صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل ما بحثه السيسي ومحمد بن زايد وبينيت في شرم الشيخ.. ما علاقة “الأسد”؟!

وطن – كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، تفاصيل جديدة عن الاجتماع الذي عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم الاثنين.

عودة سوريا لجامعة الدول العربية

وقالت الصحيفة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ، ناقش مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، وولي العهد الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان ، خلال القمة الثلاثية مسألة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وتداعيات ذلك.

زيارة الأسد للإمارات

وأوضحت الصحيفة أن هذا الموضوع برز إلى الواجهة يوم الجمعة الماضية بعد زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد التاريخية إلى الإمارات العربية المتحدة – أول زيارة له إلى دولة عربية منذ الثورة السورية في عام 2011.

ووفقا للصحيفة، فقد تبادل القادة الثلاثة تفاصيل زيارة الأسد للإمارات والدوافع وراءها، وقدمت معلومات جديدة من شأنها التأثير على موقف إسرائيل من الأمر. موضحة ان المستوى السياسي والأمني في إسرائيل لم يقم بصياغة موقف بشأن مسألة قبول الأسد – الذي هو شخص غير مرغوب فيه في الغرب – كلاعب شرعي في المنطقة.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل في الموقف الأخلاقي على نطاق واسع والذي يرفض الأسد كزعيم شرعي، وبذلك تكون المصلحة العليا لإسرائيل هي إخراج القوات الإيرانية من سوريا.

العلاقات الإسرائيلية الإماراتية

واعتبرت الصحيفة أن علاقات إسرائيل الممتازة مع الإمارات بشكل عام ، والعلاقة الشخصية الحميمة بين بينيت وابن زايد على وجه الخصوص، يمكن أن تسهل النشاط المنسق في هذا الشأن.

وأوضحت أن الموقف الذي تتبناه مصر أيضا، العضو الرئيسي في جامعة الدول العربية ، سيكون له وزن كبير. مشيرة إلى أن الولايات المتحدة كانت غاضبة من زيارة الأسد للإمارات، مما زاد من التوترات بين البلدين.

موقف إسرائيل من الأسد

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن نهج إسرائيل المحتمل تجاه الأسد لا يزال في المراحل المبكرة جدًا من اتخاذ القرار. حيث تنظر القيادة السياسية إلى عودة الأسد المحتملة إلى أسرة الدول العربية على أنها تطور تاريخي دراماتيكي، لكنها لم تحدد بعد كيف سيكون ردها.

الحرب في أوكرانيا

كما تطرقت القمة غير المسبوقة بين بينيت والسيسي وابن زايد إلى قضايا إقليمية ودولية أخرى وناقشت التعاون الثنائي والثلاثي، حيث ناقشوا العواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا ، وتحديداً أسعار القمح – وهي مسألة ذات أهمية خاصة لمصر.

الاتفاق النووي مع إيران

كما تطرق القادة إلى رغبة إدارة بايدن في توقيع اتفاق نووي مع إيران وعزمها على إزالة الحرس الثوري الإسلامي من قائمته السوداء للمنظمات الإرهابية. وأعرب القادة عن قلقهم من أن مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى إلزام إيران بعدم استهداف الأمريكيين.

تحالف إقليمي ضد إيران

كما قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي رؤيته لتحالف دفاعي إقليمي ضد إيران، قائلاً إنه يجب تحديدها سواء تم التوقيع على اتفاق نووي أم لا.

وعلى صعيد العلاقات الإسرائيلية المصرية، بحث بينيت والسيسي إطلاق رحلات مباشرة بين تل أبيب وشرم الشيخ ، في ظل الأسعار الباهظة التي تفرضها شركات الطيران الإسرائيلية. كما تمت مراجعة القضية الفلسطينية ، لكنها اقتصرت على القضايا المدنية – الاقتصادية.

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