الهدهد

حقن أطفال ليبيين بفيروس الإيدز من ممرضات أوكرانيات .. ما القصة؟! (شاهد)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 23 مارس، 2022آخر تحديث: 24 مارس، 2022
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حقن أطفال ليبيين بفيروس الإيدز watanserb.com
صورة متداولة لممرضات حوكمن في ليبيا بتهمة حقن 400 طفل ليبي بفيروس الإيدز

وطن – تزامنا مع اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، تداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة قال متداولوها أنها لممرضات أوكرانيات احتجزهن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بزعم حقن أطفال ليبيين بفيروس الإيدز.

حقن أطفال ليبيين بفيروس الإيدز

وجاء تداول هذا الصورة في سياق المنشورات الرائجة بين مؤّيدي ومعارضي طرفي النزاع في الحرب الروسيّة الأوكرانيّة، حيث زعم متداولو الصورة أنها لممرضات أوكرانيات كنّ يحاكمن في ليبيا في زمن معمر القذافي على حقن 400 طفل ليبي بفيروس الإيدز.

وأظهرت الصورة المتداولة عدداً من النساء مع رجل في ما يبدو أنه قفص في محكمة.

وجاء في التعليقات المرافقة أن الصورة تظهر “الممرضات الأوكرانيات” اللواتي اتهمن “بحقن 400 طفل ليبي بفيروس الإيدز”.

وأضاف المنشور “تبيّن أن أوكرانيا سبب قتل الأطفال والفلسطينيين والعراقيين…”.

من جانبها، أوضحت خدمة “فرانس برس” لتفنيد الاخبار المضللة أن الادّعاء مضلّل.

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فالممرضات اللواتي حمّلن مسؤولية تفشّي مرض الإيدز في مستشفى ليبي كنّ بلغاريات لا أوكرانيات.

وأكدت “فرانس برس” أن هؤلاء الممرضات الظاهرات في الصورة المتداولة، وزّعتها في الحقيقة الوكالة نفسها عام 2006. مؤكدة أنه لسن أوكرانيات مثلما ادّعت المنشورات، بل هنّ بلغاريات.

الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني

ووفقا للوكالة، فقد التقطت الصورة في الثاني عشر من أيلول/سبتمبر 2006 في محكمة في مدينة طرابلس. ويظهر فيها إضافة إلى الممرضات البلغاريات الخمس، الطبيب الفلسطيني أشرف حجوج.

وأمضى المتهمون ثماني سنوات في السجون الليبية في زمن القذافي منذ العام 1999، وحكم عليهم بالإعدام مرّتين لاتهامهم بنقل فيروس الإيدز إلى 438 طفلاً في مستشفى في بنغازي. وهم تحدّثوا عن تعرّضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم.

وفي العام 2007، وافق نظام القذافي على تخفيف الحكم بالإعدام إلى السجن المؤبّد، ثم نقلوا إلى بلغاريا وصدر عفو عنهم.

بعد ذلك بسنوات، وتحديداً في العام 2016 نشر موقع “ميديابارت” الفرنسي مذكرات شكري غانم رئيس الحكومة في عهد القذافي بين 2003 و2006 ثم وزير النفط يشير فيها إلى أن مسؤولين في الاستخبارات الليبية كانا وراء حقن الأطفال بالدم الملوث.

 

المصدر
فرانس برسوطن
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 23 مارس، 2022آخر تحديث: 24 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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