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أبو فلة يكشف سبب خوفه من زيارة سوريا!

صورة خالد الأحمد خالد الأحمد تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 23 مارس، 2022آخر تحديث: 23 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
أبوفلة يكشف سبب خوفه من زيارة سوريا! watanserb.com
أبو فلة

وطن –  أعرب اليوتيوبر الكويتي “حسن السليمان” المعروف بلقب أبو فلة، عن تخوفه من الخطف في حال زيارته لسوريا رغم رغبته بذلك.

مخيمات يجب تصويرها

وظهر أبو فلة في مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وتابعته “وطن”، ليقول إنه يرغب في زيارة سوريا لأن هناك مخيمات يجب تصوير أوضاعها.

واستدرك: “بس أنا خوفي إذا رحت سوريا ما عاد أرجع”، في إشارة إلى احتمال خطفه ثم أتبعها بضحكة طويلة.

وتابع بلكنته الكويتية ” أنا خوفي لو رحت سوريا تنزل فدية على أهلي 10 مليون دولار–أي تُطلب فدية مقابل الإفراج عنه.

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أبو فلة في الأردن

وكان أبو فلة قد زار الأردن بتاريخ 5/3/2022، وكانت في استقباله بمطار علياء الدولي فرقة موال التراثية التي عزفت ورقصت لقدومه.

وذلك وسط حضور عدد كبير من الجمهور الذي كان بانتظاره في المطار.

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وقام اليوتيوبر الكويتي بزيارة العديد من المناطق السياحية في المملكة.

ولم تكتمل زيارة أبو فلة إلا بتذوق المنسف الأردني الذي تناوله خلال زيارته.

وعلق حينها من خلال ستوري حسابه بانستغرام “وتحقق حلمي منسف بأرض النشامة”.

أكبر وأضخم حملة تبرعات

وتمكن اليوتيوبر الشهير، وهو من مواليد الكويت 1998 في تشرين الأول أكتوبر 2021 ، من جمع مليون دولار أمريكي، لدعم أكثر من 5 آلاف أسرة سورية لاجئة خلال حملة تبرع استمرت 28 ساعة فقط.

لكنها تعد الأكبر والأضخم عبر التاريخ يقودها وينظمها يوتيوبر عربي.

كما تمكن من جمع أكثر من10 مليون دولار في كانون الثاني الماضي 2022 لمساعدة 100 ألف عائلة في مخيمات اللجوء داخل وخارج سوريا ضمن حملة أطلق عليها اسم (لنجعل شتاءهم دافئاً).

وذلك بعد أن عزل أبو فلة نفسه قرب الغرفة الزجاجية التي كان يتواجد فيها في دبي طيلة الفترة المخصصة للحملة خلال قيامه ببث حي على قناته على يوتيوب كي يتمكن من جمع هذا المبلغ.

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المصدر
رصد ومتابعة وطن
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صورة خالد الأحمد خالد الأحمد تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 23 مارس، 2022آخر تحديث: 23 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة خالد الأحمد

خالد الأحمد

- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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