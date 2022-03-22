نجاة حارس منتخب الكاميرون من الموت بأعجوبة بعد حادث مروع (فيديو)

وطن – نجا حارس منتخب الكاميرون أندري أونانا البالغ من العمر 25 عاماً، من الموت بعد تعرضه صباح اليوم الثلاثاء لحادث سير مروع خلال توجه إلى معسكر تدريب منتخب بلاده المقيم في مدينة دوالا الكاميرونية.

حارس منتخب الكاميرون أونانا وحادث السير المروع

وأفادت وسائل إعلام كاميرونية محلية، بأن حارس منتخب الكاميرون “أندري أونانا” كان يقود سيارته الخاصة، خلال توجه من العاصمة الكاميروني ياوندي نحو مدينة دوالا، حيث يقيم منتخب أسود الكاميرون معسكره التدريبي. استعدادًا لمواجهة منتخب الجزائر في التصفيات الأفريقية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

Pas de mort ni de blessés graves jusqu'à présent mais on voit un homme au sol qui est certainement sous le choc et André ONANA apparemment sans problème grave 🙏 Soyons Prudents pic.twitter.com/9pC8w9h5ZD — Pitroipa Mfognam (@mfognam_p) March 22, 2022

كما وبينت تلك الوسائل، بأن سيارة أندري أونانا حارس مرمى منتخب الكاميرون. قد تحطمت بشكل كامل ونجا من الحادث بأعجوبة. فيما لم توضح تلك التقارير درجة إصابة حارس مرمى الكاميروني.

صور ٱ خرى لتحطم سيارة حارس منتخب الكاميرون #أندري_أونانا في حادث مرور خطير وهو متوجه من العاصمة #ياوندي إلى مدينة #دوالا للالتحاق بمعسكر "الأسود" pic.twitter.com/vPFz47CKH2 — abdelkhalek mahadji (@abdelkhalek001) March 22, 2022

حارس منتخب الكاميرون وتصفيات كأس العالم 2022

وفرض حارس مرمى الكاميرون أندري أونانا، في التشكيلة الأساسية لمنتخب أسود الكاميرون، حيث شارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022. التي تم استضافتها داخل بلاده في نسختها ال33.

كما ووصل عدد مشاركاته مع منتخب الكاميرون “الأسود” في كافة المسابقات الدولية، إلى 26 مباراة.

🔴 حارس المنتخب الكاميروني "أندري أونانا" يتعرض لحادث مرور خطير pic.twitter.com/HKKsnxXjSZ — سبق برس (@SabqpressAlg) March 22, 2022

ويستعد منتخب الكاميرون لمواجهة الجزائر “محاربو الصحراء”، مباراة ذهاب تصفيات الملحق الأفريقي. المؤهل لمونديال كأس العالم 2022 يوم الجمعة القادمة على أرض ملعب جابونا، كما وستكون مباراة الإياب على ملعب “مصطفى شاكر” في ال29 من شهر مارس/ آذار الجاري.

الحارس أندري أونانا ومسيرته الكروية

وبدأ مسيرته الكروية في حراسة المرمى من بوابة نادي أياكس أمستردام الهولندي، متدرجاً حتى الوصول إلى الفريق الأول عام 2016، كما وخاض مع الفريق الهولندي في 150 مباراة. في كافة المسابقات المختلفة حتى الآن.

نجا حارس مرمى منتخب الكاميرون، أندري أونانا، من الموت، صباح اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لحادث سير مروع في بلاده. pic.twitter.com/gTizln1d30 — أقلام حرة (@aqlamhorra) March 22, 2022

ويتصدر فريق أياكس أمستردام صدارة ترتيب الدوري الهولندي للدرجة الممتازة برصيد 66 نقطة، كما وبفارق نقطتين فقط عن منافسه الوصيف ي أس في الذي جاء في المركز الثاني .برصيد 64 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم + تويتر)