسق معظم الملوك السعوديين عن كثب مع الولايات المتحدة بشأن قضايا الطاقة. ومع ذلك ، منذ أن عزز محمد بن سلمان سلطته ، توترت العلاقات الثنائية بشكل متزايد بسبب قرارات السياسة الخارجية السعودية المتهورة. بما في ذلك الحرب التي دامت سبع سنوات على اليمن. فضلاً عن سجل حقوق الإنسان المتدهور ، والذي يتجلى بشكل صارخ في جريمة القتل الشنيعة التي تعرض لها. الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت المجلة في هذا الامر، إنه على الرغم من العلاقة المعقدة ، واصل العديد من مسؤولي بايدن التأكيد على التزام الولايات المتحدة بأمن المملكة العربية السعودية. كانت هذه التصريحات مدعومة بالدعم الأمريكي المستمر للحرب التي تقودها السعودية على اليمن. بما في ذلك بيع أسلحة بقيمة 650 مليون دولار للدفاع السعودي من صواريخ الحوثيين العابرة للحدود وضربات الطائرات بدون طيار.

تصنيف قطر كحليف استراتيجي من خارج الناتو

وعلاوة على ذلك ، أظهرت الولايات المتحدة التزامها بأمن شركاء الخليج الآخرين من خلال تصنيف قطر مؤخرًا كحليف رئيسي من خارج الناتو. وحشد أصول عسكرية إضافية للإمارات العربية المتحدة في أعقاب هجمات الحوثيين بطائرات بدون طيار على أبو ظبي في يناير. مؤكدة المجلة على أنه حتى مع هذه التطمينات ، يحاول السعوديون ابتزاز المزيد من الدعم الأمريكي لحربهم في اليمن مقابل زيادة إنتاج النفط.

تخلي واشنطن عن حسني مبارك

وأكدت المجلة على أن ما يريده ولي العهد هو ضمان حكمه، حيث أظهرت الولايات المتحدة أنه على الرغم من أنها ستعمل على دعم الأمن المادي لشركائها الخليجيين، فإن واشنطن لن تهاجم المدنيين. كما يفعل القادة العرب الاستبداديون ، للدفاع عن نظامها المفضل. في حين يرى حكام الخليج أن موقف أمريكا المحايد خلال الربيع العربي قد سمح بالإطاحة بشريك واشنطن على المدى الطويل حسني مبارك في مصر.

التدخل السعودي في البحرين

وأشارت إلى أن أفراد العائلة المالكة السعودية يشعرون أن تدخلهم العسكري المباشر في البحرين في عام 2011 هو الوحيد الذي أنقذ عائلة آل خليفة المالكة ، لا بفضل الأمريكيين. على الرغم من وجود الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في ميناء المنامة. لافتة إلى انه منذ ذلك الحين ، ازداد عدم ثقة السعودية في الولايات المتحدة والبارانويا بشأن المعارضة الداخلية. في ظل حكم الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، سارعت المملكة العربية السعودية في تنمية العلاقات الوثيقة مع روسيا والصين.

ابن سلمان يتخذ من روسيا والصين نموذجا

وأوضحت المجلة انه مثل بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ ، يفضل الحكام السعوديون نموذجًا استبداديًا للرأسمالية. بالإضافة إلى نظام عالمي بديل مبني على البقاء الاستبدادي واستبعاد حقوق الإنسان من العلاقات بين دولة وأخرى.

واعتبرت المجلة أن لامبالاة المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية الكبرى الأخرى تجاه إساءة معاملة الصين وروسيا للأقلية المسلمة من قبل الصين وروسيا تُظهر توافق معارضة هاتين الحكومتين لحقوق الإنسان. تشترك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في خوف الصين وروسيا المذعور من الحركات الإسلامية. باعتبارها مصادر محتملة لعدم استقرار النظام.

وأشارت المجلة إلى انه ربما يكون الغضب المستمر والقطب السياسي بشأن مقتل خاشقجي. قد أقنع ولي العهد بأن جهوده لإعادة تسمية المملكة العربية السعودية في نظر الغرب قد باءت بالفشل. بدلاً من ذلك ، تمثل الصين وروسيا شريكين لن يعاقبوه مطلقًا لقتله صحفيًا. لافتة إلى أنه في حالة روسيا ، يشير التاريخ الحديث إلى أنهم قد يساعدون في تنفيذ الفعل.

ومع ذلك ، فإن الرهان على الضمانات الأمنية الصينية والروسية يمثل مقامرة. على عكس الولايات المتحدة ، ليس لروسيا والصين تاريخ في حماية المملكة العربية السعودية ، ولا أي وجود عسكري ذي مغزى في الخليج. إذا قررت المملكة العربية السعودية نقل جيشها بعيدًا عن المعدات الأمريكية الصنع ، فستستغرق العملية عقودًا ومئات المليارات من الدولارات.

علاقات روسيا والصين مع إيران

وقالت المجلة إن الصين وروسيا تتمتعان بعلاقات وثيقة ومفيدة للطرفين مع إيران ، ومن غير المرجح أن يضحوا بها من أجل مشاعر السعوديين. موضحة انه عند التحدث إلى الأمريكيين ، أصر السعوديون منذ فترة طويلة على ضمانات أكبر من أي وقت مضى لحماية الولايات المتحدة ضد إيران والجماعات التي تدعمها في جميع أنحاء المنطقة.

سبب تحالف “ابن سلمان” مع “بوتين”

واعتبرت المجلة أنه حتى لو كان قلق ولي العهد السعودي بشأن إيران حقيقيًا ، فإن مخاوفه بشأن الاضطرابات الداخلية أكبر. لهذا السبب ، فإنه يفضل شريكًا مثل بوتين؟ الذي أظهر التزامه بإبقاء بشار الأسد في السلطة حتى على حساب الخسائر البشرية الهائلة في صفوف المدنيين. مضيفة إنه يأمل في أن يقف الكرملين إلى جانب روسيا الآن ، وسوف يأتي من أجله في ساعة من الحاجة. مثل احتجاجات شعبية ضخمة من قبل المواطنين السعوديين.

وأكدت المجلة على أن محمد بن سلمان يفضل الرهان على المدى الطويل على دعم بوتين. بدلاً من المخاطرة باستعدائه للمسؤولين الغربيين المنتخبين لفترة محدودة. مشيرة إلى أن فشل المناشدات الشخصية الأخيرة من قبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وكبار المسؤولين الأمريكيين. بمن فيهم مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومنسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط بريت ماكغورك. فضلاً عن رفض مقابلة وزير الخارجية الأمريكي أنطوني. بلينكين ، أثبت أن ولي العهد السعودي قد اتخذ قراره. موضحة أنه لن يتبنى سياسة نفطية من شأنها أن تقوض نفوذ بوتين في مجال الطاقة وتقطع شريان الحياة البترودولار لروسيا: لقد اختار موسكو على واشنطن.

وطالبت المجلة بانه يجب على إدارة بايدن التوقف عن استجداء السعوديين للحصول على النفط عندما تضغط على الحلفاء الأوروبيين للتخلي عن الوقود الأحفوري الروسي. حيث أدى عدم التوافق بين الديمقراطية الأمريكية والاستبداد السعودي إلى توتر العلاقة لفترة طويلة. موضحة أنه لقد حان الوقت للولايات المتحدة للتوقف عن استجداء السعوديين للحصول على النفط. مؤكدة على أن ليس هذا هو الوقت المناسب لإعادة قوة دكتاتورية هيدروكربونية وحشية أخرى.

العودة للاتفاق النووي مع إيران

وأكدت المجلة على أن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني والسماح للوقود الأحفوري الإيراني بالعودة إلى السوق العالمية. يمثل أفضل الخيارات السيئة لمعالجة الزيادات الأخيرة في الأسعار. حيث سيظل شراء النفط الإيراني مقيدًا بشروط الاتفاق النووي الذي أعيد التفاوض بشأنه. في حين أن الاستسلام للمطالب السعودية (أو الفنزويلية) لا يأتي مع أي ضمانات إضافية لمعالجة المجالات التي تثير قلق الولايات المتحدة.

وقالت المجلة أنه على المدى الطويل، يجب أن يعمل بايدن على تقليل اعتماد الولايات المتحدة على الوقود الأحفوري. وبالتالي حماية الاقتصاد الأمريكي من صدمات أسعار النفط التي لا مفر منها. عندها فقط يمكن للحكومة الأمريكية أن تتخلى عن الصفقات النفاذة مع المستبدين الأثرياء بالنفط.

ونوهت المجلة إلى أن الرياض لا تزال تأخذ حماية واشنطن كأمر مسلم به ، على الرغم من فتور العلاقات الأخير. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن بايدن لم ينفذ وعوده بمحاسبة ولي العهد على مقتل خاشقجي وتدمير اليمن.

واعتبرت أن السياسة الأمريكية الحالية المتمثلة في استرضاء المملكة العربية السعودية تعزز فقط تصور محمد بن سلمان بأن بايدن يحتاج إليه أكثر مما تحتاجه الرياض لواشنطن. وهي وجهة نظر ستشجعه على إقامة شراكة أوثق مع روسيا والصين. معتقدين أن الحكومة الأمريكية ليس لديها خيار سوى الاستمرار في ذلك.

وشددت المجلة على انه يجب أن ينتهز بايدن الفرصة لإعادة التفكير جذريًا في علاقة أمريكا بالنظام الملكي السعودي. بما في ذلك إنهاء جميع مبيعات الأسلحة وتعليق عقود الصيانة للجيش السعودي. موضحة ان هذا فقط سيثبت الخطر الذي تتعرض له الرياض لفقدان شريكها الأمني الوحيد المستقر.

واختتمت المجلة بالقول: “إذا ضاعف محمد بن سلمان دعمه لزملائه الديكتاتوريين، فلن تكون خسارة كبيرة للولايات المتحدة”.

اقرأ أيضا