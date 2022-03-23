رياضة

حجب اسم مارادونا من لعبة FIFA 22.. ما القصة؟

صورة ايمان الباجي ايمان الباجي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 23 مارس، 2022آخر تحديث: 23 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
حجب اسم مارادونا من لعبة FIFA 22.. ما القصة؟
كان مارادونا أيقونة عالية التصنيف في لعبة الفيفا

وطن – تم حجب اسم الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا من لعبة FIFA 22، بسبب نزاع قانوني من طرف ثالث، بعد عامين تقريبًا من وفاته، حسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

ظهر أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا في لعبة الفيفا  كبطاقة أيقونة عالية التصنيف وتحديدًا في طور ألتميت تيم، كما ظهر كجزء من فريق منتخب العالم Soccer Aid World XI.

قد يهمك أيضا:

نزاع قانوني

وجاء في بيان لشركة ألعاب الفيديو EA Sports “أنه وبسبب نزاع قانوني من قبل أطراف ثالثة، يجب علينا تعليق دييجو مارادونا من حزم FIFA Ultimate Team وحزم Ultimate Draft وحزم فريق Soccer Aid World XI.”

وأضاف البيان “نشارك خيبة الأمل التي شعر بها مشجعينا، ونأمل أن نتمكن من دمج أحد أعظم رموز كرة القدم العالمية في المستقبل.”

في الواقع، لم يكن مارادونا اللاعب الوحيد الذي تم إزالته من اللعبة، فقد تم أيضا إزالة روماريو من اللعبة عندما شارك في عضوية مجلس الشيوخ البرازيلي في عام 2014.

اقرأ أيضا:

مقالات ذات صلة

الوسوم
صورة ايمان الباجي ايمان الباجي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 23 مارس، 2022آخر تحديث: 23 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة ايمان الباجي

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى