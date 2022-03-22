رياضة

نجاة حارس منتخب الكاميرون من الموت بأعجوبة بعد حادث مروع (فيديو)

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 22 مارس، 2022آخر تحديث: 22 مارس، 2022
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وطن – نجا حارس منتخب الكاميرون أندري أونانا البالغ من العمر 25 عاماً، من الموت بعد تعرضه صباح اليوم الثلاثاء لحادث سير مروع خلال توجه إلى معسكر تدريب منتخب بلاده المقيم في مدينة دوالا الكاميرونية.

حارس منتخب الكاميرون أونانا وحادث السير المروع

وأفادت وسائل إعلام كاميرونية محلية، بأن حارس منتخب الكاميرون “أندري أونانا” كان يقود سيارته الخاصة، خلال توجه من العاصمة الكاميروني ياوندي نحو مدينة دوالا، حيث يقيم منتخب أسود الكاميرون معسكره التدريبي. استعدادًا لمواجهة منتخب الجزائر في التصفيات الأفريقية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

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كما وبينت تلك الوسائل، بأن سيارة أندري أونانا حارس مرمى منتخب الكاميرون. قد تحطمت بشكل كامل ونجا من الحادث بأعجوبة. فيما لم توضح تلك التقارير درجة إصابة حارس مرمى الكاميروني.

حارس منتخب الكاميرون وتصفيات كأس العالم 2022

وفرض حارس مرمى الكاميرون أندري أونانا، في التشكيلة الأساسية لمنتخب أسود الكاميرون، حيث شارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022. التي تم استضافتها داخل بلاده في نسختها ال33.

كما ووصل عدد مشاركاته مع منتخب الكاميرون “الأسود” في كافة المسابقات الدولية، إلى 26 مباراة.

ويستعد منتخب الكاميرون لمواجهة الجزائر “محاربو الصحراء”، مباراة ذهاب تصفيات الملحق الأفريقي. المؤهل لمونديال كأس العالم 2022 يوم الجمعة القادمة على أرض ملعب جابونا، كما وستكون مباراة الإياب على ملعب “مصطفى شاكر” في ال29 من شهر مارس/ آذار الجاري.

الحارس أندري أونانا ومسيرته الكروية 

وبدأ مسيرته الكروية في حراسة المرمى من بوابة نادي أياكس أمستردام الهولندي، متدرجاً حتى الوصول إلى الفريق الأول عام 2016، كما وخاض مع الفريق الهولندي في 150 مباراة. في كافة المسابقات المختلفة حتى الآن.

ويتصدر فريق أياكس أمستردام صدارة ترتيب الدوري الهولندي للدرجة الممتازة برصيد 66 نقطة، كما وبفارق نقطتين فقط عن منافسه الوصيف ي أس في الذي جاء في المركز الثاني .برصيد 64 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 22 مارس، 2022آخر تحديث: 22 مارس، 2022
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صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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