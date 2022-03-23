أسوأ خسارة لقادة عسكريين منذ الحرب العالمية الثانية.. “بوتين” يفقد قائد لواء “جوكوف”

وطن – فقد الجيش الروسي قائداً آخرا وهو الخامس عشر من كبار القادة العسكريين لبوتين مع اقتراب غزو البلاد لأوكرانيا شهره الثاني.

وأصبح الكولونيل أليكسي شاروف أحدث مسؤول روسي رفيع المستوى يقتل في أوكرانيا. مما يعني أكبر خسارة للبلاد للرؤساء العسكريين منذ الحرب العالمية الثانية، بعد أن أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء وفاته.

قتل في ماريوبول

وبحسب ما ورد في صحيفة “ديلي ميل” قُتل قائد اللواء 810 للحرس المنفصل لواء جوكوف في مشاة البحرية الروسية ، شاروف في ماريوبول ، وهي مدينة حوصر فيها أكثر من 100 ألف شخص وسط حصار من قبل الغزاة الروس.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن 902 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب 1459 في أوكرانيا حتى منتصف ليل 19 مارس آذار.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عشرة ملايين شخص نزحوا من بينهم قرابة 3.4 مليون فروا من البلاد.

عدد القتلى الروس في أوكرانيا

وذكرت وسائل الإعلام الروسية أنها فقدت ما يقرب من 10000 جندي منذ بدء الغزو ، لكن صحيفة التابلويد كومسومولسكايا برافدا قالت منذ ذلك الحين إنهم تعرضوا للاختراق ولم يكن هذا هو الحال.

ولم تقم روسيا بتحديث أرقام الضحايا رسميًا منذ أن أعلنت في 2 مارس أن 498 جنديًا قتلوا وأصيب 1597. ومنذ ذلك الحين ، واجه الجيش الروسي مزيدًا من المقاومة الشديدة من الجيش الأوكراني وقوات الدفاع المتطوعة.

وتأتي وفاة شاروف بعد وفاة العقيد نيكولاي أوفشارينكو ، قائد الفوج الهندسي الخامس والأربعين.

خامس عقيد يقتل

ويعد شاروف خامس عقيد يموت ويذكر أن 15 من القادة العسكريين الروس لقوا حتفهم في الغزو ، وفقًا لصحيفة ذا صن ، في حين ذكرت مجلة فورين بوليسي أن موسكو عانت من أعلى معدل خسائر بين كبار الضباط منذ الحرب العالمية الثانية.

المحاصرون في ماريوبول

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن حوالي 100 ألف شخص ما زالوا في مدينة ماريوبول المحاصرة ، محاصرين “في ظروف غير إنسانية” مع انخفاض الإمدادات ويتعرضون لهجوم مستمر.

وقال الرئيس الأوكراني في خطابه المسائي المعتاد إن إحدى المجموعات التي تهرب على طول طريق إنساني متفق عليه “تم القبض عليها ببساطة من قبل المحتلين”.

وأضاف: “هناك حوالي 100 ألف شخص في المدينة – في ظروف غير إنسانية ، في حصار كامل ، لا طعام ولا ماء ولا دواء ، تحت القصف المستمر”.

كما اتهم زيلينسكي القوات الروسية ليس فقط بعرقلة قافلة إنسانية تحاول إيصال المساعدات التي تشتد إليها الحاجة إلى ماريوبول ، ولكن أيضًا احتجزت ما قال مسؤول أوكراني آخر إنه 15 من سائقي الحافلات وعمال الإنقاذ في مهمة الإغاثة ، إلى جانب مركباتهم.

وقال الرئيس الأوكراني إن الروس وافقوا على المسار في وقت مبكر.

وأضاف في خطاب تلفزيوني ليلي للأمة: “ نحاول تنظيم ممرات إنسانية مستقرة لسكان ماريوبول ، لكن جميع محاولاتنا تقريبًا ، للأسف ، أحبطت من قبل المحتلين الروس ، من خلال القصف أو الإرهاب المتعمد ”.

وضربت “قنبلتان قويتان للغاية” ماريوبول الاثنين بينما حاول المسؤولون إجلاء آلاف المدنيين من المدينة المحاصرة ، والتي وصفها عمال الإغاثة الإنسانية بأنها “جحيم مليء بالجثث”.

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