الحرب في أوكرانيا تدمّر ابنة بوتين الكبرى! (شاهد)

وطن – دمر الغزو الروسي لأوكرانيا آمال ابنة فلاديمير بوتين الكبرى، ماريا فورونتسوفا، في فتح مركز طبي لمعالجة الأثرياء الأجانب في روسيا .

ويُقال كذلك إن زواجها من رجل الأعمال الهولندي جوريت فاسين قد انهار، حسب تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ولدت ماريا فورونتسوفا، البالغة من العمر 36 عامًا، عندما كان الزعيم الروسي يعمل جاسوسًا في وكالة الاستخبارات السوفيتية (KGB). وهي خبيرة في الأمراض الوراثية النادرة عند الأطفال.

قد يهمك أيضاً:

الحرب أثرت بعمق على حياتها

قال الصحافي الروسي المعارض سيرغي كانيف “كانت لدى فورونتسوفا حصة كبيرة في مشروع ضخم يهدف لبناء مركز طبي حديث للغاية بالقرب من سانت بطرسبرغ.”

وأضاف كانييف “كانت خطة المشروع تهدف إلى جذب المرضى من أوروبا والشيوخ الأثرياء من دول الخليج العربي. والآن، بعد هجوم روسيا على أوكرانيا، أي نوع من الأوروبيين والشيوخ سيأتون؟”.

كما قال رومان دوبروخوتوف، رئيس تحرير موقع The Insider، منفذ إخباري على الإنترنت تم حظره لنشره تحقيقات حول مزاعم فساد الكرملين، أن ابنة بوتين ماريا انفصلت عن زوجها الهولندي جوريت فاسين.

ولم يذكر رومان تفاصيل أخرى عن تاريخ انفصالهما. لكن يعتقد أن ذلك حدث ذلك قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويُقال إن الثنائي لديهما أطفال، مما يجعل من بوتين جَدًا.

لكن لم يعترف الزعيم الروسي أبدًا بهويات أو عمل بناته. فضلا عن إعطاء تفاصيل حول حياتهم الخاصة.

كما أن زوج ماريا، جوريت فاسين، الذي عمل لفترة طويلة في شركات تابعة لشركة الغاز الحكومية الروسية “غازبروم”، يُعتقد أن والده كان عقيدًا في القوات المسلحة الهولندية.

وقال فاسين ذات مرة: “أنا متزوج من امرأة روسية ولدي أطفال.”

أخصائية في الطب

تعمل ماريا كباحثة رائدة في المركز القومي للبحوث الطبية للغدد الصماء التابع لوزارة الصحة الروسية.

وأجرت مقابلة العام الماضي مع قناة روسيا 24 حول الجهود الروسية لمكافحة الأمراض الوراثية النادرة لدى الأطفال، دون الكشف عن كونها ابنة بوتين.

وأوضحت ماريا خلال هذه المقابلة أنه “لا يوجد دواء لكل داء” ولكن الاختبار الجيني يمكن أن يساعد، على سبيل المثال، في مرحلة ما قبل الحمل على تحديد ما إذا كان الوالدان حاملين لجين غير مرغوب فيه.”

وقالت: “يمكن للاختبارات الجينية أن تساعد في مرحلة التشخيص المسبق لعمليات أطفال الأنابيب، ويمكن أن تساعد الآباء في اختيار جنين سليم. وهذا مناسب للآباء الذين لديهم بالفعل طفل مصاب بمرض وراثي نادر”.

وقد قِيل أيضا أنها خبيرة في مرض التقزم.

بنات بوتين الأخريات

أما شقيقتها المطلقة كاترينا تيكونوفا، 35 عامًا، نائبة مدير معهد الأبحاث الرياضية للأنظمة المعقدة بجامعة موسكو الحكومية، هي أيضًا من ابنة زواج بوتين السابق للسيدة الأولى في الكرملين ليودميلا.

وتعد لويزا روزوفا أختهم غير الشقيقة وهي وريثة تبلغ من العمر 18 عامًا ابنة سفيتلانا كريفونوجيخ، 45 سنة، التي كانت عاملة نظافة وتحولت إلى مليونيرة. والتي يزعم أنها عشيقة بوتين السابقة.

قد يهمك أيضاً:

كما أن الشائعات التي تقول بأن لديه علاقة رومانسية مع لاعبة الجمباز الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية ألينا كابيفا، 38 عامًا، تم تكذيبها. إلا أنها استمرت في الرواج.

حيث قال بوتين ذات مرة”لدي حياة خاصة لا أسمح لأحد بالتدخل فيها ويجب احترام ذلك” .

وأضاف “لطالما كنت أتفاعل بشكل سلبي مع أولئك الذين يتجولون بأنوفهم المخادعة وأوهامهم المثيرة في حياة الآخرين“.

اقرأ أيضاً: