هل تضر الكوكاكولا بالأسنان؟ اكتشف كيف تؤثر عليها

وطن – إذا كنت ممن يحبون شرب الكوكا كولا، فمن المؤكد أنك سمعت أحدهم يقول لك أن “هذا المشروب سيضر بأسنانك”.

يقال أيضًا أنه إذا حدث أن وضعت طقم أسنان طوال الليل في كوب من الكوكا كولا، في صباح اليوم التالي، فستتآكل الأسنان. وفي الحقيقة لهذه الأسطورة أصل قوي.

وفق ما نشره موقع “سوبر كوريوسو” الإسباني، ففي عام 1950، أوضح البروفيسور كلايف ماكاي، في إحدى محاضراته أن المستويات العالية من السكر وحمض الفوسفوريك الموجودة في الكوكاكولا تسببت في إذابة الأسنان. كما قال إنه إذا تُركت السن مغمورة في كوب من الكوكا كولا لمدة يومين، فسوف تبدأ في الذوبان. وعلى الرغم من أن هذا قد يكون صحيحًا (تمت تجربته في مناسبات أخرى دون حدوث أي شيء)، إلا أنه لن يكون هناك مشكلة كبيرة لأنه بالنسبة لنا، عادة ما نشرب كأساً من الكوكا كولا ولا نحتفظ بالمشروب في فمنا لمدة يومين متتاليين، لأننا نبتلعه على الفور.

ولكن من ناحية أخرى، ثبت أن المشروبات الغازية يمكن أن تسبب التدمير التدريجي للأسنان إذا تم شربها بكثرة وباستمرار. على أي حال، هناك أطعمة شائعة حمضية أكثر من Coca-Cola، وبالتالي يمكن أن تكون أكثر ضررا منها على أسناننا. على سبيل المثال، البرتقال.

في هذا السياق، تقول بعض الدراسات، بحسب ترجمة “وطن”، أنه بعد تناول البرتقال أو شرب عصير البرتقال، يمكن أن تتسبب الحموضة في ذوبان مينا الأسنان. فضلا عن أنه يُنصح بعدم تنظيف أسنانك بالفرشاة على الفور وإذا أمكن، تناول منتجات الألبان مسبقًا لتعويض الحموضة.

ومثلما يُعتقد أن الكوكا كولا تضر بالأسنان، يجب أن نضيف إلى قائمة المشروبات غير الموصى بها، أو على الأقل ليست الأفضل لصحة الفم، الشاي والفواكه المنقوعة في المياه، والتي يميل الكثيرون إلى شربها بين الوجبات، حيث يعتقد أن هذه المشروبات تزيد من فرص تلف الأسنان 11 مرة.

ما هو تأثير كوكاكولا على أسنانك؟

صحيح أن عصير البرتقال يمكن أن يكون أكثر تدميرًا لأسنانك من الصودا المفضلة لديك، لكن هذا لا يعني أنها غير ضارة. في الواقع، تضر الكوكا كولا بالأسنان وتؤثر على صحة الفم، على الرغم من أنها ليست خطيرة إلى درجة استبعادها تمامًا من عاداتنا.

فما هو التأثير الرئيسي للكوكا على الأسنان، عندما يكون استهلاكها مفرطًا؟

1. تآكل مينا الأسنان

تتسبب الكوكاكولا في تآكل الطبقة الأولى للأسنان، وهو ما نعرفه بمينا الأسنان. يضعف هذا المشروب قوة المينا تدريجياً، مما يجعل السن أكثر عرضة لعوامل مثل البلاك البكتيري.

2. ظهور التسوس

يسبب الإفراط في تناول هذا المشروب، تسوس الأسنان. عندما يضعف مينا الأسنان، تظهر طبقة البلاك البكتيري، وبهذه الطريقة، وبفضل وجود نسبة عالية من السكر في الأسنان، تبرز التجاويف.

3. اصفرار الأسنان

لون أسناننا هي الجانب الآخر، الذي يؤكد الضرر الذي لحق بنا بسبب الكوكا كولا. إذا كنت معتادًا على شرب الكوكا كولا كثيرًا وعلى مدى فترة طويلة من الزمن، فإن لونها الداكن تسببها في تآكل مينا الأسنان تدريجيًا، سيجعل أسنانك تأخذ لونًا مصفرًا. إنه شيء مشابه لما يمكن أن يحدث مع المشروبات مثل القهوة أو النبيذ.

4. يعزز ظهور التهاب اللثة

علاوة على ذلك، يمكن أن تعزز الكوكا كولا من ظهور أمراض الفم مثل التهاب اللثة، وهي أمراض تتضخم فيها اللثة ويمكن أن تنزف. وذلك لاحتواء المشروب على نسبة عالية من حمض الفوسفوريك الذي يزيل الكالسيوم تدريجياً من الأسنان.

واختتم الموقع بالقول، إنه لا شك في أن الكوكا كولا تضر بالأسنان، ولكنها ليست أكثر من المشروبات الأخرى الشائعة أيضًا في عاداتنا. وكل ذلك يعود إلى استهلاكها باعتدال وتجنب الإفراط.

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