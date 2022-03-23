حجب اسم مارادونا من لعبة FIFA 22.. ما القصة؟

وطن – تم حجب اسم الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا من لعبة FIFA 22، بسبب نزاع قانوني من طرف ثالث، بعد عامين تقريبًا من وفاته، حسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

ظهر أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا في لعبة الفيفا كبطاقة أيقونة عالية التصنيف وتحديدًا في طور ألتميت تيم، كما ظهر كجزء من فريق منتخب العالم Soccer Aid World XI.

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نزاع قانوني

وجاء في بيان لشركة ألعاب الفيديو EA Sports “أنه وبسبب نزاع قانوني من قبل أطراف ثالثة، يجب علينا تعليق دييجو مارادونا من حزم FIFA Ultimate Team وحزم Ultimate Draft وحزم فريق Soccer Aid World XI.”

وأضاف البيان “نشارك خيبة الأمل التي شعر بها مشجعينا، ونأمل أن نتمكن من دمج أحد أعظم رموز كرة القدم العالمية في المستقبل.”

في الواقع، لم يكن مارادونا اللاعب الوحيد الذي تم إزالته من اللعبة، فقد تم أيضا إزالة روماريو من اللعبة عندما شارك في عضوية مجلس الشيوخ البرازيلي في عام 2014.

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