الجيش الروسي يقبض على جنود أوكرانيين تنكروا بزي نسائي للهرب من ماريوبول (شاهد)

وطن – نشرت وكالة “نوفوستي” الروسية مقطع فيديو يظهر لحظة كشف القوات الروسية لعناصر من الجيش الاوكراني أثناء محاولتهم مغادرة “ماريوبول” المحاصرة متنكرين ببملابس نسائية، في محاولة للهروب وسط المدنيين.

جندي أوكراني متنكر بزي نسائي

ووفقا لما نقله موقع “روسيا اليوم”، قال مسؤول عسكري في قوات جمهورية دونيتسك الشعبية إن عناصر وحدات من الجيش الأوكراني يحاولون مغادرة ماريوبول المحاصرة، متخفين بغطاء المدنيين، وسط محاولات البعض التنكر بملابس نسائية.

وأضاف الرائد أوليغ كوكاريف، قائد كتيبة في قوات جمهورية دونيتسك الشعبية: “أفراد الجيش الأوكراني يحاولون مغادرة ماريوبول المحاصرة، والاختباء في طوابير المدنيين، وحتى ارتداء ملابس نسائية. إنهم يحاولون التنكر كمدنيين ليأتوا إلى جانبنا ليختفوا في مكان ما ويغادرون. وغالبا ما يرتدون ملابس نسائية”.

وأضاف أن القوات الشعبية تجري عمليات تدقيق أثناء عملية خروج المدنيين، وتقوم بتوقيف المشتبه بهم واستجوابهم وإرسالهم إلى الجهات المختصة.

جهود فك الحصار عن ماريوبول

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه السلطات الأوكرانية عن بذل جهود جديدة لمحاولة إجلاء مدنيين عالقين في مدينة ماريوبول التي ترزح تحت وطأة القصف الروسي، فيما يختبئ سكان كييف الذين يخضعون لحظر تجوّل، في منازلهم.

أوكرانيا ترفض المهلة الروسية بشأن ماريوبول

ورفضت الحكومة الأوكرانية إنذارا وجهته موسكو من أجل استسلام المدينة التي دخلت إليها دبابات روسية وتتواصل المعارك فيها.

ووصف الاتحاد الأوروبي “القصف العشوائي” على المدينة الذي “يقتل الجميع” بأنه “جريمة حرب كبرى” وقرر مضاعفة دعمه المالي لشراء أسلحة تُرسل إلى كييف.

من جهته، اتهم الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي روسيا “بتدمير” ماريوبول. وقال مساء الاثنين “إنهم يحوّلونها إلى رماد لكننا سنستمر”. وأعلن زيلينسكي لأول مرة أنه منفتح على “محاولة معالجة كل ما يزعج روسيا ويثير استياءها”مع نظيره فلاديمير بوتين “لوقف الحرب”، إذا وافق الأخير على التفاوض مباشرة معه.

أهمية ماريوبول لروسيا

ويقطن ماريوبول بحسب بعض التقديرات الغربية نصف مليون نسمة، 400 ألف شخص منهم تحت الحصار حاليا. فيما تعتبر ماريوبول هدفًا استراتيجيًا رئيسيًا لروسيا لموقعها الجغرافي، وأهميتها كمدينة ساحلية تقع شمال بحر آزوف؛ حيث أكبر ميناء على ضفاف البحر الأسود.

وتعتبر ماريوبول إحدى مدن دونيتسك؛ المعترف بها كجمهورية مستقلة من قبل موسكو، وهذا ما جعلها إحدى بؤر الحرب الساخنة. ما يفسر إصرار موسكو على إسقاطها، وتحديد مهلة انتهت أمس الإثنين للقوات الأوكرانية لتسليمها.

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